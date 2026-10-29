Prima pagină » Auto » Criză la Volkswagen. Grupul auto a înregistrat pierderi de 5,9 miliarde de euro, într-un singur trimestru. Planul de restructurare prevede 100.000 de concedieri

Criză la Volkswagen. Grupul auto a înregistrat pierderi de 5,9 miliarde de euro, într-un singur trimestru. Planul de restructurare prevede 100.000 de concedieri

Criză la Volkswagen. Grupul auto a înregistrat pierderi de 5,9 miliarde de euro, într-un singur trimestru. Planul de restructurare prevede 100.000 de concedieri
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Volkswagen a raportat o pierdere operațională de 5,9 miliarde de euro în trimestrul al treilea din 2026, cea mai mare din ultimul deceniu. Rezultatul a fost influențat de cheltuieli excepționale de circa 8 miliarde de euro, deprecierea participației la Porsche și dificultățile de pe piața chineză. Mai mult, planul de restructurare prevede 100.000 de concedieri.

Directorul financiar Arno Antlitz spune că Volkswagen trebuie să-și reorganizeze modelul de afaceri și să reducă mai rapid costurile. Planul aprobat în septembrie prevede eliminarea a 100.000 de posturi și închiderea a până la patru fabrici din Germania, măsuri care pot amplifica tensiunile cu sindicatele, arată Reuters.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ...
Criză la Volkswagen. Grupul auto a înregistrat pierderi de 5,9 miliarde de euro, într-un singur trimestru. Planul de restructurare prevede 100.000 de concedieri

Criză la Volkswagen. Grupul auto a înregistrat pierderi de 5,9 miliarde de euro, într-un singur trimestru. Planul de restructurare prevede 100.000 de concedieri. Sursă foto: Shutterstock.

Grupul auto Volkswagen a înregistrat pierderi de 5,9 miliarde de euro, într-un singur trimestru

Volkswagen pierde teren în China, unde clienții se orientează tot mai mult spre mărcile locale de mașini electrice, cu tehnologii avansate și prețuri mai mici. Tendința afectează și activitatea Porsche pe această piață.

Grupul auto german încearcă să compenseze scăderea cererii din China prin exporturi și reducerea producției. Compania mixtă din Anhui înregistrează în continuare pierderi, cu obiectivul de a ajunge pe profit până în 2030. În Europa, grupul accelerează lansarea mașinilor electrice accesibile, deși costurile ridicate afectează marjele.

Pe de altă parte, acțiunile Volkswagen au crescut cu 1,7% joi, după ce grupul anunțase deja costuri excepționale de 10 miliarde de euro și estimări mai slabe privind profitul. Totuși, titlurile au pierdut peste 75% față de maximul din 2021.

Ingo Speich, reprezentant al acționarului Deka Investment, consideră 2026 un an de tranziție pentru Volkswagen. Analiștii avertizează că grupul auto ar putea înregistra noi deprecieri de active dacă problemele din China și presiunea concurenței persistă.

BMW și Mercedes-Benz și-au redus, la rândul lor, estimările financiare pentru perioada următoare.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

