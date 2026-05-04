Numărătoarea inversă pentru Bolojan. Cade sau nu cade Guvernul? Care este pulsul scenei politice, cu o zi înainte de votarea moțiunii de cenzură

A început numărătoarea inversă pentru guvernul condus de Ilie Bolojan. Ieșirea social-democraților din coaliția de guvernare a lăsat la conducerea României tripleta PNL-USR-UDMR, iar mâine – 5 mai 2026 – premierul Bolojan va fi obligat să treacă prin testul suprem în Parlamentul României – moțiunea de cenzură. PSD și AUR au depus moțiunea în data de 28 aprilie, iar 253 de parlamentari au semnat-o.

În astfel de condiții, Ilie Bolojan se confruntă cu ecuație foarte greu de rezolvat și cu un record istoric negativ la nivel parlamentar. Este moțiunea de cenzură care a strâns cele mai multe semnături.

Ultimele zile au fost turbulente, la nivel politic, iar acuzațiile s-au intersectat.

Social-democrații i-au retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan.

Premierul a refuzat să-și dea demisia și a numit miniștri interimari.

Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor social-democrați.

Dezbaterile finale și votul asupra moțiunii sunt programate pentru marți, 5 mai 2026, la ora 11:00, în Parlamentul României.

Moțiunea de cenzură depusă în data de 28 aprilie 2026 se intitulează „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”.

PSD și AUR au lansat acuzații foarte grave la adresa lui Ilie Bolojan și a guvernului pe care acesta îl conduce din data de 20 iunie 2025.

Ilie Bolojan a „a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația”.

Guvernul Bolojan „pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică”.

Guvernul Bolojan este acuzat de subminare a economiei naționale Moțiunea expune cazurile CEC Bank, Salrom, Hidroelectrica, Romgaz, Aeroporturi București, Portul Constanța, Loteria Română, Poșta Română, Romarm/Uzina Mecanică Cugir, Avioane Craiova și Romaero și alte companii strategice.

În ultimele zile, guvernul condus de Ilie Bolojan a fost acuzat și că a pierdut aproape 8 miliarde de euro din PNRR (mai multe detalii AICI), dar și că întreține o secretomanie cel puțin suspectă la capitolul SAFE. (alte informații detaliate AICI)

Cronologie. Ilie Bolojan, acuzat de „distrugerea economiei” și „vânzarea averii statului”

Gândul prezintă o scurtă cronologie a ultimelor zile, pe scena politică din România.

Marți, 28 aprilie 2026

PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură în Parlament.

Moțiunea a fost semnată de 253 de parlamentari. Premierul Ilie Bolojan este acuzat de „distrugerea economiei” și „vânzarea averii statului”.

Miercuri, 29 aprilie 2026

Moțiunea de cenzură a fost citită în plenul reunit al Parlamentului.

Ilie Bolojan a declarat, în aceeași seară, la TVR 1, că demersul PSD și AUR este unul „iresponsabil”.

Premierul a anunțat și că PNL nu va mai intra într-o coaliție cu PSD dacă guvernul cade.

30 aprilie – 2 mai 2026

Premierul Bolojan a trimis „săgeți” către PSD. Acesta le-a cerut social-democraților să prezinte o alternativă de premier și soluții concrete.

Cum stă Bolojan în sondaje, cu o zi înainte de moțiunea de cenzură. Se clatină scaunul de premier

Poziția premierului Ilie Bolojan este precară în acest moment. Nu numai că 253 de parlamentari au semnat moțiunea de cenzură, dar nu stă bine nici la capitolul „încredere”.

Potrivit unui sondaj realizat de CURS, 58% dintre români nu-l mai vor în funcția de premier al României și sunt de părere că ar trebui să demisioneze.

În același timp, 40% dintre cei chestionați sunt de părere că Ilie Bolojan ar trebui să nu demisioneze din funcția de premier.

Dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, AUR ar obține 34% din voturi. Ar fi urmat de:

PSD – 23%

PNL – 18%

USR – 10%

UDMR – 5%

SOS România – 3%

PNRR-Piedone – 3%

Partidul Oamenilor Tineri (POT) – 2%

Trebuie menționat că formațiunile politice care nu ating pragul electoral de 5% nu ar intra în Parlament.

Sondajul CURS a fost realizat pe un eșantion de 1.098 de respondenți, populație adultă (18+), prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de calculator).

Studiul este probabilist, multistadial și stratificat, cu o marjă de eroare de ±3% la un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost culese în perioada 28 aprilie – 1 mai 2026, fiind ponderate pe regiuni.

