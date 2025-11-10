Prima pagină » Actualitate » Cele două adeverințe care devin obligatorii la dosarul de PENSIONARE. Schimbările importante despre care trebuie să știe angajatorii 

10 nov. 2025, 23:28, Actualitate
FOTO - caracter ilustrativ: Shutterstock

Casa Județeană de Pensii Sălaj a anunțat, prin intermediul unui comunicat, schimbări importante pentru angajatori. Mai exact, este vorba de două adeverințe care devin obligatorii la dosarul de pensionare.

Noile cerințe urmăresc simplificarea procedurii de depunere a cererilor de pensionare, accelerarea comunicării electronice și reducerea costurilor poștale.

Cele două adeverințe obligatorii în dosarul de pensionare

Angajatorii au acum obligația de a elibera două tipuri distincte de adeverințe pentru angajații care solicită pensionarea, conform Legii nr. 360/2023 și normelor de aplicare adoptate prin Hotărârea de Guvern nr. 181/2024.

Prima este adeverința prevăzută la lit. p), care confirmă faptul că salariatul nu a optat pentru continuarea activității până la vârsta de 70 de ani.

Documentul se eliberează exclusiv persoanelor care au atins vârsta standard de pensionare stabilită de lege.

Modelul orientativ al acestei adeverințe poate fi descărcat de pe site-ul instituției, www.cjpsalaj.ro, la secțiunea „Informații de interes public – Formulare tip”.

A doua, adeverința prevăzută la lit. s), trebuie să includă datele complete de identificare ale angajatorului, precum și adresa de e-mail oficială utilizată în comunicarea cu instituțiile statului.

Acest document este necesar pentru transmiterea electronică a informării privind emiterea deciziei de pensionare.

Prin utilizarea acestei proceduri, Casa de Pensii elimină costurile aferente corespondenței poștale și scurtează semnificativ timpul de procesare.

Precizările oficiale ale Casei Județene de Pensii Sălaj

Reprezentanții instituției au subliniat importanța respectării acestor obligații de către angajatori, pentru o desfășurare corectă și eficientă a procesului de pensionare.

„IMPORTANT – Pentru angajatori – în situația în care angajații solicită pensionarea

Actele la care se face referire la art. 89 alin.(2) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, în vederea depunerii cererii de pensionare, sunt menționate la art. 61 din Normele de aplicare aprobate prin HG 181/2024. Dintre acestea, facem referire la două acte pentru care este obligat angajatorul să le emită, respectiv:

  • adeverința prevăzută la alin.(1) lit.p) din articolul mai sus menționat;
  • adeverința prevăzută la alin.(1) lit.s) din același articol”.

Casa de Pensii Sălaj a oferit detalii suplimentare, citând prevederile exacte din legislație:

lit. p) – „adeverinţă eliberată de angajator/angajatori din care să rezulte că nu a optat pentru continuarea activităţii până la împlinirea vârstei de 70 ani, conform art. 46 alin.(2) din lege, în original.”

Această adeverință se eliberează doar pentru salariații care au atins vârsta standard de pensionare menționată în anexa 5 a legii. Modelul orientativ se găsește online, pe site-ul instituției, la secțiunea „Informații de interes public – Formulare tip”.

lit. s) – „adeverinţă eliberată de angajatorul/angajatorii la care îşi desfăşoară activitatea, cu datele de identificare ale acestuia/acestora, în vederea informării cu privire la emiterea deciziei de pensie, conform art. 93 alin.(7) din lege, în original.”

Această adeverință trebuie eliberată pentru orice categorie de pensie solicitată și trebuie să conțină adresa de e-mail a angajatorului folosită în corespondența cu alte instituții publice.

Comunicarea electronică înlocuiește corespondența poștală

Prin digitalizarea procesului, deciziile privind pensionarea vor fi transmise exclusiv pe cale electronică, reducând semnificativ timpul de așteptare pentru beneficiari.

„Prin această modalitate se elimină costurile aferente transmiterii documentelor prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română S.A., permițând totodată și o relaționare mai rapidă între instituția noastră și angajator/angajatori”, au precizat joi reprezentanții Casei Județene de Pensii Sălaj, printr-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Implementarea noilor prevederi din Legea nr. 360/2023 și HG nr. 181/2024 face parte din procesul de modernizare a sistemului public de pensii.
Emiterea celor două adeverințe – una privind opțiunea de continuare a activității și cealaltă referitoare la identificarea angajatorului – asigură o procedură mai transparentă, rapidă și eficientă pentru toți cei implicați, reducând birocrația și facilitând comunicarea digitală între instituții, scrie bzi.ro.

