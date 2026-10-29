Primele imagini cu drona care a lovit o navă comercială în Marea Neagră. Vasul se îndrepta spre portul Constanța

Au fost publicate primele imagini cu una dintre dronele maritime implicate în atacul asupra portcontainerului CONTSHIP JET. Nava se îndrepta spre Constanța și a fost lovită miercuri, la 16 mile marine de Capul Kaliakra, în Marea Neagră. Imaginile au fost verificate de surse independente și preluate de presa bulgară de specialitate.

Imaginile publicate de Maritime.bg surprind momentul în care o dronă navală lovește portcontainerul CONTSHIP JET. Potrivit autorităților bulgare, nava a fost atacată de trei drone, iar echipajul a abandonat-o după explozii. În imaginile de mai sus se poate observa cum una dintre dronele maritime se apropie de navă, iar un membru al echipajului strigă către ceilalți să se adăpostească.

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Au apărut primele imagini cu drona care a lovit o navă comercială în Marea Neagră

Videoclipul provine de la o sursă anonimă și a fost verificat de trei surse independente. Condițiile meteo din imagini corespund celor înregistrate miercuri, 28 octombrie, în zona atacului. Un alt videoclip surprinde momentul unei explozii puternice la bordul navei, în timp ce un avion survolează zona. Comandantul Forțelor Navale Bulgare spune că aeronava era un avion de patrulare francez, care ar fi detectat trei drone navale în apropierea Capului Kaliakra.

Autoritățile maritime au fost alertate, iar navele din zonă au primit avertizări. Avionul francez a continuat să monitorizeze dronele și să transmită informații. Atacul asupra CONTSHIP JET a avut loc miercuri, 28 octombrie, în jurul prânzului, fiind urmat de alte două lovituri. După evacuarea echipajului, Bulgaria a lansat o operațiune de căutare și salvare.

Martorii au relatat că nava a luat foc și s-a înclinat puternic spre dreapta. Incidentul este al nouălea atac cu drone asupra unei nave comerciale, în largul Bulgariei, în ultima lună.

Sursă foto & video: Facebook Maritime.bg