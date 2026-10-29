Prima pagină » Actualitate » Jurnalistul britanic Charlie Ottley promovează România, de Halloween, într-un clip realizat pentru Ministerul Turismului şi difuzat de BBC World News

Jurnalistul britanic Charlie Ottley promovează România, de Halloween, într-un clip realizat pentru Ministerul Turismului şi difuzat de BBC World News

Luiza Dobrescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Renumitul jurnalist britanic, Charlie Ottley, revine cu un clip de promovare a României, care a început deja să fie difuzat de BBC World News. România este mai mult decât Dracula, spune acesta.

Acesta povesteşte pa pagina sa de facebook că producţia a fost realizată pentru Ministerul Turismului, pentru a promova România de Halloween.

„Iată o avanpremieră exclusivă a unui nou film pe care l-am realizat pentru Ministerul Turismului pentru a promova România de Halloween. O versiune de un minut a acestui film a început deja să fie difuzată pe BBC World News, alături de alte trei filme noi care vor rula timp de o lună și pe care le vom distribui în următoarele zile. Tema acestui film este o abordare plină de umor a mitologiei lui Dracula, în care doi tineri (backpackers) sunt urmăriți de Nosferatu, dar îl ignoră în mare măsură, fiind mult mai interesați de minunile naturale și culturale ale Transilvaniei”, dezvăluie Ottley.

Mesajul filmului: „Nu este vorba doar despre Dracula”

Mesajul filmului este acela că România nu este numai despre Dracula, cel mai cunoscut personaj fictiv creat pe tărâm românesc de scriitorul Bram Stocker, ci este chiar mai mult de atât.

„Deși, desigur, există o întorsătură de situație la final, unde Dracula reușește să își atingă scopul în ultimele scene. Conceptul este „România – Nu este vorba doar despre Dracula… dar îți va lăsa o amprentă!”. Mesajul este clar. Desigur că există o mitologie creată de romanul lui Stoker – și fiți pe fază pentru a-i vedea urmașul în film – dar nu se compară cu minunile reale și autentice ale acestei țări incredibile. Vă rugăm să distribuiți cu încredere filmul. Multumim minunatei noastre echipe de actori și producție, care și-au oferit timpul și au muncit din greu pentru ca acest proiect să prindă viață. Halloween fericit tuturor!”.

Cine este britanicul Charlie Ottley, devenit cetăţean român

Ottley a devenit cunoscut pentru seria documentară de succes global, Wild Carpathia (2011–2019), difuzată în peste 110 țări și tradusă în 11 limbi, dedicată protejării și frumuseții Munților Carpați.

Tot el este creatorul Flavours of Romania (Aromele României); o incursiune cultural-gastronică pe motocicletă prin regiunile istorice ale țării, disponibilă pe platforma Netflix, ajunsă la al treilea sezon.

În 2021, acesta a realizat şi Wild Danube, o producție ce explorează biodiversitatea unică a Deltei Dunării.

Ottley s-a stabilit definitiv în județul Brașov, în satul Șirnea, unde a cumpărat și restaurat o fermă tradițională veche.  În noiembrie 2025, după un proces care a durat doi ani, a depus oficial jurământul și a obținut cetățenia română.

A primit Ordinul Meritul Cultural din partea Președinției României (2021) și este cetățean de onoare al municipiului Brașov.

Este un susținător activ al conservării mediului, colaborând ca voluntar cu diverse ONG-uri precum Tășuleasa Social sau Fundația ADEPT.

