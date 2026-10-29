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Un elicopter italian al forței de menținere a păcii EUFOR din Bosnia și Herțegovina s-a prăbușit. Sunt raportate trei decese și 12 persoane rănite

Un elicopter italian al forței de menținere a păcii EUFOR din Bosnia și Herțegovina s-a prăbușit. Sunt raportate trei decese și 12 persoane rănite
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Un elicopter militar italian Chinook s-a prăbușit joi în nordul Bosniei și Herțegovinei, provocând decesul a trei persoane și rănirea altor 12. Aparatul de zbor aparținea forțelor armate italiene și opera sub comanda misiunii Uniunii Europene în Bosnia (EUFOR), relatează agenția de știri ANSA.

Accidentul a avut loc în apropierea localității Brčko, situată în nord-estul țării, în timpul unei operațiuni militare de rutină.

La bordul elicopterului se aflau în total 15 persoane. Dintre acestea, trei și-au pierdut viața, iar alte 12 persoane au fost rănite.

Conform unor informații neoficiale, toate cele trei persoane aflate la bord și-au pierdut viața în urma prăbușirii. „EUFOR desfășoară o anchetă completă și riguroasă cu privire la acest incident și va oferi informații suplimentare imediat ce faptele vor fi stabilite și va fi oportun să facă acest lucru”, a transmis misiunea UE, care include și un contingent italian. Potrivit primarului din Brčko, Siniša Milić, există trei victime decedate și 12 persoane rănite.

Ministerul Apărării din Italia și comandamentul EUFOR au confirmat incidentul, dar au precizat că este prea devreme pentru a stabili o cauză exactă. O investigație oficială a fost deja deschisă pentru a determina dacă a fost vorba despre o defecțiune tehnică sau o eroare de pilotaj.

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