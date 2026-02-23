Prima pagină » Actualitate » Deputatul AUR Cosmin Corendea: „Nu ne miră că nu este luată în seamă moțiunea împotriva doamnei Țoiu. Bolojan îl apăra și pe Moșteanu”

Deputatul AUR Cosmin Corendea: „Nu ne miră că nu este luată în seamă moțiunea împotriva doamnei Țoiu. Bolojan îl apăra și pe Moșteanu”

Bianca DogaruLuiza Dobrescu
23 feb. 2026, 16:29, Actualitate

Deputatul AUR, Cosmin Corendea, susține că moțiunea simplă depusă împotriva ministrei Afacerilor Externe, Oana Țoiu, reprezintă un demers normal al opoziției. Acesta o critică pe Țoiu și susține că nu are ce căuta în funcția de ministru. 

Deputatul AUR consideră că moțiunea nu este luată în serios de actuala coaliție și afirmă că ministra este susținută politic de Guvern. Corendea mai spune că Țoiu nu are experiență în domeniul diplomației și că este validată doar prin funcția pe care o deține.

„Moțiunile simple fac parte din exercițiul democratic al opoziției. Asta se face de fiecare dată când un ministru nu își face datoria. Nu putem să anticipăm dinainte rezultatul, unele au trecut și altele nu. Noi trebuie să aducem în atenția publică orice derapaj al unui ministru în funcție. Doamna Țoiu nu are niciun fel de experiență, ea se validează doar prin funcția de ministru de Externe pe care a primit-o de nicăieri. În cazul de față nu ne miră că nu este luată în seamă moțiunea, având în vedere că premierul îl apăra și pe Moșteanu. În ceea ce privește faptul că doamna Buzoianu nu și-a dat demisia și probabil nici doamna Țoiu nu-și va da demisia, este clar că sunt susținute de Guvern.”

Deputatul AUR declară că Oana Țoiu ar fi fost chemată de mai multe ori la comisiile de politică externă din Parlament, dar nu s-ar fi prezentat.

„Noi am chemat-o pe Țoiu de mai multe ori în comisiile de politică externă și nu a venit niciodată. Parlamentul nu este o instituție relevantă în contextul actualei coaliții. Dacă domnul prim-ministru ignoră complet Parlamentul României, cum putem avea pretenția de la un ministru să respecte așa ceva? Este o lege care îl obligă să vină în Parlament, dar o ignoră.”

În data de 18 februarie, o parte a opoziției parlamentare a depus în Senat o moțiune simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, inițiată de grupul parlamentar PACE – Întâi România. Documentul critică modul în care România a fost reprezentată la nivel european, în special în negocierile privind acordul comercial UE-MERCOSUR, dar și conduita diplomatică a șefei diplomației române.

