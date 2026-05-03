Iranul susține că SUA i-au răspuns la ultima propunere de pace în 14 puncte

Televiziunea de stat iraniană transmite că au  primit răspunsul SUA la ultima propunere de pace în 14 puncte.

SUA nu au confirmat că au răspuns la propunerea Teheranului, dar sâmbătă, președintele Donald Trump a anunțat că „va revizui în curând planul pe care Iranul tocmai l-a trimis”.

Purtătorul de cuvânt al ministerului de Externe al Iranului a declarat că răspunsul, oferit prin intermediul Pakistanului, este în curs de analiză.

Trump a mai spus că propnerea nu este acceptabilă. Potrivit BBC , planul de pace în 14 puncte al Iranului presupuna:

  • retragerea forțelor americane din apropierea granițelor republicii islamice;
  • acord între părți în termen de 30 de zile;
  • încetarea blocadei navale a porturilor iraniene;
  • încetarea ostilităților, inclusiv a operațiunilor militare desfășurate de Israel în sudul Libanului.

Sâmbătă seara, Trump a scris pe Truth Social că Iranul „n-a plătit încă un preț suficient de mare pentru ce a făcut umanității în ultimii 47 de ani”.

Liderul de la Casa Albă a insistat că Iranul nu poate deține o armă nucleară și că regimul de la Teheran trebuie să garanteze că folosește programul nuclear doar în scopuri pașnice.

