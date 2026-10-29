Jurnalistul britanic Charlie Ottley promovează România, de Halloween, într-un clip realizat pentru Ministerul Turismului şi difuzat de BBC World News

Renumitul jurnalist britanic, Charlie Ottley, revine cu un clip de promovare a României, care a început deja să fie difuzat de BBC World News. România este mai mult decât Dracula, spune acesta.

Acesta povesteşte pa pagina sa de facebook că producţia a fost realizată pentru Ministerul Turismului, pentru a promova România de Halloween.

„Iată o avanpremieră exclusivă a unui nou film pe care l-am realizat pentru Ministerul Turismului pentru a promova România de Halloween. O versiune de un minut a acestui film a început deja să fie difuzată pe BBC World News, alături de alte trei filme noi care vor rula timp de o lună și pe care le vom distribui în următoarele zile. Tema acestui film este o abordare plină de umor a mitologiei lui Dracula, în care doi tineri (backpackers) sunt urmăriți de Nosferatu, dar îl ignoră în mare măsură, fiind mult mai interesați de minunile naturale și culturale ale Transilvaniei”, dezvăluie Ottley.

Mesajul filmului: „Nu este vorba doar despre Dracula”

Mesajul filmului este acela că România nu este numai despre Dracula, cel mai cunoscut personaj fictiv creat pe tărâm românesc de scriitorul Bram Stocker, ci este chiar mai mult de atât.

„Deși, desigur, există o întorsătură de situație la final, unde Dracula reușește să își atingă scopul în ultimele scene. Conceptul este „România – Nu este vorba doar despre Dracula… dar îți va lăsa o amprentă!”. Mesajul este clar. Desigur că există o mitologie creată de romanul lui Stoker – și fiți pe fază pentru a-i vedea urmașul în film – dar nu se compară cu minunile reale și autentice ale acestei țări incredibile. Vă rugăm să distribuiți cu încredere filmul. Multumim minunatei noastre echipe de actori și producție, care și-au oferit timpul și au muncit din greu pentru ca acest proiect să prindă viață. Halloween fericit tuturor!”.

Cine este britanicul Charlie Ottley, devenit cetăţean român

Ottley a devenit cunoscut pentru seria documentară de succes global, Wild Carpathia (2011–2019), difuzată în peste 110 țări și tradusă în 11 limbi, dedicată protejării și frumuseții Munților Carpați.

Tot el este creatorul Flavours of Romania (Aromele României); o incursiune cultural-gastronică pe motocicletă prin regiunile istorice ale țării, disponibilă pe platforma Netflix, ajunsă la al treilea sezon.

În 2021, acesta a realizat şi Wild Danube, o producție ce explorează biodiversitatea unică a Deltei Dunării.

Ottley s-a stabilit definitiv în județul Brașov, în satul Șirnea, unde a cumpărat și restaurat o fermă tradițională veche. În noiembrie 2025, după un proces care a durat doi ani, a depus oficial jurământul și a obținut cetățenia română.

A primit Ordinul Meritul Cultural din partea Președinției României (2021) și este cetățean de onoare al municipiului Brașov.

Este un susținător activ al conservării mediului, colaborând ca voluntar cu diverse ONG-uri precum Tășuleasa Social sau Fundația ADEPT.

În toamna anului 2026, a anunțat transformarea unei clădiri istorice de 120 de ani din satul Șirnea într-o pensiune și primul pub în stil englezesc din mediul rural românesc.