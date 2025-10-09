Prima pagină » Actualitate » Ciclonul Barbara a făcut RAVAGII în 22 de județe România. 110 localități afectate, sute de case indundate și mii de oameni lăsați fără curent electric

Mihai Tănase
09 oct. 2025, 09:56, Actualitate
Efectele ciclonului Barbara s-au făcut simțite în cel puțin 110 localități din 22 de județe din România, înclusiv în Capitală, după ploile puternice căzute între miercuri și joi, potrivit datelor transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Viiturile, vântul puternic și ploile torențiale au provocat inundații, distrugeri și averii maroje care au lăsat mii de gospodării fără curent electric.

România a fost puternic afectată de ciclonul Barbara, care a produs pagube însemnate în 110 localități din 22 de județe, înclusiv în București, în intervalul 7:00 – 7:00 de miercuri până joi dimineața, potrivit Centrului Infotrafic și IGSU.

Fenomenele meteo extreme au provocat inundații masive, blocaje rutiere și pagube materiale semnificative în zonele afectate. Ploile abundente și vântul au afectat județele Argeș, Bacău, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dolj, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Pragova, Teleorman, Vrancea și Capitala, scrie Mediafax.

Bilanțul dezastrului lăsat în urmă de ciclonul Barbara

Echipajele de intervenție au fost mobilizate pentru evacuarea apei din 86 de imobile și anexe, dintre care 59 de case, 11 beciuri, 10 demisoluri de bloc, un operator economic și 5 instituții publice. De asemenea, au fost raportate inundații în 189 de curți și 8 străzi. Pompieri au degajat 129 de copaci căzuți și doi stâlpi de electricitate. În total, 71 de autovehicule au fost avariate.

De asemenea, au fost salvate patru persoane surprinse de viituri, trei în judeţul Constanţa şi una în Prahova.

„Forţele de intervenţie sunt pregătite în orice moment să sprijine şi să gestioneze prompt orice situaţii de urgenţă, inclusiv cele cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile. Recomandăm populaţiei să urmărească sursele oficiale de informare, să respecte recomandările autorităţilor şi să se pregătească pentru posibile intervenţii de urgenţă în cazul apariţiei unor riscuri iminente”, au transmis reprezentanţii IGSU.

În două localități constănțene – Siliștea și Sinoe – nouă persoane au fost evacuate preventiv la rude, fără a necesita asistență medicală.

Peste 13.000 de gospodării, fără curent electric

Efectele ciclonului Barbara s-au înregistrat și în alte regiuni ale țării. În București, un arbore s-a prăbușit peste un autoturism aflat în mișcare.

În Caraș-Severin, pe DN 6, mai multe roci desprinse de pe versanți au lovit un autoturism în localitatea Armeniș, iar traficul s-a desfășurat alternativ.

În Prahova, un șofer a încercat să traverseze albia râului Teleajen, dar mașina sa a rămas blocată în apă. Bărbatul a fost salvat de echipele de intervenție și a refuzat transportul la spital.

În ceea ce privește alimentarea cu energie electrică, peste 13.000 de consumatori din 17 localități din Dâmbovița, Prahova, Vaslui și Vrancea au rămas fără curent. Joi dimineață, alimentarea fusese deja restabilită.

