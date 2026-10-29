Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat, joi 29 octombrie, decretul de retragere a cetățeniei pentru trei persoane. Două dintre persoanele vizate sunt membre ale „pretinsului legislativ al regimului separatist de la Tiraspol” și sunt acuzate că ar promova ideologia Kremlinului.

Președinția Republicii Moldova a anunțat că Maia Sandu a semnat decretele pentru retragerea cetățeniei în cazul lui Iurie Cara, Andrei Safonov și Serghei Verdeș.

Iurie Cara, Andrei Safonov sunt acuzați că ar fi luat parte la activități anticonstituționale, care încalcă drepturile cetățenilor Republicii Moldova din regiunea transnistreană.

Cei doi sunt acuzați, de asemenea, că ar promova „ideologia lumii ruse” și că ar sprijini menținerea trupelor militare ruse pe teritoriul Republicii Moldova.

În cazul lui Serghei Verdeș, autoritățile au constatat că acesta a obținut cetățenia cu încălcarea procedurii legale și în pofida avizului negativ al Serviciului de Informații și Securitate.

„Procedura de retragere a cetățeniei a fost inițiată de Agenția Servicii Publice, în baza constatărilor Serviciului de Informații și Securitate, în temeiul Legii cetățeniei Republicii Moldova, care prevede retragerea cetățeniei pentru săvârșirea unor fapte deosebit de grave prin care sunt prejudiciate interesele statului, respectiv pentru dobândirea cetățeniei prin eludarea normelor legale”, a anunțat președinția Republicii Moldova.

Republica Moldova a expulzat un angajat al Ambasadei Ruse, după un nou incident cu dronă

Anunțul de retragere a cetățeniei pentru cele trei persoane, vine la doar câteva zile după ce Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău a decis că va declara „persona non grata” un angajat al Ambasadei Rusiei la Chişinău.

Autoritățile au luat această decizie, după ce o dronă încărcată cu explozibil s-a prăbuşit în apropierea unor locuinţe, în raionul Teleneşti.

Kremlinul a transmis că gestul Moldovei va avea „un răspuns ferm” și a susținut că nu s-a dovedit că dispozitivul ar fi fost al armatei ruse.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău a calificat incidentul drept o încălcare gravă a suveranităţii şi securităţii ţării şi o ameninţare directă la adresa cetăţenilor.