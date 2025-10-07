ChatGPT are peste 800 de milioane de utilizatori săptămânal/Ce este Apps SDK, funcția dezvoltată de experții IT de la OpenAI

Start-up-ul OpenAI a dezvăluit o nouă funcție, Apps SDK, care permite ChatGPT să interacționeze cu aplicații pentru muzică, căutări imobiliare, rezervări de hoteluri sau zboruri. De acum încolo, aplicația de Inteligență Artificială poate chiar crea postere, scrie Le Figaro.

În plus, Sam Altman, directorul OpenAI, a anunțat că aplicația ChatGPT a atins 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal.

Ce poate face ChatGPT

OpenAI a dezvăluit că ChatGPT este acum capabil să interacționeze cu alte aplicații de zi cu zi.

La deschiderea „Zilei Dezvoltatorilor ”, OpenAI a dezvăluit o nouă funcție, Apps SDK, care permite ChatGPT să interacționeze cu o aplicație pentru muzică, căutări imobiliare, rezervări de hoteluri sau zboruri sau chiar creare de postere. Cu toate acestea, această funcție nu este încă disponibilă în Europa.

Primii parteneri, inclusiv Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify și Zillow, au înregistrat o creștere bruscă a prețurilor acțiunilor lor luni, 6 octombrie. Alți parteneri, inclusiv Uber și AllTrails, sunt așteptați să li se alăture mai târziu în acest an.

ChatGPT permite acum utilizatorilor să configureze propria versiune a unui agent AI cu abilități de bază de utilizare a computerului, adică un model semi-autonom capabil să îndeplinească sarcini complexe din proprie inițiativă: analizarea datelor, deducerea cercetărilor suplimentare care trebuie efectuate, construirea programului pentru exploatarea acestora.

ChatGPT, la 800 de milioane de utilizatori săptămânal

Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a anunțat că ChatGPT a depășit pragul de 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal, marcând o creștere semnificativă în rândul consumatorilor, dezvoltatorilor, companiilor și instituțiilor guvernamentale.

Altman a făcut anunțul în cadrul conferinței anuale OpenAI Dev Day, unde a prezentat și noi instrumente pentru construirea de aplicații și sisteme complexe direct în ChatGPT.

„Astăzi, peste 4 milioane de dezvoltatori lucrează cu OpenAI. Mai mult de 800 de milioane de oameni folosesc ChatGPT în fiecare săptămână, iar prin API procesăm peste 6 miliarde de tokenuri pe minut. Datorită vouă, inteligența artificială a trecut de la ceva cu care oamenii se joacă, la ceva cu care oamenii construiesc în fiecare zi”, a spus Altman.

Cifrele confirmă ritmul spectaculos de creștere al platformei. În august, OpenAI raportase 700 de milioane de utilizatori săptămânali, în urcare de la 500 de milioane la finalul lunii martie.

Lansat în noiembrie 2022, ChatGPT a devenit rapid cel mai popular produs de inteligență artificială la nivel global. În ultimele luni, compania a extins funcționalitățile instrumentului, introducând serviciul OpenAI Pulse, care trimite utilizatorilor briefuri personalizate zilnice.

OpenAI își extinde portofoliul

În paralel, OpenAI continuă o campanie accelerată de investiții în infrastructură AI și achiziția de cipuri dedicate, în acest sens anunțând un acord de colaborare cu producătorul de semiconductoare AMD.

Săptămâna trecută, compania a devenit cea mai valoroasă firmă privată din lume, fiind evaluată la 500 de miliarde de dolari, în urma unei vânzări private de acțiuni de 6,6 miliarde de dolari.

Recent, OpenAI a lansat o nouă versiune a generatorului video Sora, împreună cu o rețea socială integrată, și a anunțat un parteneriat cu Stripe pentru lansarea unei platforme de comerț menită să conecteze agenții AI cu servicii financiare în timp real.

