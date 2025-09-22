Prima pagină » Știri externe » ChatGPT a ajutat o femeie să câștige 150.000 de dolari la loterie. Ce a făcut cu banii

22 sept. 2025, 12:40, Știri externe
Kerri Edwards, o femeie din Midlothian, Virginia, a câștigat 150.000 de dolari la loterie. Ea a jucat pentru prima dată și s-a folosit de ChatGPT să îi genereze numerele.

A câștigat la Loto cu ajutorul ChatGPT

Kerri Edwards a decis să își încerce norocul la extragerea Powerball de pe 8 septembrie și a apelat la ajutorul inteligenței artificiale.

ChatGPT i-a generat varianta care s-a dovedit a fi câștigătoare: femeia a ghicit patru din cele cinci numere principale și Powerballul, iar cu ajutorul opțiunii Power Play, premiul a fost triplat, ajungând la 150.000 de dolari.

Ce a făcut femeia cu marele premiu

Inițial, Edwards a crezut că mesajul legat de premiu este o înșelătorie. Abia după verificarea contului a realizat că a obținut un premiu substanțial.

”Știam că trebuie să donez totul. Este o binecuvântare și vreau să îi ajute și pe alții”, a declarat ea în cadrul unei conferințe de presă.

A doua zi, fericita câștigătoare a donat întreaga sumă către organizații: AFTD – o asociație care sprijină cercetarea bolii ce i-a răpit soțul pompier, Shalom Farms – implicată în lupta împotriva foametei și insecurității alimentare, și Navy-Marine Corps Relief Society – un fond de sprijin pentru militari și familiile lor.

Ea a adăugat că pentru ea acest câștig reprezintă ”o oportunitate de a arăta cum norocul neașteptat poate fi transformat în ajutor pentru cei care au cea mai mare nevoie”.

