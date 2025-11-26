Prima pagină » Actualitate » Ciclonul Adel lovește România, anunță meteorologii. Temperaturile scad brusc și vin ninsorile

26 nov. 2025, 15:25, Actualitate
Ciclonul Adel lovește România, anunță meteorologii. Temperaturile scad brusc și vin ninsorile
FOTO - Caracter ilustrativ

Vremea în România intră într-un proces de răcire rapid, pe măsură ce își face apariția ciclonul Adel, care deja a provocat haos în mai multe țări din Europa, iar acum se apropie de țara noastră.

Meteorologii au emis avertizări privind precipitațiile abundente, lapoviță, ninsoare și temperaturi în scădere accentuată, iar valorile termice vor coborî în toate regiunile pe parcursul următoarelor zile.

Ciclonul Adel ajunge și în România

Directoarea ANM, Florinela Georgescu, a explicat că țara noastră va intra treptat sub influența acestui ciclon format în bazinul Mării Mediterane, denumit Adel de meteorologii greci.

„Intrăm și noi sub influența unui ciclon care se formează și evoluează în bazinul Mării Mediterane. El a fost denumit Adel de către meteorologii greci. Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică cu precipitații, dar și cu intensificări ale vântului și cu o scădere a temperaturilor”, a precizat Georgescu la Antena 3 CNN.

Astăzi vor fi înregistrate ploi în special în jumătatea de vest a țării, urmând ca noaptea acestea să se extindă spre centru și nord. Până duminică, ploile vor cuprinde întreaga țară, odată cu răcirea accentuată a vremii.

ANM avertizează că în noaptea de joi spre vineri vor apărea primele precipitații mixte în nordul Moldovei.

„În noaptea de joi spre vineri, deci mâine noapte, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în partea de nord a Moldovei, iar la munte, mai ales pe creste, treptat vor predomina ninsorile”, a explicat Florinela Georgescu.

Răcire severă a temperaturilor: scad până la 8-9 grade în toată țara

Până la finalul săptămânii, maximele nu vor mai trece nicăieri de 8–9 grade Celsius.

„Până la sfârşitul săptămânii maximele nu vor mai depăşi nicăieri în ţară 8-9 grade Celsius. Răcirea vremii se va concretiza astăzi printr-o scădere a temperaturilor în partea de vest și de nord-vest a țării, acolo unde nu vom avea maxime mai mari de 8–9 grade Celsius”, a mai detaliat meteorologul .

