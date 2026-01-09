Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius

Administrația Națională de Metorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de vreme rece, cu precipitații predominant sub formă de ninsoare și intensificări ale vântului, valabilă până în data de 10 ianuarie, la ora 10:00. Meteorologii au prelugit, vineri dimineață, și avertizările cod galben de ger și vânt puternic. Conform specialiștilor, în mai multe zone din țară, temperaturile vor ajunge la -18 grade Celsius. Pentru București sunt anunțate ninsori, vreme deosebit de rece și polei.

În această dimineață s-au înregistrat deja -16 grade Celsius la Timișoara, -13 grade la Arad, -11 grade la Oradea și -10 grade Celsius la Reșița.

Vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a țării, astfel încât maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 3 grade, cu valori mai ridicate în extremitatea de sud-est, spre 8…10 grade.

Vineri, 9 ianuarie, vremea se menține rece în vestul, nordul și centrul țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între -8 și -1 grad, iar noaptea va fi ger în jumătatea de nord a Moldovei și izolat în Transilvania, unde se vor înregistra temperaturi minime cuprinse între -15 și -10 grade.

Începând din seara zilei de vineri (9 ianuarie) aria precipitațiilor va cuprinde sud-vestul teritoriului, potrivit ANM, iar până marți, 13 ianuarie, la ora 10.00, este în vigoare o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte și polei, ninsori și local strat de zăpadă și intensificări ale vântului.

Vineri și sâmbătă (9 și 10 ianuarie), vremea va fi rece în jumătatea de nord a țării, unde vor fi maxime preponderent negative cuprinse între -9 și 0 grade Celsius, cu cele mai coborâte valori în regiunile intracarpatice.

Noaptea de vineri spre sâmbătă va fi geroasă cu minime termice de -14… -10 grade Celsius în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei. Pe parcursul zilei de sâmbătă în nordul Moldovei gerul va persista și vor fi valori de temperatură în jurul a -10 grade Celsius.

Începând de sâmbătă noaptea și până marți (13 ianuarie) vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, precum și la munte și pe arii restrânse în rest.

Vor fi temperaturi maxime în general între -11 și 0 grade Celsius, cu ger persistent și ziua, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa în majoritate între -18 și -6 grade Celsius.

Ninsori, cu strat consistent de zăpadă, în sudul țării

Temporar vor fi precipitații în seara zilei de vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă în jumătatea de vest a teritoriului, iar sâmbătă și duminică pe arii relativ extinse în sud și sud-est și local în rest.

În noaptea de vineri spre sâmbătă în Crișana, Maramureș și pe arii restrânse în Transilvania va ninge, iar în Banat, Oltenia și pe arii restrânse în Muntenia, precipitațiile vor fi mixte și izolat se va forma polei.

Mai ales în noaptea de sâmbătă spre duminică vor fi ninsori și se va depune strat de zăpadă în general de 5-15 cm (echivalent în apă de 10-15 l/mp) în extremitatea de sud și sud-est a țării.

Vineri, intensificări ale vântului vor fi temporar în sud, est și la munte, sâmbătă în sud-est, iar în zilele următoare în special în sud-vest și la munte. Vor fi viteze în general de 40-50 km/h în zonele joase și de 60-70 km/h la altitudini mari, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută.

De altfel, până pe 15 ianuarie vremea va continua să fie deosebit de rece în nordul, centrul și estul teritoriului, geroasă în timpul nopților și dimineților.

Viscol la munte, în Carpații Meridionali și Orientali

În Carpații Meridionali și în cea mai mare parte a Carpaților Orientali este în vigoare o avertizare cod galben vineri, ora 10.00 până la ora 17.00, fiind vizate intensificări ale vântului și zăpadă viscolită.

Astfel, în Carpații Meridionali și în cea mai mare parte a Carpaților Orientali, vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor depăși 70-85 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține sub 100 m.

O altă avertizare cod galben este valabilă de vineri, ora 20.00 până sâmbătă, ora 20.00, fenomenele vizate fiind temperaturi deosebit de scăzute și ger.

În noaptea de vineri spre sâmbătă (9/10 ianuarie) în nordul Moldovei și estul Transilvaniei vor fi temperaturi minime deosebit de scăzute și ger, astfel că acestea se vor situa în general între -14 și -10 grade Celsius.

În județele din nordul Moldovei, gerul va persista și pe parcursul zilei de sâmbătă, astfel că temperaturile maxime vor fi în jurul a -10 grade Celsius.

Temperaturi de -18 grade Celsius în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte

Un alt cod galben de temperaturi scăzute și ger va intra în vigoare sâmbătă, la ora 20.00 și va fi valabil până luni, la ora 10.00 în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte.

În intervalul menționat în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte vremea va deveni deosebit de rece, geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra între -12 și -3 grade Celsius, cu ger persistent și peste zi, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa în majoritate între -18 și -6 grade Celsius.

Vreme deosebit de rece, ninsori și polei în Capitală

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o prognoză specială și pentru municipiul București. Poleiul, ninsorile abundente și temperaturile extreme sunt așteptate și aici, în următoarele zile.

Astfel, de vineri până marți, Capitala se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și strat de zăpadă.

Începând de vineri, ora 10.00, până sâmbătă, la ora 8:00, cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar spre dimineață va crește probabilitatea pentru precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare) ce pot favoriza formarea de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade Celsius, iar cea minimă va fi de -2… 0 grade Celsius.

De sâmbătă, ora 8.00, până duminică, ora 8.00, cerul va fi mai mult noros și temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă, mai ales noaptea, în jurul a 5 cm. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade Celsius, iar cea minimă va fi de -5… -4 grade Celsius.

Începând de duminică, ora 8.00, până luni, ora 8.00, vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros și va ninge, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -4… -2 grade Celsius, iar cea minimă, de -6… -5 grade Celsius.

De luni, începând cu ora 8.00, până marți, ora 10.00, vremea continuă să fie deosebit de rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad Celsius, iar cea minimă va fi de -10… -8 grade Celsius.

Vremea va fi mai rece decât normalul perioadei săptămâna viitoare, apoi mai caldă decât ar trebui, după care va avea valori specifice perioadei, se arată în prognoza meteo pentru intervalul 12 ianuarie – 8 februarie 2026, emisă, vineri, de Administrația Națională de Meteorologie.

