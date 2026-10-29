SURSE | Gabriel-Ciprian Ene a fost numit secretar general al Guvernului. Din 2017, Ene este magistrat la Înalta Curte

Prim-ministrul Luca Niculescu l-a numit joi, 29 octombrie, pe noul secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. Este vorba de Gabriel-Ciprian Ene, cel care, din martie 2017, ocupă funcția de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Ene este originar din Buzău și ar fi susținut inclusiv de fostul premier Marcel Ciolacu, actualul președintele al Consiliului Județean Buzău.

Decretul de numire a fost semnat de Luca Niculescu în urmă cu puțin timp. Activitatea lui Gabriel-Ciprian Ene în funcția de secretar general va începe de luni, 2 noiembrie.

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Ce rol îndeplinește secretarul general al Guvernului

Secretariatul General al Guvernului (SGG) este instituția care asigură legătura dintre ministere și gestionează procedurile de avizare a actelor normative care ajung pe agenda ședințelor de Guvern. Totodată, instituția are atribuții în administrarea unor companii de stat.

Secretarul general al Guvernului are rang de ministru și coordonează activitatea administrativă a Executivului.