Meteorologii au anunțat cum va fi vremea de Florii. Ce temperaturi vor fi, cu o săptămână înainte de Paște

Meteorologii vin cu vești bune, după atâtea ploi și și ninsori la munte, mai ales pentru ziua de Florii. Astfel, vremea se va îndrepta, iar temperaturile vor crește simțitor. În anumite zone, inclusiv în Capitală, valorile vor atinge și chiar depăși 20 de grade Celsius. Depcamdată, până sâmbătă, 4 aprilie, la ora 18.00, toată țara este sub alertă meteo de ploi, vânt puternic și chiar, grindină, iar la munte sunt anunțate ninsori.

Dar veștile sunt mai bune pentru Duminca Floriilor, potrivit directoarei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.

„Într-adevăr, pentru ziua de duminică veştile sunt bune, mai ales pentru jumătatea sudică a ţării: o vreme frumoasă şi caldă în sud, temperaturi de 20 – 21 de grade Celsius. În Capitală – 19…20 de grade, în timp ce în zonele centrale şi nordice – maximele vor fi de până la 15 -16 grade Celsius. Este posibil să consemnăm ploi izolate, slabe cantitativ, cu o probabilitate mai mare în zonele montane. În restul ţării, iată că duminică, 5 aprilie, sărbătoarea Floriilor, din punct de vedere meteorologic, păstrează caracteristicile unei vremi frumoase şi calde”, a anunțat miercuri Elena Mateescu, la Antena 3.

În general, duminică, 5 aprilie, vremea va fi frumoasă și caldă în jumătatea de sud a țării, iar în rest valorile termice vor fi comparabile cu cele din intervalul precedent.

De asemenea, cerul va fi variabil și doar izolat vor fi posibile ploi slabe, cu o probabilitate mai mare la munte.

Vântul va sufla slab și moderat, local și temporar cu intensificări în Moldova, Dobrogea și la altitudini înalte din zonele muntoase.

În ceea ce privește temperaturile maxime, acestea se vor încadra între 13 și 21 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 9 grade Celsius, iar dimineața și noaptea, pe alocuri, se vor semnala ceață și izolat brumă.

Cum va fi vremea la București

La București, vremea va fi frumoasă și caldă, iar cerul va fi variabil și vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 19-20 de grade Celsius, iar cea minimă de 5-7 grade Celsius.

Totuși, de luni, temperaturile vor scădea treptat în nordul, centrul și estul țării, unde izolat va ploua slab. Cu toate acestea, însă, în celelalte zone vremea se va menține frumoasă și caldă, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Meteorologii au schimbat prognoza. Unde vor fi averse, intensificări ale vântului, descărcări electrice și chiar ninsori. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Unde continuă să plouă și unde apare, în sfârșit, soarele. ANM, noi informații pentru Gândul

„Luna Roz” și „Luna Albastră”, două spectacole cosmice care au loc primăvara. Ce reprezintă și când vor putea fi observate