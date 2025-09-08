CFR Călători a bifat un record de întârziere pe calea ferată: 80 de kilometri parcurși în mai mult de 9 ore!

CFR Călători a bifat vineri, 5 septembrie, un nedorit record de întârziere pe calea ferată. Trenul Regio 2703, care trebuia să parcurgă o distanță de numai 80 de kilometri, a ajuns la destinație după mai bine de 9 ore.

Regio 2703 trebuia să plece la 8:20 din Petroșani și să ajungă la ora 10:55 în stația Simeria, după un traseu de trei ore și cinci minute.

Întârziere totală: 552 de minute

În realitate, garnitura a pornit cu 38 de minute întârziere și a acumulat probleme pas cu pas, pe întreg traseul străbătut. După doar 3 kilometri, la Petroșani Triaj, defecțiunea unui vagon a adăugat încă 34 de minute de întârziere.

La Bănița, alte 5 minute s-au pierdut din cauza restricțiilor de viteză, însă cel mai grav episod a fost între Bănița și Merișor, unde trenul a staționat peste 4 ore și jumătate, fără explicații clare din partea autorităților în domeniu.

Problemele cu vagonul defect au continuat și la Crivadia, Baru Mare și Pui. În cele din urmă, vagonul a fost scos din compunere, dar operațiunea a durat o oră și jumătate.

Pe lângă defecțiuni, și liniile proaste au impus restricții de viteză pe anumite porțiuni, scrie clubferoviar.ro.

Când, într-un final, trenul a intrat în stația Simeria, întârzierea cumulată a fost de 552 de minute, adică 9 ore și 12 minute pentru o distanță de numai 80 km.

Probleme și la litoral

Situații similare s-au înregistrat și în sudul litoralului românesc.

Trenul Regio 8804, care trebuia să ajungă în mai puțin de două ore de la Mangalia la Constanța, a fost întârziat aproape trei ore din cauza unei defecțiuni la locomotivă. Concret, locomotiva a cedat între Neptun și Costinești Tabără, iar circulația a fost blocată până când garnitura defectă a fost retrasă.

În final, trenul a parcurs distanța de 43 km în 4 ore și 27 de minute.

Aceste întârzieri ale trenurilor de călători confirmă problemele cronice ale transportului feroviar românesc – material rulant defect, linii degradate și intervenții întârziate.

