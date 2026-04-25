Celebra platformă Spotify împlinește 20 ani. Care sunt cei mai ascultați artiști

Spotify marchează 20 de ani de la lansare, iar cu această ocazie a publicat, pentru prima dată, topurile cu artiștii cei mai ascultați, dar și piese, albume, podcasturi și audiobook-uri de la înființarea platformei. De când și-a început activitatea în aprilie 2006, platforma a devenit forța dominantă în streaming-ul muzical și a schimbat complet industria muzicii.

Cele mai ascultate melodii din ultimii 20 de ani pe Spotify

Clasamentul confirmă deja că nume uriașe ale industriei muzicale au dominat topurile: Taylor Swift este cel mai ascultat artist din istoria Spotify, The Weeknd are cea mai ascultată piesă, iar Bad Bunny semnează cel mai popular album de pe platformă.

Potrivit datelor, cel mai ascultat album din toate timpurile pe Spotify este „Un Verano Sin Ti” al lui Bad Bunny.

Cele mai ascultate piese din toate timpurile

sursă foto: Instagram

  1. „Blinding Lights” – The Weeknd
  2. „Shape of You” – Ed Sheeran
  3. „Sweater Weather” – The Neighbourhood
  4. „Starboy” – The Weeknd și Daft Punk
  5. „As It Was” – Harry Styles
  6. „Someone You Loved” – Lewis Capaldi
  7. „Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse” – Post Malone și Swae Lee
  8. „One Dance” – Drake, Wizkid și Kyla
  9. „Perfect” – Ed Sheeran
  10. . „STAY (with Justin Bieber)” – The Kid LAROI și Justin Bieber
  11. „Believer” – Imagine Dragons
  12. . „I Wanna Be Yours” – Arctic Monkeys
  13. . „Heat Waves” – Glass Animals
  14. . „lovely (with Khalid)” – Billie Eilish și Khalid
  15. „Yellow” – Coldplay
  16. . „The Night We Met” – Lord Huron
  17. „Closer” – The Chainsmokers și Halsey
  18. . „BIRDS OF A FEATHER” – Billie Eilish
  19. „Riptide” – Vance Joy
  20. . „Die With A Smile” – Lady Gaga și Bruno Mars

Cei mai ascultați artiști din istoria platformei

  1. Taylor Swift
  2. Bad Bunny
  3. Drake
  4. The Weeknd
  5. Ariana Grande
  6. Ed Sheeran
  7. Justin Bieber
  8. Billie Eilish
  9. Eminem
  10. . Kanye West
  11. Travis Scott
  12. BTS
  13. Post Malone
  14. . Bruno Mars
  15. J Balvin
  16. . Rihanna
  17. Coldplay
  18. Kendrick Lamar
  19. Future
  20. . Juice WRLD

Citește și

DESTINAȚII Faimoasa insulă grecească care deține 3 dintre cele mai bune plaje din lume, în 2026. Are o temperatură de 24 grade C în mai
20:00
Faimoasa insulă grecească care deține 3 dintre cele mai bune plaje din lume, în 2026. Are o temperatură de 24 grade C în mai
EXTERNE Dezvăluirea lui Trump despre OZN-uri face un pas înainte și întreaga lume așteaptă cu sufletul la gură să afle despre celebrele UAP-uri
19:51
Dezvăluirea lui Trump despre OZN-uri face un pas înainte și întreaga lume așteaptă cu sufletul la gură să afle despre celebrele UAP-uri
Nebunia prețurilor a început, pe măsura ce se apropie 1 mai. Doua nopți de cazare, pentru un cuplu, se aproprie și de 6.000 de euro la malul mării
19:28
Nebunia prețurilor a început, pe măsura ce se apropie 1 mai. Doua nopți de cazare, pentru un cuplu, se aproprie și de 6.000 de euro la malul mării
EXTERNE Crima care a îngrozit Japonia. Ce a făcut un angajat al unei grădini zoologice cu trupul soției
19:08
Crima care a îngrozit Japonia. Ce a făcut un angajat al unei grădini zoologice cu trupul soției
EMISIUNI Duminică 26 aprilie, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- SPIONAJ ŞI JAF ÎN PELUZA FCSB
19:00
Duminică 26 aprilie, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- SPIONAJ ŞI JAF ÎN PELUZA FCSB
METEO Vremea se răcește semnificativ. România, sub Cod Galben și Cod Portocaliu de vânt
18:54
Vremea se răcește semnificativ. România, sub Cod Galben și Cod Portocaliu de vânt
Mediafax
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Digi24
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
Cancan.ro
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii șoferi
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
Ion Gheorghe Maurer, Mihai Roller și Matei Socor ar putea fi excluși din Academia Română. Noul președinte, Marius Andruh, deschide dosarul membrilor care au slujit comunismul
Mediafax
Povestea neștiută a „rutei 66” la 100 de ani de când există faimoasa șosea
Click
Prima femeie condamnată la închisoare pe viață în Elveția era româncă. A vrut să-și ucidă socrul, fost ministru al Justiției
Digi24
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
Cancan.ro
Lună mai cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor ANM
Ce se întâmplă doctore
Dieta Irinei Fodor. Felul de mâncare pe care prezentatoarea Asia Express și Chefi la Cuțite îl consumă în fiecare zi
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Creierul astronauților păstrează amintirea gravitației chiar și după luni în spațiu
INEDIT Un român angajat de numai 8 zile la un depozit din Germania a furat produse Apple de 160.000 euro. Modul său de operare i-a uimit pe polițiști
19:32
Un român angajat de numai 8 zile la un depozit din Germania a furat produse Apple de 160.000 euro. Modul său de operare i-a uimit pe polițiști
CONTROVERSĂ Doi bărbați din Africa de Sud au fost prinși concurând la categoria feminină. Pe ce loc au terminat cei doi
19:16
Doi bărbați din Africa de Sud au fost prinși concurând la categoria feminină. Pe ce loc au terminat cei doi
REACȚIE George Simion avertizează că problema locuințelor în marile orașe europene a scăpat de sub control: „Planul meu a fost luat în derâdere”
18:14
George Simion avertizează că problema locuințelor în marile orașe europene a scăpat de sub control: „Planul meu a fost luat în derâdere”
ULTIMA ORĂ Accident grav într-o intersecție din București. Daună totală pentru două autoturisme
18:01
Accident grav într-o intersecție din București. Daună totală pentru două autoturisme
AUTO Statul le pune bețe în roate samsarilor de mașini. Numărul maxim de mașini vechi de persoană care va fi permis
17:59
Statul le pune bețe în roate samsarilor de mașini. Numărul maxim de mașini vechi de persoană care va fi permis

