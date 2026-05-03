Dacian Cioloș s-a fotografiat cu Nicușor Dan și Maia Sandu, în avionul care i-a dus în Armenia

Consilierul prezidențial Dacian Cioloș îl însoțește pe președintele României, Nicușor Dan, la Erevan, la Summitul Comunității Politice Europene, în contextul demersurilor sale legate de Francofonie. Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat, în luna martie, că Dacian Cioloş, fost prim-ministru și fost comisar european, este candidatul României pentru funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei.

Acum, Dacian Cioloș a publicat pe Facebook o imagine în care apare în avion alături de Nicușor Dan și de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

El a afimat că deplasarea reprezintă o ocazie importantă pentru discuții cu lideri și parteneri internaționali despre o eventuală candidatură la funcția de secretar general al Francofoniei.

„Continuându-mi angajamentele pentru Francofonie, îl însoțesc pe președintele României, domnul Nicușor Dan, la Erevan, cu ocazia Summitului Comunității Politice Europene”, a transmis Dacian Cioloș, în limba franceză.

Acesta a mai precizat că deplasarea îi oferă posibilitatea de a discuta despre „viziunea” sa privind „o candidatură de consens la postul de secretar general al Francofoniei”, care să poată „duce spre viitor întregul spațiu francofon”, menținând în același timp Africa „în centrul dezvoltării sale”.

De asemenea, Dacian Cioloș a subliniat și rolul Armeniei în cadrul Francofoniei, prezentând această țară ca exemplu al contribuției Europei Centrale și de Est la apropierea pozițiilor între diferiți actori internaționali.

„Armenia, prin implicarea sa activă în cadrul Francofoniei, ilustrează pe deplin contribuția prețioasă a Europei Centrale și de Est: aceea de a construi punți și de a apropia punctele de vedere pentru a găsi echilibre durabile”, a afirmat fostul premier.

Cioloș a menționat în mesajul său și discuțiile avute cu Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, pe tema modernizării și dinamizării Francofoniei.

„Mă bucur, de asemenea, de schimburile pe care le-am putut avea cu doamna Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, privind mijloacele de a dinamiza Francofonia și de a o face mai aliniată la provocările de astăzi și de mâine”, a transmis Dacian Cioloș.

Autorul mai recomandă:

Nicușor Dan și Maia Sandu s-au fotografiat în avion, în drum spre Armenia

Încă o sinecură pentru Dacian Cioloș. Acum e și consilier prezidențial pentru Nicușor Dan

Dacian Cioloș, expert în supraviețuire politică. Comisar european în regimul Băsescu, premier în mandatul lui Iohannis, consilier prezidențial în cel al lui Nicușor Dan. Lista e cu mult mai lungă și rămâne deschisă

Sponsor REPER, prins cu cocaină la un festival de muzică. Cine este afaceristul „narcoman” care a donat 30.000 de euro partidului lui Cioloș