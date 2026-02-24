Andrei Caramitru prezintă harta „fraudei și hoției”. “Avem 1,4 milioane de oameni care cică pe hârtie ar avea «handicap»”. Care sunt județele “campioane”

Andrei Caramitru a prezentat, prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, harta ”fraudei și a hoției”, adică cea cu cheltuielile pe ajutoarele sociale pentru handicap.

Caramitru: Avem 1,4 milioane de oameni care cică pe hârtie ar avea “handicap”

În fotografia postată de Caramitru se observă harta României, cu regiunile marcate în diverse culori, care indică ce sumă se acordă pentru persoanele cu handicap din zonele respective. Caramitru a subliniat că, din punct de vedere statistic, este imposbil ca persoanele care au nevoie de ajutor social să fie grupate pe Unități Administrativ-Teritoriale.

Acesta susține că ”frauda” din localități este vizibilă și că nu se poate ”să ai concentrații de 10 ori mai mari în o comună sau zonă față de altele”.

”Harta fraudei și hoției – pentru procurori !!!!

Mai jos e harta cu cheltuielile per capita pe ajutoare sociale pentru handicap (faimoasele certificate care se iau cu șpaga și prin rețele din teritoriu). Avem 1.4 milioane de oameni care cică pe hârtie ar avea “handicap”. Vedeți mai jos unde sunt.

Statistic e imposibil să fie grupați în uat-uri și regiuni. E clar precis vizibil frauda completă în sute de localități. Nu ai cum să ai concentrații de 10 ori mai mari în o comună sau zonă față de altele !!!!

Și unde județe sunt specializate clar acolo e tema direct la baron. Probleme imense în Caras Severin de exemplu unde ar trebui URGENT să descindă procurorii. Și Olt, dar nu numai”, a scris Andre Caramitru pe pagina sa de Facebook.