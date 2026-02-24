Care este singurul județ din România în care s-au înregistrat, în 2025, mai multe nașteri decât decese. Cauzele declinului demografic

Anul trecut, în aproape toate județele României, numărul de decese l-a depășit pe cel al nașterilor. În 2025 există un singur județ cu spor pozitiv, Ilfov. În numeroase zone ale țării se constată un ritm de declin sever în ceea ce privește populația, noteaza Mediafax.

Conform unei statistici prezentate de ECOTECA – Colecția de Verde, numărul deceselor l-a depășit pe cel al nașterilor în aproape toată țara în 2025. Astfel, rata sporului natural este negativă în aproape toate județele. Rata se calculează în funcție de numărul de născuți-vii și decedați, raportat la 1.000 de locuitori. Cel mai mare declin al populației se înregistrează în județele din sudul țării.

Potrivit studiului, Ilfov este singurul județ în care sporul natural este pozitiv. Diferența între numărul nașterilor și cel al deceselor din Ilfov este mică, de doar 0,27. Experții spun că Ilfovul are spor natural pozitiv deoarece numeroși tineri se mută în județ venind în special din București.

În județele din sudul, sud-vestul și sud-estul țării se înregistrează un declin puternic în ceea ce privește populația. Teleorman are cel mai mare declin natural (- 11, 42), fiind urmat de județele Brăila (−8,76), Hunedoara (−7,79), Olt (−7,26), Mehedinți (−7,21), Caraș-Severin (−7,12) și Buzău (−7,12). În aceste județe se înregistrează un ritm de declin sever, prin comparație cu alte zone ale țării unde valorile negative sunt moderate. Județele Suceava (−0,47), Iași (−0,89) și Bistrița-Năsăud (−0,95) sunt singurele care au un spor negativ sub valoarea de – 1.

