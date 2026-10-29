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Patru proiectile explozive, găsite în două localități din Iași. Trei dintre ele au fost descoperite pe traseul Autostrăzii Unirii A8, care leagă Moldova de Transilvania

Patru proiectile explozive, găsite în două localități din Iași. Trei dintre ele au fost descoperite pe traseul Autostrăzii Unirii A8, care leagă Moldova de Transilvania
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Pirotehnicienii din Iași au descoperit patru proiectile explozive în localitățile Bogonos și Dumbrava. Trei au fost găsite pe traseul Autostrăzii Unirii A8, care leagă Moldova de Transilvania. Muniția a fost ridicată în siguranță și urmează să fie distrusă.

Echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași a ridicat patru proiectile explozive descoperite miercuri, în Bogonos și Dumbrava. Trei dintre acestea, de calibru 150 mm, au fost găsite pe traseul Autostrăzii A8. Muniția va fi distrusă în cadrul unei misiuni speciale.

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Patru proiectile explozive, găsite în două localități din Iași. Trei dintre ele au fost descoperite pe traseul Autostrăzii Unirii A8, care leagă Moldova de Transilvania

Patru proiectile explozive, găsite în două localități din Iași. Trei dintre ele au fost descoperite pe traseul Autostrăzii Unirii A8, care leagă Moldova de Transilvania

„În data de 28 octombrie 2026, echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași a desfășurat două misiuni de asanare a terenului de muniție rămasă neexplodată, în localitățile Bogonos, comuna Lețcani, și Dumbrava, comuna Lespezi.

În urma activităților de cercetare, identificare și asanare, pompierii pirotehnicieni au descoperit și ridicat patru proiectile explozive, astfel:

  • Dumbrava, comuna Lespezi – un proiectil exploziv de calibru 152 mm;
  • Bogonos, comuna Lețcani – trei proiectile explozive de calibru 150 mm, descoperite pe traseul Autostrăzii A8.

Elementele de muniție au fost ridicate în condiții de siguranță, urmând să fie distruse ulterior, în cadrul unei misiuni special organizate”, transmite ISUJ Iași.

Recomandări pentru prevenirea accidentelor

ISU Iași avertizează că muniția neexplodată rămâne periculoasă, inclusiv pe șantierele de infrastructură. Cetățenii trebuie să anunțe imediat descoperirile la 112 și să nu atingă obiectele suspecte. În cazul unor astfel de situații, lucrările și utilajele trebuie oprite, iar zona evitată până la intervenția specialiștilor.

„Aceste descoperiri demonstrează că pericolul reprezentat de muniția rămasă neexplodată persistă chiar și după zeci de ani, inclusiv în zonele în care se execută lucrări de infrastructură rutieră, excavare, construcții sau amenajare a terenurilor.

Obligațiile cetățenilor și măsuri de prevenire

Potrivit Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care descoperă muniție sau elemente de muniție rămase neexplodate au obligația de a informa de îndată autoritățile competente.

Pentru prevenirea accidentelor, ISU Iași recomandă:

  • Anunțați imediat orice descoperire de muniție prin apelarea numărului unic de urgență 112.
  • Nu atingeți, nu ridicați, nu loviți și nu deplasați obiectele suspecte.
  • Nu încercați să demontați, să curățați sau să valorificați elementele de muniție.
  • Nu introduceți muniția în foc și nu o supuneți unor șocuri mecanice.
  • Îndepărtați-vă de zona periculoasă și avertizați persoanele din apropiere, fără a vă expune riscului.
  • Respectați restricțiile și indicațiile autorităților și permiteți accesul echipajelor specializate.

Atenție, conducători auto și operatori de utilaje!

În contextul descoperirii proiectilelor pe traseul Autostrăzii A8, reamintim conducătorilor auto, operatorilor de utilaje și personalului din șantiere importanța respectării măsurilor de siguranță:

  • Opriți imediat lucrările și manevrele utilajelor în zona în care a fost identificat un obiect suspect.
  • Nu încercați să îndepărtați muniția cu excavatoare, buldozere sau alte utilaje.
  • Nu treceți cu autovehiculele ori utilajele peste obiectele suspecte.
  • Nu efectuați săpături sau alte lucrări în apropierea acestora.
  • Anunțați imediat situația la 112 și informați responsabilul locului de muncă.
  • Respectați semnalizarea temporară, restricțiile de circulație și indicațiile autorităților.
  • Nu staționați în zonele periculoase și nu blocați accesul autospecialelor de intervenție”, transmite ISUJ Iași.

„Muniția neexplodată poate ucide”

Inspectoratul le cere executanților de lucrări să oprească activitatea și să evacueze zona dacă descoperă muniție neexplodată. Autoritățile trebuie anunțate la 112, iar lucrările pot fi reluate doar după eliminarea pericolului. Pompierii avertizează că proiectilele rămân periculoase chiar și după zeci de ani.

„Responsabilitățile executanților de lucrări și ale operatorilor economici!

În cazul descoperirii unor elemente de muniție în timpul lucrărilor de construcții, excavare sau amenajare a terenurilor, responsabilii lucrărilor trebuie să dispună:

  • Întreruperea imediată a activităților în zona afectată;
  • Îndepărtarea personalului din perimetrul periculos;
  • Anunțarea autorităților competente prin 112;
  • Delimitarea și evitarea accesului în zona periculoasă, fără expunerea personalului;
  • Reluarea lucrărilor numai după înlăturarea pericolului și respectarea măsurilor stabilite de autoritățile competente.

Atenție! Muniția neexplodată poate ucide!

Vechimea, rugina sau aspectul deteriorat al unui proiectil nu înseamnă că acesta este lipsit de pericol. Muniția rămasă neexplodată își poate păstra caracterul periculos timp de zeci de ani.

Nu atingeți! Nu mișcați! Nu loviți! Nu încercați să demontați! Sunați la 112!

Siguranța dumneavoastră și a celor din jur depinde de respectarea acestor reguli”, transmite inspectoratul.

Sursă foto: Facebook / Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al Judeţului Iaşi

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