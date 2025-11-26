Ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului și răcire a vremii până pe 30 noiembrie 2025

ANM spune că vremea se va răci semnificativ miercuri în vestul și nord-vestul țării, apoi și în restul zonelor, unde vor fi ploi dar și lapoviță și ninsoare, în intervalul 26 noiembrie, ora 10:00 – 30 noiembrie, ora 20:00.

Precipitațiile se vor extinde dinspre vest și sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. În nordul Moldovei, în seara și noaptea de joi spre vineri (27 / 28 noiembrie) se vor manifesta precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. De asemenea, la munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Conform informării ANM, până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp, iar în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Meridionali de 35…45 l/mp și local de 60…80 l/mp.

De asemenea, local și temporar vântul va avea intensificări miercuri în vestul și estul țării, iar din noaptea de joi spre vineri în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45…50 km/h. Totodată, în zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70…90 km/h.

