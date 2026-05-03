Nicușor Dan îi felicită pe elevii din lotul național de robotică, învingători la Campionatul Mondial „FIRST Tech Challenge” din SUA

Președintele Nicușor Dan i-a felicitat, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, pe elevii din lotul național de robotică, învingători la Campionatul Mondial „FIRST Tech Challenge” din SUA. Șeful statului a publicat și o galerie foto, în care apare alături de olimpici.

„Felicitări elevilor români din lotul național de robotică care au participat la Campionatul Mondial „FIRST Tech Challenge” din Houston, SUA, și au câștigat primele patru locuri ale acestei prestigioase competiții internaționale.

Pe o parte dintre aceștia i-am cunoscut în luna aprilie, când se aflau în tabăra de pregătire de la Universitatea de Vest din Timișoara și am fost impresionat de energia și creativitatea lor.

Echipa Velocity de la liceul “Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila a câștigat Campionatul Mondial „FIRST Tech Challenge”

Echipa Heart of RoBots de la Colegiul Național „B. P. Hasdeu” din Buzău a câștigat locul al doilea.

Echipa Quantum Robotics de la Liceul Internațional de Informatică din București a câștigat locul al treilea

Echipa AiCitizens de la Colegiul Național „Al. I. Cuza” din Focșani a câștigat locul al patrulea.

România e mândrǎ de voi!”, este mesajul președintelui.