Oana Gheorghiu publică răspunsul injurios primit de la deputatul Adrian Solomon la îndemnul de a nu vota moțiunea: Ce ne-am face fără asemenea aleși?

Vicepremierul Oana Gheorghiu a publicat, pe Facebook, răspunsul injurios primit de la deputatul Adrian Solomon, la îndemnul său de a nu vota moțiunea. „Ce ne-am face fără asemenea aleși?”, a fost concluzia acesteia.

„Îi mulțumesc domnului deputat PSD Adrian Solomon pentru răspunsul pertinent și profesionist față de îndemnul meu să voteze după capul lui, nu după ordinul șefului de partid. Ce ne-am face noi oare fără asemenea aleși în Parlamentul României?”, a scris Oana Gheorghiu, pe rețelele de socializare.

Vicepremierul Oana Gheorghiu este acuzată că, alături de echipa sa de campanie, a început să umple poşta electronică a parlamentarilor români cu mesaje în care diverse nume îi roagă să nu voteze moţiunea împotriva actualului guvern.

De altfel, Gândul a intrat în posesia mesajului transmis de vicepremierul Gheorghiu către parlamentari înainte de moțiune.

