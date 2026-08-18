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Centura Comarnic intră în ultima fază înaintea inaugurării. A început numărătoarea inversă pentru deschiderea circulației

Olga Borșcevschi
Centura Comarnic intră în ultima fază înaintea inaugurării. A început numărătoarea inversă pentru deschiderea circulației
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Președintele Consiliului Județean (CJ) Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, anunță că se fac ultimele lucrări înainte de teste pe Centura Comarnic.

Eforturile se concentrează acum pe deschiderea rapidă a traficului până la sfârșitul lunii august. Centura va ocoli orașul Comarnic și DN1 prin vest.

Centura Comarnic va fi gata până la finalul lunii august

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Lucrările la varianta ocolitoare Comarnic au ajuns acum pe ultima sută de metri, iar constructorul a terminat de asfaltat tot traseul și se concentrează în prezent pe ultimele detalii.

„Centura Comarnic. Ultimele lucrări înainte de teste.
Mai e puțin, dar sunt zile în care fiecare lucrare închisă contează.
Acum se lucrează la rețeaua de colectare a apelor pluviale de pe pasaj, la rosturile de dilatare ale podurilor, la parapete și la indicatoarele rutiere. În paralel, continuă protecția elementelor din beton și amenajarea taluzurilor.
Sunt lucrări mai puțin spectaculoase decât asfaltarea, dar fără ele drumul nu poate fi gata.
Am urmărit șantierul acesta îndeaproape și o voi face până la capăt. Urmează testele pe poduri și viaduct, apoi ne apropiem de momentul pe care îl așteptăm cu toții: deschiderea circulației pe Centura Comarnic.
Finalul se vede. Acum trebuie să închidem, corect și la timp, tot ce a mai rămas”, a transmis Virgil Nanu pe Facebook.

Șoferii ar putea parcurge cei 5,9 kilometri ai traseului începând din luna august. Noua șosea ar urma să preia o parte din traficul de pe DN1 și să reducă ambuteiajele care apar frecvent pe Valea Prahovei.

Deschiderea circulației a fost mutată pentru luna august

La finalul lunii iunie, președintele Consiliului Județean Prahova a anunțat că șoferii nu vor putea circula pe Centura Comarnic în luna iunie, așa cum prevedea contractul inițial. Autoritățile au decis să prelungească termenul până în august, pentru ca proiectul să fie sincronizat cu finalizarea podului de la Breaza.

„Termenul contractual pentru centură este iunie, dar estimarea realistă indică finalizarea în cursul verii, în jurul lunii august. Obiectivul rămâne același: să putem deschide circulația în condiții corecte, fără improvizații și fără a muta problemele dintr-un punct în altul”, declara atunci președintele CJ Prahova.

Așadar, Centura Comarnic a trecut de o etapă importantă, dar deschiderea circulației depinde în continuare de ritmul lucrărilor și de finalizarea podului de la Breaza. Autoritățile mențin termenul din august și promit că noul drum va reduce presiunea de pe DN1. Rămâne de văzut dacă șantierul va respecta noul calendar.

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