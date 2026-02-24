Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Imobiliare » Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Blocul este construit în 1980

Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Blocul este construit în 1980

24 feb. 2026, 11:19, Imobiliare
Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Blocul este construit în 1980

Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Blocul este construit în 1980.

Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026

Un apartament cu două camere, situat în localitatea Dealu Aluniș, județul Vâlcea, se vinde la licitație cu puțin peste 37.000 lei.

Apartamentul are o suprafață utilă de 42 mp și este împărțit în 2 camere.

Se află la etajul 1 din 3 și este gata de utilizare.

Blocul în care se află apartamentul cu 2 camere este construit în 1980.

Ce primești pentru acești bani

Printre facilități se numără telefon, internet și cablu tv. Potrivit anunțului de pe storia, apartamentul se vinde la licitație. Imobilul are parter și 3 etaje, iar apartamentul este la etajul 1.

Soluția constructivă aferentă este cea de fundații continue cu stâlpi și grinzi din beton armat și planșee de beton armat. Pereții exteriori și interiori sunt realizați din beton. Finisajele exterioare constau în tencuieli și zugrăveli pentru fațadele exterioare.

Clădirea este prevăzută cu un acoperiș tip șarpantă din lemn, învelit cu tablă.

-imobilul prezintă finisaje medii, respectiv pardoseli placate cu gresie, parchet și pereți placați cu faianță, respectiv zugrăviți cu vopsele lavabile.

Tâmplăria exterioară este realizată din profile PVC și geamuri termoizolante.

Proprietatea beneficiază de toate utilitățile de la municipalitate, respectiv:

Apă
Electricitate
Gaz
Canalizare

Sursa foto: Capturi Storia

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

IMOBILIARE Orașul din România în care chiria unui apartament cu 2 camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026
16:12
Orașul din România în care chiria unui apartament cu 2 camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026
IMOBILIARE Câte apartamente are cel mai mare bloc din România. Este cât un oraș întreg
17:23, 22 Feb 2026
Câte apartamente are cel mai mare bloc din România. Este cât un oraș întreg
IMOBILIARE Cât costă cel mai ieftin apartament de 3 camere din București. A fost construit în 1970 și se află la parter
13:44, 20 Feb 2026
Cât costă cel mai ieftin apartament de 3 camere din București. A fost construit în 1970 și se află la parter
IMOBILIARE Care sunt cele mai căutate cartiere din București pentru cumpărarea unui apartament, în 2026
00:04, 19 Feb 2026
Care sunt cele mai căutate cartiere din București pentru cumpărarea unui apartament, în 2026
GALERIE FOTO Orașul mare din România în care o garsonieră costă doar 6.500 de euro. Se află la etajul 2 și are o suprafață utilă de 12 mp
12:12, 12 Feb 2026
Orașul mare din România în care o garsonieră costă doar 6.500 de euro. Se află la etajul 2 și are o suprafață utilă de 12 mp
IMOBILIARE Localitatea din România în care o casă costă doar 5.000 de euro, acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 2.800 metri pătrați
09:44, 11 Feb 2026
Localitatea din România în care o casă costă doar 5.000 de euro, acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 2.800 metri pătrați
Mediafax
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Cu câte săptămâni înainte este filmat Survivor, de fapt. Detaliul care i-a dat de gol pe producătorii de la Antena 1
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Click
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Digi24
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au extras numerele. Premiul: 12 milioane de dolari
Cancan.ro
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre conștiință și conștiență?
CONTROVERSĂ Miruță se folosește de războiul din Ucraina pentru a-și ataca adversarii. Îi acuză de „propagandă” și „minciuni” pe cei care au îndrăznit să-l critice
11:21
Miruță se folosește de războiul din Ucraina pentru a-și ataca adversarii. Îi acuză de „propagandă” și „minciuni” pe cei care au îndrăznit să-l critice
MESAJ Maia Sandu, la patru ani de război: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor”
11:18
Maia Sandu, la patru ani de război: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor”
UTILE Dragobete vs. Valentine’s Day. Care sunt diferențele dintre cele două sărbători ale dragostei
11:09
Dragobete vs. Valentine’s Day. Care sunt diferențele dintre cele două sărbători ale dragostei
SPORT Lovitură pentru Dinamo chiar înainte de play-off: Kennedy Boateng s-a decis și a semnat. Legătura cu Ionel Dănciulescu și Marius Niculae
11:07
Lovitură pentru Dinamo chiar înainte de play-off: Kennedy Boateng s-a decis și a semnat. Legătura cu Ionel Dănciulescu și Marius Niculae
CONTROVERSĂ Andrei Caramitru prezintă harta „fraudei și hoției”. “Avem 1,4 milioane de oameni care cică pe hârtie ar avea «handicap»”. Care sunt județele “campioane”
11:05
Andrei Caramitru prezintă harta „fraudei și hoției”. “Avem 1,4 milioane de oameni care cică pe hârtie ar avea «handicap»”. Care sunt județele “campioane”
POLITICĂ Ursula von der Leyen reafirmă din Kiev sprijinul UE pentru Ucraina la patru ani de război: „Europa este alături de voi”
11:03
Ursula von der Leyen reafirmă din Kiev sprijinul UE pentru Ucraina la patru ani de război: „Europa este alături de voi”

Cele mai noi

Trimite acest link pe