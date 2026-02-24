Rugămintea lui Zelenski pentru Trump: „Nu te lăsa păcălit de jocurile Rusiei. Putin doar se joacă. Pacea fără garanții este o capcană”

Președintele Ucrainei afirmă că războiul a ajuns la „începutul sfârșitului”, dar avertizează că fără garanții ferme de securitate, Rusia va profita de un eventual armistițiu. Zelenski îi roagă pe Donald Trump să nu cadă în capcana negocierilor lui Vladimir Putin.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina și Rusia se află la „începutul sfârșitului” celui mai amplu conflict european de după al Doilea Război Mondial, însă a lansat un avertisment direct către Washington, cerându-i președintelui Trump să vadă dincolo de „jocurile” negociatorilor de la Moscova.

Într-un interviu acordat pentru publicația Financial Times, în ajunul împlinirii a patru ani de la invazia rusă, liderul de la Kiev a spus că ambele tabere au nevoie de un armistițiu, dar că o încetare a focului fără garanții solide de securitate ar avantaja Rusia.

Zelenski a avertizat că Moscova ar folosi o eventuală pauză în lupte pentru a-și reface capacitățile militare și a pregăti un nou atac și mai brutal. El a cerut Occidentului, în special Statelor Unite, să nu se lase influențat de tacticile președintelui rus Vladimir Putin.

„Văd asta, pentru că sunt actori foarte slabi. Se joacă cu Trump și se joacă cu întreaga lume. Așa stau lucrurile. Putin crede că pare convingător și că poate fi de încredere. Nu, este un actor prost.”, a spus Zelenski.

Liderul ucrainean a susținut că Rusia nu este sinceră în negocierile de pace și a respins ferm ideea că Kievul ar folosi o încetare temporară a luptelor pentru a se regrupa.

„Este demagogie și minciuni. Ei au nevoie de o pauză nu mai puțin decât noi. Ucraina are nevoie de un armistițiu ieri, azi, mâine. Nu avem nevoie de o pauză. Avem nevoie de sfârșitul războiului.”, a spus el, adăugând că Moscova mobilizează aproximativ 40.000 de soldați pe lună și pierde în jur de 35.000.

Potrivit evaluărilor serviciilor de informații ucrainene, avansurile Rusiei în 2025 au venit cu un cost uriaș.

„În medie, 167 de oameni pe kilometru de teritoriu ocupat”, a spus Zelenski, adăugând că în multe zone revendicate de Moscova nu există un control real. „Dimpotrivă, noi am avansat”, a afirmat el, referindu-se la câștiguri recente pe frontul din sud-est.

Apelul lui Zelenski pentru Europa

În același interviu, Zelenski a făcut apel și către Uniunea Europeană să pună capăt tergiversărilor și să stabilească un calendar clar pentru aderarea Ucrainei, propunând anul 2027 drept termen realist.

„Vreau o dată (de aderare la Uniunea Europeană n.red). O cer și vă rog să mai nu permitem ca următorii lideri sau următoarea generație să se confrunte cu o situație în care Rusia blochează aderarea Ucrainei la UE timp de 50 de ani.”, a spus el.

Zelenski a mai susținut că presiunea exercitată de Donald Trump asupra Kievului pentru a face concesii a fost mai mare decât cea aplicată Moscovei, dar a spus că rămâne optimist că liderul de la Casa Albă își va reconsidera poziția.

El a cerut SUA să vizeze sectoarele care alimentează mașina de război a Kremlinului.

„Ceea ce îi costă scump pe ruși este oprirea flotei lor ascunse, oprirea companiilor lor, a capacității lor de a face comerț, de a exporta resurse energetice din Rusia, oprirea evitării sancțiunilor”, a spus Zelenski.

În final, liderul ucrainean a avertizat că orice încetare a focului fără garanții obligatorii de securitate ar comporta „riscuri mari”.

„Războiul ar putea reîncepe. Încetarea focului s-ar putea prăbuși. Nu avem nevoie de o pauză. Avem nevoie de sfârșitul războiului.”, a spus el.

