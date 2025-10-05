Cele mai periculoase orașe din lume în 2025. Ce localități din România sunt în clasament

Care sunt cele mai periculoase orașe din lume în 2025 și ce localități din România sunt în clasament.

Un nou studiu bazat pe indicele criminalității a indicat care sunt cele mai periculoase orașe din lume în 2025. Analiza s-a bazat pe percepțiile locuitorilor despre nivelul de siguranță din orașele lor, incluzând întrebări despre infracțiuni violente, furturi, spargeri și siguranța generală, notează comparethemarket.com.au.

Astfel, pe primul loc se află Pietermaritzburg (Africa de Sud), cu un scor al criminalității de 82,0. Urmează apoi capitala Venezuelei, Caracas, cu un scor de 81,5, iar pe locul trei se află Port Moresby din Papua Noua Guinee, cu un scor de 81,2.

Pe locul patru se află San Pedro Sula (Honduras), 79,7, iar pe cinci se află orașul american Memphis, cu un scor de 77,4, de altfel, cel mai ridicat nivel înregistrat acolo în ultimii ani.

Top 10 mai este completat de:

Salvador, Brazilia

Port of Spain, Trinidad și Tobago

Guayaquil, Ecuador

Tijuana, Mexic

Cali, Columbia

Ce ora ș e din România sunt clasament

Pe lista extinsă apar și orașe din țara noastră, dar la o distanță considerabilă față de marile capitale ale criminalității. Orașul Craiova se află mai sus ca Bucureștiul, ocupând locul 190 mondial. Iată cum arată pozițiile orașelor românești:

Craiova – locul 190

Ia și – locul 279

Bucure ști – locul 305

Timi șoara – locul 324

Bra șov – locul 332

Cluj-Napoca – locul 345

Cum a fost realizat acest clasament

Indicele de criminalitate al Numbeo acordă fiecărui oraș un scor de la 0 la 100, unde 100 înseamnă percepția cea mai mare a lipsei de siguranță. Datele sunt colectate prin sondaje de opinie, iar locuitorii răspund la întrebări de nivelul infracționalității, riscurile de furt, atacuri sau vandalism, cât și despre gradul de siguranță resimțit pe timp de zi și de noapte.

