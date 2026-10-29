Celebra platformă de pariuri politice Polymarket a fost a fost ținta unui atac cibernetic. Un utlizator ar fi pierdut 800.000 de dolari

Platforma de pariuri pe evenimente viitoare Polymarket a oprit tranzacționarea pe bursa sa de predicții și a întrerupt temporar operațiunile de retransmitere, pe 29 octombrie, în timp ce investighează un incident. Măsura vine în contextul în care un utilizator a raportat dispariția a 800.000 de dolari din contul său, relatează Binance News.

Polymarket oprește tranzacționarea

Potrivit paginii oficiale de monitorizare a serviciilor Polymarket, la ora 14:05, ora Coastei de Est a SUA (ET) (21:05 – ora României), a fost înregistrată o „întrerupere majoră” a interfeței API utilizate pentru tranzacționarea pe piața de predicții.

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„Platforma funcționează în prezent doar în modul de anulare a ordinelor, iar acțiunile de retransmitere au fost suspendate în timp ce investigăm un incident”, se arată în notificarea oficială.

Conform regulilor de tranzacționare documentare ale Polymarket, modul de anulare permite utilizatorilor să anuleze ordinele deja plasate, dar blochează toate ordinele noi, inclusiv ordinele de vânzare a pozițiilor existente.

Pentru o comandă parțial executată, anularea elimină doar porțiunea neexecutată și nu inversează tranzacțiile decontate.

Sistemul de retransmitere permite, în mod normal, efectuarea tranzacțiilor din portofelele digitale fără ca utilizatorii să plătească direct taxe de rețea. Aceste operațiuni includ transferuri de tokenuri și răscumpărarea pozițiilor. Suspendarea serviciului blochează efectuarea acestor acțiuni prin intermediul său.

Retragerile de fonduri presupun transferarea activelor din portofelul asociat contului, însă notificarea privind incidentul nu precizează dacă alte metode de retragere au rămas disponibile.

Un utilizator Polymarket susține că i-au dispărut 800.000 de dolari din cont

Un trader care utilizează preudonimul „Car” a publicat joi un mesaj pe platforma X, în care susține că a pierdut 800.000 de dolari.

Utilizatorul i-a avertizat și pe ceilalți participanți la piață: „Vă rog să fiți atenți și să nu interacționați cu site-ul”.

În iunie, o breșă de securitate la un furnizor terț a permis lansarea unui atac de tip phishing asupra interfeței platformei Polymarket, provocând pierderi de aproximativ 2,94 milioane de dolari.