Operațiunea „Spam”. S-a declanșat alarma în rândul susținătorilor lui Bolojan

Moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan bate la ușă, iar ziua de marți – 5 mai – se poate dovedi una decisivă. Ilie Bolojan își vede amenințată poziția de premier, iar în mediul online a fost declanșată Operațiunea „Spam”.

Parlamentarii se află sub o presiune uriașă, iar în scenariu a apărut un adevărat bombardament cu mail-uri în care sunt „rugați” să nu voteze moțiunea depusă împotriva guvernului.

„Bună ziua,

Vă scriu pe scurt, sperând să nu vă deranjez. Am auzit că unii dintre colegii dumneavoastră au fost destul de deranjați recent că primesc mesaje de la cetăţeni pe e-mail și s-au plâns că sunt prea ocupați. Promit să nu vă reţin mult.

Vă scriu în legătură cu votul de marți privind păstrarea sau demiterea actualului guvern. Vă rog din suflet să votați așa cum vă dictează conștiința și cum credeți că este cel mai bine pentru oamenii pe care îi reprezentaţi, nu doar aşa cum vi se cere pe linie de partid.

E un moment important şi avem nevoie să votați cu gândul la noi.

Vă mulțumesc pentru timpul acordat!”, este mesajul descoperit în căsuța sa de mail de senatorul PACE Clement Sava, potrivit informațiilor obținute, în exclusivitate, de Gândul.

Astfel de mesaje s-au înmulțit ulterior. Textul este același, doar expeditorii sint diferiți.

Ce spun liderii PSD și AUR despre Ilie Bolojan și viitorul guvern

Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, a declarat că „tactica” aplicată de premierul Ilie Bolojan denotă „iresponsabilitate”. România poate fi guvernată și fără Bolojan, a punctat Grindeanu.

”Eu n-am să intru în acest joc şi am să vă spun că tactica asta pe care o aplică primul ministru Ilie Bolojan denotă un soi de iresponsabilitate. Se poate guverna România şi fără domnia sa. Se pot construi autostrăzi (…) şi fără ca Ilie Bolojan să fie prim-ministru. Aşa că există viaţă şi după ziua de marţi şi pentru noi trebuie să fie o viaţă mai bună”, a spus Sorin Grindeanu.

George Simion, liderul AUR, a declarat în studioul Gândul că au existat discuții în care a existat propunerea ca partidul său să susțină un guvern minoritar, condus tot de Ilie Bolojan.

Am discutat cu toți, am discutat cu toate formațiunile politice, cu toți liderii importanți de partid. E normal să discuți, nu am de ce să mă ascund, nu am făcut ilegalități. Am discutat inclusiv cu reprezentanți din conducerea USR-ului. Am înțeles modul lor de gândire, vor să-și atingă niște obiective politice. De exemplu voiau să îl țină în continuare pe Ilie Bolojan. Voiau să obțină o participare a noastră în susținerea acestui guvern minoritar, a declarat George Simion în studioul Gândul.

USR și UDMR vs. moțiunea de cenzură

Dominic Fritz, liderul USR, a criticat moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR. Acesta consideră că guvernul condus de Ilie Bolojan trebuie să meargă mai departe.

„Dacă votează această moțiune, PSD cu greu mai poate fi considerat un partid pro-european. Moțiunea AUR-PSD atacă cinic până și programul SAFE. Se întrebă «pe cine apără acele capabilități?» Armata noastră apără fiecare familie din România.România noastră este România europeană. Și nu o vom întoarce. De aceea acest Guvern trebuie să continue. Nu ne permitem încă un deceniu izolat și sărăcit de rețele corupte”, a declarat Dominic Fritz.

Ministrul Cseke Atilla a precizat că UDMR nu poate vota moțiunea depusă de PSD și AUR.

„Opoziţia de astăzi din Parlament înţeleg că doreşte să introducă o moţiune. Este o prerogativă constituţională a oricărei opoziţii şi vedem procedural ce se va întâmpla când se introduce, când se supune votului, UDMR nu va vota această moţiune. Ceea ce este sigur este că UDMR nu poate fi cu o susţinere AUR la guvernare. Asta am spus-o şi o reiterăm din nou”, a precizat Cseke Attila.

Dacă va cădea guvernul, Ilie Bolojan vrea să „construiască” o „alternativă”

Aflat cu spatele la zid, din punct de vedere politic, premierul Ilie Bolojan acceptă ideea că guvernul pe care îl conduce poate cădea prin moțiunea de cenzură care a strâns un număr record de semnători.

