Centrul INFOTRAFIC anunță vizibilitate redusă pe șosele din cauza ceții. Zonele afectate

Autoritățile avertizează că, duminică dimineață, 21 septembrie, este ceață în mai multe județe din România, ceea ce provoacă scăderea vizibilității pe șosele.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că „nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier”.

Totuși, din cauza ceții, este vizibilitate scăzută sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Bistrița-Năsăud, Brașov, Brăila, Călărași, Cluj, Covasna, Harghita, Ialomița, Maramureș și Sălaj.

În altă ordine de idei, pentru desfășurarea competiției de automobilism sportiv Cupa Novaci – etapă a Campionatului Regional de Viteză în Coastă -, duminică, între orele 08:00-13:30 și 14:30-19:00, circulația rutieră va fi oprită pe DN 67C Transalpina, între localitățile Novaci și Rânca, din județul Gorj.

Restricția se va aplica între kilometrii 16 și 21, a precizat Centrul Infotrafic.

ANM a emis cod galben de ceață

De altfel, Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de tipul cod galben de ceață. Aceasta este valabilă duminică și vizează mai multe localități din centrul și din nord-vestul României.

Conform avertizării este vorba despre „ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m”.

Sunt vizate localitățile Târgu Lăpuș, Valea Chioarului, Coroieni, Vima Mică și Boiu Mare din județul Maramureș, dar și Gherla, Apahida, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Sic, Chiuiești, Cuzdrioara, Căianu, Fizeșu Gherlii, Câțcău, Țaga, Vad, Borșa, Dăbâca, Aluniș și Jichișu de Jos din județul Cluj.

De asemenea, duminică dimineață va fi ceață în Gâlgău, Ileanda, Letca, Șimișna, Poiana Blenchii, Rus și Lozna din județul Sălaj și în Beclean, Nimigea, Spermezeu, Căianu Mic, Șintereag, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Nușeni, Negrilești, Șieu-Odorhei, Chiuza, Ciceu-Giurgești și Ciceu – Mihăiești din județul Bistrița-Năsăud.

În centrul țării va fi ceață în județul Covasna la Întorsura Buzăului, Sita Buzăului și Barcani, dar și în zona depresionară a județului Harghita unde se află localitățile Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc și Racu.

