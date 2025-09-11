Vremea se înrăutățește din cauza unui vortex: Zonele din România în care vor fi averse torențiale cu descărcări electrice

După un început de toamnă călduroasă, un mic vortex vine la noi în țară: vremea se va răcori de vineri, 12 septembrie. Sunt prognozate ploi torențiale cu descărcări electrice în sud-estul și în nord-vestul României. La nivel local, vor fi și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime vor fi între 19 și 28 de grade, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade Celsius. Cerul va fi înnorat în Muntenia, Dobrogea, Moldova și în zonele montane. Va fi înnorat și la nivel local, în Oltenia, Transilvania și Maramureș. Cantitatea acumulată de apă de pe urma averselor va fi de 10-15 litri/mp și izolat de peste 25-30 litri/mp. Pe durata nopții se va forma ceață, pe arii restrânse.

Potrivit ANM, în București, cerul va fi înnorat și vor fi averse moderate cantitativ (10-15 l/mp), posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. Temperatura minimă va fi de 17- 18 grade Celsius.

