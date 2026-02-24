Prima pagină » Știri externe » Ursula von der Leyen reafirmă din Kiev sprijinul UE pentru Ucraina la patru ani de război: „Europa este alături de voi”

Ursula von der Leyen reafirmă din Kiev sprijinul UE pentru Ucraina la patru ani de război: „Europa este alături de voi”

Mihai Tănase
24 feb. 2026, 11:03, Știri externe
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski - Foto: Profimedia images

La împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, șefa Comisiei Europene, Ursula von dey Leyen reafirmă sprijinul total al Uniunii Europene pentru Kiev. Lidera UE susține că pacea poate fi obținută doar în condițiile stabilite de statul ucrainean.

Președinta Ursula von der Leyen a transmis marți, pe pe platforma X, un mesaj ferm de solidaritate cu Ucraina, la împlinirea a patru ani de la invazia rusă declanșată pe 24 februarie 2022, scrie Mediafax.ro.

Șefa Comisiei Europene a anunțat pe rețelele de socializare că se află la Kiev pentru a zecea oară de la începutul războiului.  Von der Leyen a vorit despre caracterul simbolic, dar și politic al vizitei sale în capitala Ucrainei, reafirmând sprijinul total al Europei pentru poporul ucrainean.

„La Kiev pentru a zecea oară de la începutul războiului. Pentru a reafirma faptul că Europa este alături de Ucraina, neclintită, financiar, militar și în această iarnă grea. Pentru a sublinia angajamentul nostru constant față de lupta dreaptă a Ucrainei”, a transmis președinta Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen a precizat că Uniunea Europeană va continua să sprijine Ucraina până la încheierea conflictului în condiții acceptabile pentru Kiev, atât din punct de vedere politic, cât și al securității.

Ea a transmis un mesaj clar atât cetățenilor ucraineni, cât și Rusiei, subliniind că sprijinul european nu va fi retras înainte de obținerea unei păci durabile.

„Pentru a transmite un mesaj clar poporului ucrainean și agresorului deopotrivă: nu vom ceda până când pacea nu va fi restabilită. Pace în condițiile Ucrainei”, a afirmat Ursula von der Leyen.

