Ion Cristoiu: Așa zisă Reformă a lui Ilie Bolojan dă înapoi cu toate pânzele sus

24 feb. 2026, 10:51, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre reforma lui Ilie Bolojan.

„Iată faptele. Pe 18 noiembrie 2025, după ce a trecut prin Parlament în forma antidemocratică a asumării răspunderii, a fost promulgată o lege. Legea de creștere a taxelor și impozitelor locale. Ea a fost publicată în Monitorul Oficial din 15 decembrie 2025 și viza creșterea efectivă a impozitelor locale de la 1 ianuarie 2026. A fost mare tărăboi la vremea respectivă, dar mai ales în legătură cu creșterea taxelor și impozitelor locale, cu bolboroseli, bombăneli din partea primarilor, cu semnale că se rupe coaliția. Primăriile de la 1 ianuarie, când s-au stabilit taxele și impozitele, le-au stabilit potrivit acestei legi.

Mulți cetățeni s-au grăbit să le plătească, conștiincioși cum sunt. Dar ca să și profite de un discount. Cred că toți cetățenii au primit acasă, eu de exemplu am primit hârtia prin care trebuie să mi se arate ce trebuie să plătesc anul acesta, un dezastru. Este dublu impozitul față de anul trecut. Așa zisa reformă, deci politică de austeritate, părea că merge înainte, pentru că această lege, controversată, dar până la urmă votată și promulgată, făcea parte din mărețul plan de reformă inițiată de reformatorul Ilie Bolojan și de gruparea USR-istă din coaliție”, a spus Ion Cristoiu.

„Imaginea este catastrofală”

„Acum, ieri, s-a întâlnit coaliția și s-a decis că se revine asupra acestei legi. Prin Ordonanță de Urgență ea va fi modificată, la aproape 2 luni de la intrarea în vigoare. În sensul că, în cazul persoanelor cu dizabilități și a celor care posedă clădiri mai vechi de 50 și, respectiv, 100 de ani, se introduce o cotă de reducere. Când s-a inițiat legea, s-a spus că nu, e austeritate, toate lumea trebuie să strângă cureaua. (…) Acum, se revine, se va da o Ordonanță de Urgență și se vor recalcula pentru persoanele care li s-au calculat, deja. (…) Dumneavoastră mai înțelegeți ceva? Deci, la vremea respectivă, a fost o mare discuție în legătură cu renunțarea la aceste facilități.

Ilie Bolojan a fost inflexibil. Până la urmă, coaliția, inclusiv PSD-ul, a spus: „Asta e”, a trecut legea și s-a pornit la treabă. Ce s-a întâmplat în această lună ca să se dea înapoi? A fost un protest de milioane de oameni? A spus Guvernul că nu se mai poate? A fost grevă generală? N-a fost nimic. Nu s-a întâmplat absolut nimic.

Am înțeles că Partidul Social Democrat a zis că ar trebui să se renunțe, să se revină asupra măsurii. Păi imaginea este catastrofală. Ce fel de politică este aceasta, în care după două luni se revine asupra unei legi și se refac taxele și impozitele locale? Lăsând la o parte faptul că, în urma acestei situații, foarte mulți cetățeni nu își vor mai plăti până la sfârșitul anului impozitele și taxele locale. Este greu de imaginat că așa zisa reformă a lui Ilie Bolojan a ajuns în faza de hâț-hâț, patinează”, a conchis publicistul.