În același timp, însă, Bolojan a declarat că nu mai ia în calcul o coaliție cu PSD și unul dintre scenarii ar fi ca PNL să intre în opoziție.

„Adică putem fi într-o guvernare, dar nu mai putem fi în coaliție cu PSD. Dacă vin cu o soluție. Dacă nu PNL poate să caute o alternativă trebuie să construim un pol de modernizare, asta se poate face și din opoziție. Niciun partid nu e veșnic la putere”, a precizat premierul Bolojan.

Totuși, dacă moțiunea de cenzură va trece și guvernul pe care îl conduce va cădea, Ilie Bolojan a dezvăluit că are pregătită o „alternativă” pentru ceea ce numește o „Românie modernă”.

„În perioada următoare… voi construi o alternativă în așa fel încât România modernă să știe că există o forță politică care este în stare să creeze condiții pentru dezvoltare, guvernând onest, corect, realizând condiții bune pentru oameni și respectându-i pe cetățeni”, a declarat premierul Bolojan.

Cifrele nu-l avantajează pe Ilie Bolojan, la bugetul României au ajuns mai puțini bani

Cifrele seci de la Ministerul Finanțelor reprezintă tușe negative suplimentare în tabloul general. Iar acestea nu-l avantajează pe premierul Ilie Bolojan. Aproape toate categoriile de venituri din taxe sau impozite nu au înregistrat creșteri în primele două luni din 2026, față de aceeași perioadă din 2025.

Mai mult, în unele cazuri s-au înregistrat scăderi.

În ciuda creșterii accizelor, guvernul condus de Ilie Bolojan a încasat mai puțin , ca pondere în PIB: 0,4% în 2025 și 0,3% în 2026.

, ca pondere în PIB: 0,4% în 2025 și 0,3% în 2026. Costurile, în schimb, sunt uriașe.

România a intrat în recesiune tehnică, adică o scădere a PIB timp de două trimestre consecutive.

Imediat ce a intrat în vigoare prima rundă de majorare de taxe, inflația a sărit spre 10%.

În același timp, șomajul a intrat din nou pe creștere.

Deloc surprinzător, consumul a scăzut în ultima parte a anului 2025 și începutul lui 2026. (informații suplimentare AICI)

Inflația crește alarmant, cei care suferă sunt românii

2024 – Rata medie anuală: 5,6% .

– Rata medie anuală: 5,6% . 2025 – Rata medie anuală: Aproximativ 7,33% – 8,6% .

– Rata medie anuală: Aproximativ 7,33% – 8,6% . 2026 – Specialiștii estimează căinflația va fi în jur de 7,75% .

Potrivit datelor oficiale publicate de Eurostat în aprilie 2026, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul inflație anuală.

„Binele românilor”?

După ce premierul Ilie Bolojan și-a preluat mandatul, a urmat o adevărată „apocalipsă” la nivel fisca. A crescut TVA-ul, s-au mărit accizele, a crescut CASS-ul, s-a scumpit rovinieta, au crescut impozitele locale.

Totul a fost făcut, declarativ, pentru „binele românilor”.

TVA standard a crescut de la 19% la 21%, de la 1 august 2025.

a crescut de la 19% la 21%, de la 1 august 2025. TVA redusă pentru unele bunuri/servicii a crescut de la 9% la 11%.

pentru unele bunuri/servicii a crescut de la 9% la 11%. Accize majorate la carburanți, alcool, tutun și țigarete electronice , începând cu 1 august 2025.

, începând cu 1 august 2025. CASS de 10% pentru partea din pensie care depășește 3.000 lei/lună , introdusă de la 1 august 2025.

, introdusă de la 1 august 2025. Impozitare mai dură a câștigurilor din jocuri de noroc , cu sistem progresiv care urcă până la 40% pentru partea care depășește anumite praguri

, cu sistem progresiv care urcă până la 40% pentru partea care depășește anumite praguri Rovinieta s-a scumpit de la 1 septembrie 2025 ; pentru autoturisme, rovinieta anuală a urcat de la 28 euro la 50 euro.

; pentru autoturisme, rovinieta anuală a urcat de la 28 euro la 50 euro. Impozitul pe dividend a crescut de la 10% la 16%, de la 1 ianuarie 2026.

a crescut de la 10% la 16%, de la 1 ianuarie 2026. Impozitele locale au crescut cu 50-100%.

au crescut cu 50-100%. Taxă pe colete din afara UE: 25 lei/colet pentru colete de până la 150 euro, de la 1 ianuarie 2026. (alte informații alarmante AICI

