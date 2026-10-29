Criză la Volkswagen. Grupul auto a înregistrat pierderi de 5,9 miliarde de euro, într-un singur trimestru. Planul de restructurare prevede 100.000 de concedieri

Volkswagen a raportat o pierdere operațională de 5,9 miliarde de euro în trimestrul al treilea din 2026, cea mai mare din ultimul deceniu. Rezultatul a fost influențat de cheltuieli excepționale de circa 8 miliarde de euro, deprecierea participației la Porsche și dificultățile de pe piața chineză. Mai mult, planul de restructurare prevede 100.000 de concedieri.

Directorul financiar Arno Antlitz spune că Volkswagen trebuie să-și reorganizeze modelul de afaceri și să reducă mai rapid costurile. Planul aprobat în septembrie prevede eliminarea a 100.000 de posturi și închiderea a până la patru fabrici din Germania, măsuri care pot amplifica tensiunile cu sindicatele, arată Reuters.

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Grupul auto Volkswagen a înregistrat pierderi de 5,9 miliarde de euro, într-un singur trimestru

Volkswagen pierde teren în China, unde clienții se orientează tot mai mult spre mărcile locale de mașini electrice, cu tehnologii avansate și prețuri mai mici. Tendința afectează și activitatea Porsche pe această piață.

Grupul auto german încearcă să compenseze scăderea cererii din China prin exporturi și reducerea producției. Compania mixtă din Anhui înregistrează în continuare pierderi, cu obiectivul de a ajunge pe profit până în 2030. În Europa, grupul accelerează lansarea mașinilor electrice accesibile, deși costurile ridicate afectează marjele.

Pe de altă parte, acțiunile Volkswagen au crescut cu 1,7% joi, după ce grupul anunțase deja costuri excepționale de 10 miliarde de euro și estimări mai slabe privind profitul. Totuși, titlurile au pierdut peste 75% față de maximul din 2021.

Ingo Speich, reprezentant al acționarului Deka Investment, consideră 2026 un an de tranziție pentru Volkswagen. Analiștii avertizează că grupul auto ar putea înregistra noi deprecieri de active dacă problemele din China și presiunea concurenței persistă.

BMW și Mercedes-Benz și-au redus, la rândul lor, estimările financiare pentru perioada următoare.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