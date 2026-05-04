Trump anunță operațiunea „Project Freedom” în Orient. SUA vor escorta navele neutre blocate în Ormuz

Președintele Donald Trump a anunțat că United States va începe de luni operațiunea Project Freedom, menită să scoată din Strâmtoarea Ormuz navele statelor care nu sunt implicate în conflictul din Orientul Mijlociu.

Washingtonul face un nou pas major în criza care paralizează una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii. Președintele Donald Trump a anunțat lansarea unei operațiuni navale cu caracter umanitar, prin care Statele Unite vor încerca să asigure ieșirea în siguranță a navelor comerciale și a echipajelor blocate în Strâmtoarea Ormuz, coridor strategic vital pentru transportul global de petrol și gaze, scrie CNN.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a transmis că misiunea vizează exclusiv nave aparținând statelor considerate neutre în actualul conflict regional.

Trump: „Este un gest umanitar”

„Le-am spus reprezentanților mei să îi informeze că vom depune toate eforturile pentru a scoate navele și echipajele lor în siguranță din strâmtoare”, a declarat Donald Trump.

Șeful de la Casa Albă a subliniat că această operațiune este separată de negocierile diplomatice aflate în desfășurare și că obiectivul ei este exclusiv protejarea civililor și a intereselor comerciale care nu au nicio legătură cu războiul.

„Acțiunea privind navele are ca scop doar eliberarea persoanelor, companiilor și țărilor care nu au făcut absolut nimic rău – acestea sunt victime ale circumstanțelor. Acesta este un gest umanitar din partea Statelor Unite, a țărilor din Orientul Mijlociu, dar, în special, a Iranului”, a declarat Trump.

Blocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz a devenit una dintre cele mai mari amenințări la adresa pieței energetice mondiale. Prin această rută maritimă strategică tranzitează, în mod normal, aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale transportate la nivel global.

Fără un acord explicit între Washington și Teheran, orice navă escortată de Marina americană prin zonă ar putea reaprinde din nou deveni scânteia unei confruntări directe.

