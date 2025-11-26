Prima pagină » Actualitate » Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială

Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială

26 nov. 2025, 08:15, Actualitate
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
Pe ce dată vin ninsorile în București / Sursa FOTO: Accuweather

În așteptarea lunii decembrie, românii vor să știe pe ce dată vin ninsorile în București anul acesta. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială, iar acum datele s-au schimbat.

După ce anunțaseră inițial că Bucureștiul va avea încă un Crăciun fără zăpadă, meteorologii de la Accuweather s-au răzgândit.

Când ninge în București

Se schimbă complet scenariul meteo pe care îl așteptam pentru finalul lunii decembrie. Conform celei mai noi prognoze actualizate, ninsorile ar urma să apară chiar în preajma sărbătorilor de iarnă.

Din noua prognoză, pe care o puteți vedea și în imaginea de mai jos, reiese că primele episoade mixte de ploaie și ninsoare vor avea loc în zilele de 24 și 25 decembrie. Ulterior, pe 26 și 27, sunt așteptate ninsori mai puternice, iar temperaturile vor coborî spre 0.

Astfel, după mai multe săptămâni în care estimările arată valori neobișnuit de ridicate pentru începutul lunii decembrie, cu maxime de 7-11 Celsius, Accuweather a revizuit semnificativ predicțiile pentru Capitală. Finalul anului se anunță a fi unul deosebit de rece, cu valori negative pe timpul nopții și o probabilitate mare de precipitații sub formă de ninsoare.

Dacă datele meteorologilor se vor confirma, Bucureștiul ar putea avea parte în 2025 de un Crăciun alb, cum de mulți ani n-a mai fost.