AUTO Peste 35 de milioane de lei pentru Programul Rabla Auto 2026. Programul se redeschide în noiembrie. Ce trebuie să știe cei care vor să-și cumpere mașini noi
18:45
Peste 35 de milioane de lei pentru Programul Rabla Auto 2026. Programul se redeschide în noiembrie. Ce trebuie să știe cei care vor să-și cumpere mașini noi
AUTO Departamentul care stă în spatele tuturor exporturilor de Dacia Duster. Puțini îi cunosc pe oamenii care lucrează acolo
08:58
Departamentul care stă în spatele tuturor exporturilor de Dacia Duster. Puțini îi cunosc pe oamenii care lucrează acolo
AUTO De la ce distanță te poate surprinde radarul. Cum funcționează noile dispozitive ale Poliției
21:37
De la ce distanță te poate surprinde radarul. Cum funcționează noile dispozitive ale Poliției
AUTO Noul Mercedes-Benz GLS: „Clasa S a SUV-urilor”, regândit pentru pasageri
12:37, 28 Oct 2026
Noul Mercedes-Benz GLS: „Clasa S a SUV-urilor”, regândit pentru pasageri
AUTO Sandero electric, „pariul” uzinei Dacia din Maroc. Pregătiri intense pentru noul model
15:02, 25 Oct 2026
Sandero electric, „pariul” uzinei Dacia din Maroc. Pregătiri intense pentru noul model
AUTO Cât te costă să îți repari singur mașina într-un service auto: Tinerii care au deschis afacerea la Iași vor să se extindă în alte orașe
20:38, 24 Oct 2026
Cât te costă să îți repari singur mașina într-un service auto: Tinerii care au deschis afacerea la Iași vor să se extindă în alte orașe
Mediafax
Simion susține că i se pregătește o înscenare cu evadarea lui Călin Georgescu
Digi24
Reacție furioasă la Moscova după ce Kievul a trimis drone în timpul summitului lui Putin
Cancan.ro
Fiica lui Cosmin Cernat, AGRESATĂ de soțul Monicăi Iagăr: 'A trecut printr-o experiență extrem de dureroasă'
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Adevarul
„Felicitări, campionule!”. Mii de români au crezut că fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur după o glumă online
Mediafax
PRIMUL sondaj după instalarea guvernului Niculescu. AUR domină clasamentul, PSD recuperează teren
Click
Fostul milionar Irinel Columbeanu are pierderi de memorie, după cele 3 AVC-uri. Ion Cassian: „Sunt persoane de care nu-și amintește”
Digi24
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
Cancan.ro
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
Ce se întâmplă doctore
Accidentul feroviar din Spania: misterul celor 17 minute în care centrul de control nu a oprit trenul. Ce au dezvăluit înregistrările
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Astronomii au descoperit primul satelit natural dincolo de Sistemul Solar
Mediafax Italia
AMENDĂ dacă DORMI în mașină! Ce spune Codul rutier
Mediafax Spania
Primul pod transbordor din lume! Poți traversa râul în nacelă
REACȚIE Ministrul USR din Republica Moldova, Claudiu Năsui, omagiază PSD: „În ultimii zece ani, mai toate inițiativele politice au fost împreună cu social-democrații”
22:03
Ministrul USR din Republica Moldova, Claudiu Năsui, omagiază PSD: „În ultimii zece ani, mai toate inițiativele politice au fost împreună cu social-democrații”
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 30 octombrie, de la ora 19.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 30 octombrie, de la ora 19.00
FLASH NEWS Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a decis retragerea cetățeniei pentru trei persoane. Două dintre acestea sunt acuzate că promovează ideologia Kremlinului
21:43
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a decis retragerea cetățeniei pentru trei persoane. Două dintre acestea sunt acuzate că promovează ideologia Kremlinului
EXTERNE Scurgere masivă de date în SUA. Informațiile despre peste 40.000 de angajați ai instituției care se ocupă de securitatea internă au ajuns pe internet
21:30
Scurgere masivă de date în SUA. Informațiile despre peste 40.000 de angajați ai instituției care se ocupă de securitatea internă au ajuns pe internet
ULTIMA ORĂ Celebra platformă de pariuri politice Polymarket a fost a fost ținta unui atac cibernetic. Un utlizator ar fi pierdut 800.000 de dolari
21:23
Celebra platformă de pariuri politice Polymarket a fost a fost ținta unui atac cibernetic. Un utlizator ar fi pierdut 800.000 de dolari
VIDEO Un elicopter militar al forței europene s-a prăbușit în Bosnia-Herțegovina. Patru persoane au murit
21:03
Un elicopter militar al forței europene s-a prăbușit în Bosnia-Herțegovina. Patru persoane au murit

Cele mai noi

Trimite acest link pe