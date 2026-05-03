O femeie de 60 de ani a fost lovită de tren, într-o localitate din județul Suceava

O persoană a fost lovită de tren, duminică seară, pe raza localității Stroiești, din județul Suceava. Este vorba de garnitura IR 1831 (Timișoara-Iași).

Victima este o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani. Din nefericire, la sosirea medicilor, aceasta prezenta leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decesul.

Pompierii din cadrul Detașamentului Suceava au intervenit la fața locului cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă).

