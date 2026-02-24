Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Blocul este construit în 1980.

Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026

Un apartament cu două camere, situat în localitatea Dealu Aluniș, județul Vâlcea, se vinde la licitație cu puțin peste 37.000 lei.

Apartamentul are o suprafață utilă de 42 mp și este împărțit în 2 camere.

Se află la etajul 1 din 3 și este gata de utilizare.

Blocul în care se află apartamentul cu 2 camere este construit în 1980.

Ce primești pentru acești bani

Printre facilități se numără telefon, internet și cablu tv. Potrivit anunțului de pe storia, apartamentul se vinde la licitație. Imobilul are parter și 3 etaje, iar apartamentul este la etajul 1.

Soluția constructivă aferentă este cea de fundații continue cu stâlpi și grinzi din beton armat și planșee de beton armat. Pereții exteriori și interiori sunt realizați din beton. Finisajele exterioare constau în tencuieli și zugrăveli pentru fațadele exterioare.

Clădirea este prevăzută cu un acoperiș tip șarpantă din lemn, învelit cu tablă.

-imobilul prezintă finisaje medii, respectiv pardoseli placate cu gresie, parchet și pereți placați cu faianță, respectiv zugrăviți cu vopsele lavabile.

Tâmplăria exterioară este realizată din profile PVC și geamuri termoizolante.

Proprietatea beneficiază de toate utilitățile de la municipalitate, respectiv:

Apă

Electricitate

Gaz

Canalizare

Sursa foto: Capturi Storia

