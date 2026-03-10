10 Martie, calendarul zilei: Chuck Norris împlinește 86 de ani, Sharon Stone 68. Eva Herzigová face 53 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 10 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Chuck Norris, născut pe 10 martie 1940, în Oklahoma, SUA, este un actor, artist marțial, producător și scriitor american, cunoscut pentru rolurile sale în filme de acțiune. După terminarea liceului, s-a înrolat în Forțele Aeriene ale Statelor Unite. În perioada în care a fost staționat în Coreea de Sud, a început să practice arte marțiale, experiență care i-a schimbat complet viața și i-a deschis drumul spre cariera de luptător. A câștigat numeroase titluri și a devenit campion mondial la karate. Ulterior, și-a început cariera în cinematografie, apărând în filme de acțiune populare precum Way of the Dragon (1972), unde a jucat alături de Bruce Lee. Popularitatea sa a crescut enorm datorită serialului TV Walker, Texas Ranger (1993-2001), în care interpreta un ranger texan ce lupta împotriva criminalității. Pe lângă cariera artistică, Norris este cunoscut și pentru promovarea artelor marțiale și pentru activități caritabile. Este autor de cărți despre fitness, credință și arte marțiale. Imaginea sa de erou puternic și disciplinat l-a transformat într-un simbol al filmelor de acțiune.

Sharon Stone este o actriță, producătoare și fost model american, una dintre cele mai cunoscute vedete de la Hollywood din anii 1990. S-a născut pe 10 martie 1958, în Pennsylvania, SUA, într-o familie modestă. De mică a fost remarcată pentru inteligența sa și chiar a început studiile universitare la o vârstă foarte fragedă. Şi-a început cariera ca model, dar a devenit celebră în cinematografie după rolul din filmul Basic Instinct (1992), unde a interpretat memorabil personajul Catherine Tramell. Ulterior, a jucat în mai multe filme importante, printre care Total Recall, alături de Arnold Schwarzenegger, şi Casino, rol pentru care a câștigat un Premiu Globul de Aur și a fost nominalizată la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. Este implicată în activități umanitare și este cunoscută pentru susținerea programelor de sănătate și caritate. Are trei copii adoptați şi familia este prioritatea ei principală.

Eva Herzigová este un model și actriță de origine cehă, considerată una dintre cele mai cunoscute supermodele ale anilor ‘90. S-a născut pe 10 martie 1973, în Litvínov, Republica Cehă. Cariera ei a început după ce a câștigat un concurs de frumusețe la Praga, iar ulterior a fost remarcată de agențiile internaționale de modelling. A devenit faimoasă în întreaga lume datorită campaniei publicitare pentru brandul Wonderbra, care a transformat-o într-un simbol al modei. De-a lungul carierei sale, a apărut pe copertele multor reviste celebre, precum Vogue și Elle, și a colaborat cu designeri și case de modă importante, printre care Chanel, Christian Dior, Dolce & Gabbana şi Versace. Pe lângă modelling, Eva Herzigová a jucat și în câteva filme și proiecte de televiziune. Eleganța, frumusețea și campaniile publicitare memorabile au făcut-o una dintre cele mai apreciate modele din lume.

Nașteri 🎂

🎂1604: Johann Rudolf Glauber 🇩🇪🧪 unul dintre primii ingineri chimiști. Pentru că a descoperit sulfatul de sodiu în 1625, compusul a fost denumit ulterior „sarea lui Glauber” în onoarea sa

🎂1628: Marcello Malpighi 🇮🇹🔬 fondatorul anatomiei microscopice, histologiei, anatomiei vegetale și fiziologiei comparative

🎂1921: Arta Florescu 🇷🇴🎼 cântăreață de operă și profesoară de canto

🎂1940: Chuck Norris 🇺🇸🎬 devotat conservator și creștin, scriind câteva cărți pe tema creștinismului

🎂1941: Teodor Meleșcanu 🇷🇴🗣

🎂1953: Nicu Gingă 🇷🇴🤼‍♂️ luptător, laureat cu argint la Montreal 1976

🎂1957: Shannon Tweed 🇨🇦💃🏼🎬 Playmate of the Year, 1982

🎂1957: Osama bin Laden 🇸🇦🗣 a fost liderul și capul al-Qaidei, recunoscută la nivel mondial ca cea mai mare organizație teroristă din lume. Guvernul SUA l-a numit ca prim suspect al atentatelor din 11 septembrie 2001 de la New York

🎂1958: Sharon Stone 🇺🇸🎬 nu a putut avea copii biologici. Are trei fii adoptați

🎂1961: Laurel Clark 🇺🇸👨🏻‍🚀 A făcut parte din misiunea STS-107, fiind unul dintre cei 7 membri ai echipajului care au murit în dezastrul navetei spațiale Columbia (01.02.2013)

🎂1964: Neneh Cherry 🇸🇪🎤 „7 Seconds”, în duet cu Youssou N’Dour, ajuns hit international, în 1994

