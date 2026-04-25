Celebra platformă Spotify împlinește 20 ani. Care sunt cei mai ascultați artiști

Spotify marchează 20 de ani de la lansare, iar cu această ocazie a publicat, pentru prima dată, topurile cu artiștii cei mai ascultați, dar și piese, albume, podcasturi și audiobook-uri de la înființarea platformei. De când și-a început activitatea în aprilie 2006, platforma a devenit forța dominantă în streaming-ul muzical și a schimbat complet industria muzicii.

Cele mai ascultate melodii din ultimii 20 de ani pe Spotify

Clasamentul confirmă deja că nume uriașe ale industriei muzicale au dominat topurile: Taylor Swift este cel mai ascultat artist din istoria Spotify, The Weeknd are cea mai ascultată piesă, iar Bad Bunny semnează cel mai popular album de pe platformă.

Potrivit datelor, cel mai ascultat album din toate timpurile pe Spotify este „Un Verano Sin Ti” al lui Bad Bunny.

Cele mai ascultate piese din toate timpurile

„Blinding Lights” – The Weeknd „Shape of You” – Ed Sheeran „Sweater Weather” – The Neighbourhood „Starboy” – The Weeknd și Daft Punk „As It Was” – Harry Styles „Someone You Loved” – Lewis Capaldi „Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse” – Post Malone și Swae Lee „One Dance” – Drake, Wizkid și Kyla „Perfect” – Ed Sheeran . „STAY (with Justin Bieber)” – The Kid LAROI și Justin Bieber „Believer” – Imagine Dragons . „I Wanna Be Yours” – Arctic Monkeys . „Heat Waves” – Glass Animals . „lovely (with Khalid)” – Billie Eilish și Khalid „Yellow” – Coldplay . „The Night We Met” – Lord Huron „Closer” – The Chainsmokers și Halsey . „BIRDS OF A FEATHER” – Billie Eilish „Riptide” – Vance Joy . „Die With A Smile” – Lady Gaga și Bruno Mars

Cei mai ascultați artiști din istoria platformei

Taylor Swift Bad Bunny Drake The Weeknd Ariana Grande Ed Sheeran Justin Bieber Billie Eilish Eminem . Kanye West Travis Scott BTS Post Malone . Bruno Mars J Balvin . Rihanna Coldplay Kendrick Lamar Future . Juice WRLD

