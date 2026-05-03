Radu Miruță denunță „ipocrizia celor care pozează în interesați de a se produce în România”. La ce se referă ministrul Apărării și al Transporturilor

Radu Miruță vorbește, într-o postare pe Facebook, despre „ipocrizia celor care pozează în interesați de a se produce în România”. Ministrul interimar al Transporturilor și interimar al Apărării spune că producția locală de 60% pentru programul SAFE îi irită pe cei din PSD, care doar „pozează interesați” în a produce în România, pe când în 2024 și 2025 nu au cerut „nici măcar 1% producție în România” pentru contractul de trenuri.

„Fiți atenți ce localizare au cerut la un contract de aproape 1 miliard de euro, când decideau ei (PSD – n.r.) singuri. Cele 91 de trenuri cu pricina din aceste zile (21 deja venite și stau) costă 800 de milioane de euro. Contract semnat în ianuarie 2024, ultimul act adițional fiind semnat pe 06.05.2025. Deși România are expertiză în a produce atât vagoane, cât și locomotive, deși la orice contract Guvernul ar trebui să implice firme românești, ei bine, decidenții din 2024 și 2025 nu au cerut nici măcar 1% producție în România din valoarea acestui contract”, a scris Miruță.

Acesta adaugă că a fost vorba de „zero localizare” și de nicio firmă românească implicată prin contract.

„Înțelegeți de ce 60% producție în România din SAFE îi irită? Pentru că devine referința raportată la care zero localizare cerut de ei este foarte departe”, mai spune ministrul Apărării.

