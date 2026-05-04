4 Mai, calendarul zilei: Anghel Iordănescu împlinește 76 de ani. Se stinge George Enescu

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 4 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Anghel Iordănescu este una dintre cele mai importante figuri ale fotbalului românesc, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Născut pe 4 mai 1950, la București, el și-a construit o carieră solidă în cadrul clubului Steaua București, unde a evoluat ca atacant și a câștigat mai multe titluri naționale, dar și trofee europene. Ca jucător, Iordănescu a fost apreciat pentru inteligența sa tactică și eficiența în fața porții, iar ulterior a devenit unul dintre cei mai cunoscuți antrenori români. În această calitate, a condus echipa națională a României la performanțe importante, inclusiv calificarea și parcursul remarcabil la Campionatul Mondial din 1994 din SUA. De-a lungul carierei sale de antrenor, a pregătit atât echipe de club, cât și naționala, fiind recunoscut pentru disciplina sa tactică și pentru capacitatea de a organiza echipe competitive. Anghel Iordănescu rămâne o personalitate marcantă a fotbalului românesc, cu o contribuție semnificativă la dezvoltarea acestuia.

George Enescu este considerat cel mai important muzician român și una dintre marile personalități ale muzicii clasice universale. Născut pe 19 august 1881, la Liveni, el a manifestat de timpuriu un talent excepțional pentru muzică, fiind admis la Conservatorul din Viena la o vârstă foarte fragedă, unde a studiat vioara și compoziția. Enescu s-a afirmat atât ca violonist de mare virtuozitate, cât și ca dirijor și profesor, dar mai ales ca şi compozitor. Cea mai cunoscută creație a sa este opera Oedipe, considerată o capodoperă a repertoriului liric mondial. În creația sa, a îmbinat elemente ale muzicii culte europene cu influențe folclorice românești, contribuind la definirea unei identități muzicale naționale. De-a lungul vieții, a susținut numeroase concerte în Europa și Statele Unite și a fost apreciat de mari artiști ai vremii. A trăit o mare parte a vieții la Paris, unde a continuat să compună și să predea. George Enescu a murit pe 4 mai 1955, la vârsta de 73 de ani. El rămâne un simbol al culturii române și un reper fundamental al muzicii clasice, iar moștenirea sa artistică este celebrată anual prin Festivalul Internațional George Enescu.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1655: Bartolomeo Cristofori 🇮🇹🎹, producător de instrumente muzicale, inventatorul pianului

🎂1825: Thomas Henry Huxley 🇬🇧🔬, biolog și om de știință, poreclit „Bulldog-ul lui Darwin” Nepotul său a fost scriitorul Aldous Huxley (Brave New World, 1932)

🎂1837: Theodor Rosetti 🇷🇴✒️ publicist și om politic, prim-ministru

🎂1899: Fritz von Opel 🇩🇪 industriaș și sportiv , nepot al lui Adam Opel, fondator al Companiei Opel

🎂1928: Hosni Mubarak 🇪🇬 🗣️ al 4-lea președinte al Egiptului

🎂1929: Audrey Hepburn 🇧🇪🎬 Oscar pentru rolul din „Roman Holiday”, 1953

🎂1937: Dick Dale 🇺🇸🎸 Supranumit „King of the Surf Guitar”, Misirlou (1963)

🎂1949: Mona Muscă 🇷🇴🗣️

🎂1950: Anghel Iordănescu 🇷🇴⚽️

🎂1955: Mihaela Runceanu 🇷🇴🎤 28 octombrie 1989: participă la spectacolul-maraton de mare succes „Start Melodii ’89”, care are loc la Sala Radio. Are un succes răsunător, fiind bisată de trei ori. De emoție, Mihaela va îngenunchea la aplauzele publicului. Acesta este ultimul spectacol susținut. Pe 1 noiembrie, este asasinată în garsoniera sa din București.

🎂1966: Dana Bartzer 🇷🇴🎤

🎂1987: Jorge Lorenzo 🇪🇸🏍️ motociclist profesionist

🎂1988: Mihaela Buzărnescu 🇷🇴🥎

🎂1995: Alex Lawther 🇬🇧🎬 The Imitation Game (2014), Black Mirror – Shut Up and Dance (2016)

Decese 🕯

🕯️1955: George Enescu 🇷🇴🎻

🕯️1980: Iosip Broz Tito 🇷🇸🗣️ președintele Iugoslaviei între 1953-1980

🕯️2018: Doina Cornea 🇷🇴✒️ publicistă și disidentă Între 1982 și 1989 a difuzat 31 de texte și proteste prin radio „Europa Liberă”

Evenimente📋

📋🫀🇷🇴 Ziua națională a inimii

Calendar 🗒️

🗒️1493: Papa Alexandru al VI-lea împarte Lumea Nouă între Spania și Portugalia, de-a lungul liniei de demarcație

🗒️1555: Apare prima ediție a Profețiilor lui M. Michel Nostradamus

🗒️1646: Iași, apare „Cartea românească de învățătură de la prăvilele împărătești și de la alte giudețe”, primul cod de legi tipărit în limba română

🗒️1814: Napoleon este exilat pentru 100 de zile pe insula Elba

🗒️1814: Regele Ferdinand al VII-lea al Spaniei semnează Decretul din 4 mai, întorcând Spania la absolutism. Inchiziția a fost reintrodusă

🗒️1904: Începe construcția Canalului Panama

🗒️1904: James Royce și Sir Charles Stewart Rolls au pus bazele companiei Rolls-Royce

🗒️1904: S-a înființat echipa germană de fotbal Schalke 04

🗒️1930: Poliția britanică îl arestează pe Mahatma Gandhi

🗒️1932: Al Capone este transferat la închisoarea federală din Atlanta, Georgia

🗒️1945: Capitularea Germaniei la Lüneburg Heath, armata nord-germană se predă feldmareșalului britanic Bernard Montgomery

🗒️1949: S-a semnat acordul americano-sovietic, care a pus capăt blocadei Berlinului

🗒️1949: Avionul în care se afla echipa italiană de fotbal Torino, care se întorcea de la Lisabona, s-a lovit de zidurile unei biserici. Nu au existat supraviețuitori. În acea vreme Torino era cea mai bună echipă din Italia

🗒️1953: Hemingway câștigă Pulitzer pentru „Bătrânul și marea”

🗒️1959: Are loc prima ceremonie a premiilor Grammy

🗒️1965: A fost fondat Teatrul „Ion Creangă” din București

🗒️1971: Are loc intrarea în circulație a primului tramvai articulat bucureștean

🗒️1992: Strasbourg: se deschid lucrările celei de-a 44-a sesiuni a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la care România participă ca invitată specială

🗒️1994: A fost semnat, de către Israel și OEP (Cairo), acordul privind autonomia palestiniană în Gaza și Ierihon

🗒️2003: A fost dezvelit, la Târgu Mureș, primul monument din România ridicat în memoria victimelor Holocaustului

🗒️2008: Peste 134.000 de persoane ucise sau dispărute de ciclonul Nargis în Myanmar, cel mai mare dezastru natural de la Cutremurul din Oceanul Indian din 2004

