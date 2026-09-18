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Siegfried Mureșan anunță că programul de guvernare va fi prezentat săptămâna viitoare. Ce ținte și-a propus premierul desemnat

Ruxandra Radulescu
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Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a anunțat că va prezenta programul de guvernare la începutul săptămânii viitoare. În ceea ce privește viziunea sa pentru România, acesta a subliniat, foarte clar, că are de gând să continue direcția începută de Ilie Bolojan.

„Prezentăm ideile programului de guvernare la începutul săptămânii viitoare principalelor grupuri parlamentare care mă susțin USR PNL UDMR”, a declarat premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Am început să lucrăm la varianta actuală a programului de guvernare. În iunie urgența era finalizarea PNRR, SAFE. Între timp urgențele s-au schimbat, acum urmează negocieri importante, PNRR rămâne în actualitate. Prioritățile au evoluat.

La acest final de săptămână vom finaliza varianta actualizată a programului. Guvernul Bolojan a stabilizat țara. Cred că principiile: să fim responsabili, să nu risipim banii, vom continua. Vom reuși să reducem inflația, vom construi și pe baza lucrurilor bune. Apoi vom intra pe o etapă de creștere”, a declarat Siegfried Mureșan.

Întrebat dacă are de gând să renunțe la CASS pentru mamele aflate în concediul de creștere a copilului, și să ofere elevilor bursele sociale pe perioada vacanței de vară, Mureșan este de părere că România nu este pregătită pentru astfel de măsuri.

„Toate aceste măsuri trebuie luate în măsura în care ne permitem. Iau în calcul relxarea acestor măsuri, în măsura în care ne permitem. Cred că indicatorii sunt un pic mai buni, dar o să discutăm la anul”, a declarat Mureșan.

Ilie Bolojan a transmis, astăzi, la Parlament, că, indiferent de premierul care va fi numit, problemele României vor rămâne aceleași. Premierul interimar a spus că angajații ministerelor urmează să îl informeze pe Siegfried Mureșan despre situația reală a României și susține că PNL nu va sprijini programe și promisiuni care creează așteptări ce nu pot fi îndeplinite.

Bolojan a mai vorbit despre importanța ca viitorul guvern să țină cont de  constrângerile economice ale României și să mențină direcția programului de guvernare.

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