🎂1971: Jon Hamm 🇺🇸🎬 Mad Men (2007 – 2015), The Town (2010), Black Mirror (White Christmas, 2014), Top Gun: Maverick (2022), Fargo (2014 – 2024)

🎂1973: Eva Herzigová 🇨🇿💃🏼 supermodel

🎂1983: Carrie Underwood 🇺🇸🎤 a devenit cunoscută odată cu participarea la concursul American Idol, fiind desemnată învingătoarea celui de-al patrulea sezon al emisiunii în anul 2005

🎂1983: Rafe Spall 🇬🇧🎬 Black Mirror (White Christmas, 2014), The Ritual (2017)

🎂1984: Olivia Wilde 🇺🇸🇮🇪🎬 House (2004 – 2012), Alpha Dog (2006), Turistas (2006), Year One (2009), Tron: Legacy (2010), In Time (2011), Cowboys & Aliens (2011), Deadfall (2012), Rush (2013), Her (2013), Third Person (2013), The Longest Week (2014), The Lazarus Effect (2015), Meadowland (2015), Don’t Worry Darling (2022)

🎂1986: Ray Milland 🇺🇸🎬 Oscar rol principal The Lost Weekend (1945); Beau Geste (1939), The Uninvited (1944), Dial M for Murder (1954)

🎂1997: Belinda Bencic 🇸🇰🇨🇭🥎 Cea mai bună clasare a sa la simplu a fost locul 4 WTA, în februarie 2020

Decese 🕯

🕯️1936: A. de Herz 🇷🇴✒️ dramaturg și publicist, jurnalist literar, poet, autor de nuvele, actor, traducător

🕯️1940: Mihail Bulgakov 🇺🇦✒️ romancier și dramaturg sovietic de origine ucraineană. Pe patul de moarte, orb, până în ultima zi a vieții dictează soției sale, Elena Sergheevna, care este, de altminteri, chiar modelul Margaretei, modificările romanului Maestrul și Margareta

🕯️1942: Paul Follot 🇫🇷🛋 designer de mobilier de lux și obiecte de artă decorativă, unul dintre liderii mișcării Art Deco, a avut o influență uriașă în Franța și în alte țări

🕯️1959: Péter Mansfeld 🇭🇺 era minor când a luat parte împreună cu prietenii de aceeași vârstă la Revoluția ungară din 1956. Ca minor a fost condamnat de justiția regimului comunist la închisoare. Imediat după ce a împlinit vârsta de 18 ani, condamnarea lui a fost revizuită în sensul condamnării la moarte. La 11 zile după împlinirea majoratului a fost executat prin spânzurare

🕯️1988: Andy Gibb 🇬🇧🎤 muzician, fratele mai mic al celor trei (Barry, Robin, Maurice) care au format trupa Bee Gees. A decedat la doar 30 de ani, urmare a unei boli de inimă (miocardită), accentuată de consumul de alcool și substanțe interzise

Calendar 🗒

🗒241 î.Hr.: Victoria decisivă a romanilor asupra Cartaginei în bătălia de la Insulele Aegates pune capăt primului război punic

🗒1291: Românii din Transilvania sunt menționați, pentru prima dată, ca participanți la Dieta specială convocată de regele Ungariei, Andrei al III-lea, la Alba Iulia

🗒1629: Carol I al Angliei dizolvă Parlamentul; începutul celor „11 ani de tiranie” în care n-a existat parlament

🗒1831: A fost înființată Legiunea franceză străină, de către regele Franței Ludovic Filip I

🗒1855: Se inaugurează linia telegrafică București-Giurgiu

🗒1871: Față de continuarea manifestărilor antigermane, Carol I convoacă guvernul și ia hotărârea de a părăsi țara chiar a doua zi. Renunță la ideea abdicării cu condiția constituirii unui guvern care să obțină votarea bugetului și să rezolve problema concesionării căilor ferate. Guvernul liberal condus de Ion Ghica demisionează. Lascăr Catargiu își ia răspunderea noului guvern

🗒1876: Alexander Graham Bell a realizat cu succes primul apel telefonic, spunând „Domnule Watson, vino aici; am nevoie de tine”

🗒1906: A avut loc catastrofa minieră de la Courrieres, Lens (Franța), soldată cu moartea a 2.000 de mineri

🗒1945: Bombardiere americane aruncă aproape 2.000 de tone de bombe incendiare asupra Tokyo, distrugând mari părți din capitala Japoniei și ucigând 100.000 de civili

🗒1974: Echipa de handbal masculin a României a câștigat campionatul mondial după ce a învins în finală echipa RDG-ului cu scorul de 14 – 12 și a devenit pentru a patra oară campioană mondială

🗒1977: La Observatorul Kuiper al NASA, James L. Elliot și echipa sa descoperă sistemul de inele din jurul planetei Uranus

🗒2006: Mars Reconnaissance Orbiter ajunge pe Marte