În toamna anului 2026, a anunțat transformarea unei clădiri istorice de 120 de ani din satul Șirnea într-o pensiune și primul pub în stil englezesc din mediul rural românesc.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ George Simion insistă că se pregătește reținerea sa, pe modelul Georgescu: „Vor să mă aresteze”
19:58
George Simion insistă că se pregătește reținerea sa, pe modelul Georgescu: „Vor să mă aresteze”
CONTROVERSĂ Noi date în „Operațiunea Cap de Porc”. George Simion susține că Marius Lulea este șantajat cu un dosar „legat de siguranța națională și de Rusia”. „Este în contact cu un general SRI și s-a văzut cu șefi ai mai multor servicii în ultimele luni”
19:48
Noi date în „Operațiunea Cap de Porc”. George Simion susține că Marius Lulea este șantajat cu un dosar „legat de siguranța națională și de Rusia”. „Este în contact cu un general SRI și s-a văzut cu șefi ai mai multor servicii în ultimele luni”
ULTIMA ORĂ George Simion anunță protest de amploare după ce Curtea de Apel a decis prelungirea arestării lui Georgescu: „Oamenii care se mobilizează cu toții, la aceeași zi, la aceeași oră, pot fi sute de mii”
19:37
George Simion anunță protest de amploare după ce Curtea de Apel a decis prelungirea arestării lui Georgescu: „Oamenii care se mobilizează cu toții, la aceeași zi, la aceeași oră, pot fi sute de mii”
INFRASTRUCTURĂ Un nou drum strategic care ar putea schimba harta județului Prahova. Ce este proiectul „Transbai” și cât costă investiția
19:29
Un nou drum strategic care ar putea schimba harta județului Prahova. Ce este proiectul „Transbai” și cât costă investiția
NEWS ALERT Rectificarea bugetară de urgență a Guvernului Niculescu. Deficitul bugetar crește cu 3,5 miliarde de lei, dar rămâne la 6,2% din PIB. Cine primește bani și ce ministere pierd fonduri
19:09
Rectificarea bugetară de urgență a Guvernului Niculescu. Deficitul bugetar crește cu 3,5 miliarde de lei, dar rămâne la 6,2% din PIB. Cine primește bani și ce ministere pierd fonduri
FLASH NEWS Luca Niculescu, după ce a inaugurat noua secție a unui spital din București: „Chiar dacă restrângem bugetul, fondurile alocate sănătății nu trebuie considerate cheltuieli”
18:51
Luca Niculescu, după ce a inaugurat noua secție a unui spital din București: „Chiar dacă restrângem bugetul, fondurile alocate sănătății nu trebuie considerate cheltuieli”
Mediafax
Simion susține că i se pregătește o înscenare cu evadarea lui Călin Georgescu
Digi24
Reacție furioasă la Moscova după ce Kievul a trimis drone în timpul summitului lui Putin
Cancan.ro
Fiica lui Cosmin Cernat, AGRESATĂ de soțul Monicăi Iagăr: 'A trecut printr-o experiență extrem de dureroasă'
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Adevarul
„Felicitări, campionule!”. Mii de români au crezut că fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur după o glumă online
Mediafax
PRIMUL sondaj după instalarea guvernului Niculescu. AUR domină clasamentul, PSD recuperează teren
Click
Fostul milionar Irinel Columbeanu are pierderi de memorie, după cele 3 AVC-uri. Ion Cassian: „Sunt persoane de care nu-și amintește”
Digi24
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
Cancan.ro
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
Ce se întâmplă doctore
Accidentul feroviar din Spania: misterul celor 17 minute în care centrul de control nu a oprit trenul. Ce au dezvăluit înregistrările
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Astronomii au descoperit primul satelit natural dincolo de Sistemul Solar
Mediafax Italia
AMENDĂ dacă DORMI în mașină! Ce spune Codul rutier
Mediafax Spania
Primul pod transbordor din lume! Poți traversa râul în nacelă
FLASH NEWS O stâncă s-a prăbușit sub privirile turiștilor într-unul dintre cele mai instagramabile orașe din Turcia. Este una dintre destinațiile preferate ale turiștilor români. Trei persoane au decedat
20:01
O stâncă s-a prăbușit sub privirile turiștilor într-unul dintre cele mai instagramabile orașe din Turcia. Este una dintre destinațiile preferate ale turiștilor români. Trei persoane au decedat
FINANCIAR Elon Musk îi sfătuiește pe americani să nu mai economisească bani: „Nu vor mai conta odată cu apariția abundenței aduse de superinteligență”
19:31
Elon Musk îi sfătuiește pe americani să nu mai economisească bani: „Nu vor mai conta odată cu apariția abundenței aduse de superinteligență”
VIDEO A 31-a noapte de proteste pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Zeci de susținători scandează: „Dosar fabricat, Călin nevinovat”/ „Jos dictatura”
19:30
A 31-a noapte de proteste pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Zeci de susținători scandează: „Dosar fabricat, Călin nevinovat”/ „Jos dictatura”
INEDIT Un procuror cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte sud-coreean, condamnat la închisoare pe viață pentru instaurarea legii marțiale în 2024
19:16
Un procuror cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte sud-coreean, condamnat la închisoare pe viață pentru instaurarea legii marțiale în 2024
AUTO Peste 35 de milioane de lei pentru Programul Rabla Auto 2026. Programul se redeschide în noiembrie. Ce trebuie să știe cei care vor să-și cumpere mașini noi
18:45
Peste 35 de milioane de lei pentru Programul Rabla Auto 2026. Programul se redeschide în noiembrie. Ce trebuie să știe cei care vor să-și cumpere mașini noi
FLASH NEWS Cum reacționează premierul Ungariei la vestea nominalizării lui Viktor Orban la șefia ONU: „Ar însemna sfârșitul instituției”
18:42
Cum reacționează premierul Ungariei la vestea nominalizării lui Viktor Orban la șefia ONU: „Ar însemna sfârșitul instituției”

Cele mai noi

Trimite acest link pe