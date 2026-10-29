Scurgere masivă de date în SUA. Informațiile despre peste 40.000 de angajați ai instituției care se ocupă de securitatea internă au ajuns pe internet

Peste 41.000 de angajați ai Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS), printre care mii de agenți care se ocupă de imigrație, au fost afectați de o scurgere de date. Informațiile despre aceștia au fost publicate pe internet. Datele includ numele, adresele de serviciu și numerele de telefon ale angajaților, inclusiv ale agenților Serviciului pentru Imigrație și Vamă (ICE) și ai Vămii și Protecției Frontierelor (CBP). Au fost făcute publice și informații despre activitatea pe care aceștia o desfășoară în cadrul instituțiilor.

Nu este pentru prima oară când există scurgeri masive de date. În septembrie anul acesta, o breșă de securitate în sistemul de resurse umane al Pentagonului a expus datele personale a peste trei milioane de persoane, inclusiv numerele de securitate socială, informații despre funcțiile ocupate și date administrative ale militarilor activi, rezerviștilor, veteranilor și unor angajați ai companiilor contractate.

Este al treilea atac de acest tip din ultimele săptămâni

Este al treilea incident din ultimele săptămâni în care o agenție guvernamentală americană este vizată de o scurgere de date sau de un atac cibernetic. Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA a declarat că instituția este „la curent cu o posibilă breșă de securitate a datelor” și că lucrează pentru a remedia situația „cât mai rapid și eficient”.

„Tratăm cu seriozitate toate amenințările la adresa angajaților și funcționarilor noștri și vom depune eforturi pentru a ne asigura că toți sunt protejați corespunzător. Vom anunța publicul când vor fi disponibile mai multe informații.”, a spus purtătorul de cuvânt.

Datele au apărut online pe un grup denumit „Departamentul pentru Pace”

Scurgerea de date a fost făcută publică pe internet miercuri, 28 octombrie. Un grup care se numește „Departamentul pentru Pace” a obținut informațiile din sistemele DHS. Ulterior, jurnalista și cercetătoarea în securitate cibernetică Maia Crimew, împreună cu site-ul Distributed Denial of Secrets, au publicat datele online. Informațiile au fost centralizate într-o bază de date numită Icepick.

Potrivit datelor publicate, peste 21.000 de angajați lucrează pentru Vama și Protecția Frontierelor (CBP), iar aproape 6.600 sunt angajați ai Serviciului pentru Imigrație și Vamă (ICE). La aceste cifre se adaugă și angajați ai Investigațiilor de Securitate Internă, ai Serviciului Federal de Protecție și chiar ai Agenției pentru Securitate Cibernetică și Infrastructură.

Datele divulgate conțin și numele a zeci de operațiuni care nu erau cunoscute până acum, agențiile și angajații implicați în desfășurarea lor, precum și informații despre tehnologiile folosite. Printre acestea se numără soluții furnizate de companiile Cellebrite și Palantir ( companii de tehnologie care furnizează instrumente folosite de instituții guvernamentale și de structuri de securitate).

Grupul de hackeri justifică scurgerea de date și dau vina pe acțiunile agenților ICE

Într-o declarație publicată online, grupurile implicate au precizat că scopul scurgerii de informații nu a fost crearea unei liste complete cu toți agenții DHS. Emma Best, cofondatoare a organizației Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets), a relatat că inițiativa a urmărit să înlocuiască „anonimatul cu responsabilitatea”.

„Scurgerea de informații este una de amploare, dar simplitatea sa este înșelătoare. Datele îi identifică pe oficialii responsabili de supravegherea operațiunilor sub acoperire, a activităților de colectare a informațiilor de către guvern și a anchetei eșuate BlueLeaks. De asemenea, acestea dezvăluie identitatea unor angajați-cheie implicați în programele tot mai extinse ale DHS privind predarea și deportarea persoanelor”, a spus Emma Best.

Cum au fost accesate datele angajaților DHS

Grupul „Departamentul pentru Pace” a declarat că a accesat profilurile angajaților Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS) prin intermediul Okta, un serviciu de autentificare unică. Okta este o platformă de securitate digitală folosită de organizații pentru a controla accesul angajaților la sistemele și aplicațiile interne.

O purtătoare de cuvânt a companiei a declarat că Okta este la curent cu afirmațiile referitoare la accesarea datelor, dar a precizat că nu există dovezi că sistemele sau informațiile companiei ar fi fost compromise.

„Okta este sigur și nu avem nicio dovadă că datele sau sistemele noastre au fost compromise”, a mai transmis reprezentanta companiei.

Mai multe instituții americane, vizate de atacuri cibernetice

Luna trecută, FBI-ul a fost vizat de un grup de hackeri numit ShinyHunters, care ar fi obținut informații personale despre mii de agenți.

În ultimele zile, Comisia Electorală Federală a SUA, instituția care publică date despre donațiile pentru campaniile politice, a devenit indisponibilă în urma unei presupuse tentative de atac cibernetic.

Controversele cu privire la acțiunile agenților ICE

Nemulțumirea publică față de modul în care sunt aplicate legile cu privire la imigrația în Statele Unite a crescut, în contextul în care administrația președintelui Donald Trump a intensificat arestările și deportările persoanelor suspectate că se află ilegal pe teritoriul american.

Operațiunile desfășurate de agenții Serviciului pentru Imigrație și Vamă (ICE) au fost marcate în repetate rânduri de violențe în acest an. Agenții ICE au împușcat peste 24 de persoane și au ucis cel puțin nouă.

Printre victime se numără Alex Pretti și Renee Good, ambii împușcați mortal de agenți ICE în Minnesota. Potrivit relatărilor citate, niciunul dintre ei nu era vizat de operațiunile de arestare.

Agenții ICE, acuzați că nu se identifică în timpul intervențiilor

În timpul operațiunilor, agenții ICE își acoperă adesea fețele cu măști și ochelari de soare. Aceștia se identifică rareori în mod vizibil, deși există cerințe legale privind identificarea lor.

Mai mulți politicieni americani au cerut public Departamentului pentru Securitate Internă să se asigure că agenții respectă regulile care le impun să se identifice în timpul intervențiilor.

Aproape un milion de deportări de la revenirea lui Trump la Casa Albă

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în 2025, Statele Unite au efectuat aproape un milion de deportări, potrivit datelor Institutului pentru Politici Migraționale (Migration Policy Institute). Peste 70% dintre persoanele deportate nu aveau antecedente penale.