Andrei Caramitru prezintă harta „fraudei și hoției”. “Avem 1,4 milioane de oameni care cică pe hârtie ar avea «handicap»”. Care sunt județele “campioane”

Andrei Caramitru a prezentat, prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, harta ”fraudei și a hoției”, adică cea cu cheltuielile pe ajutoarele sociale pentru handicap.
În fotografia postată de Caramitru se observă harta României, cu regiunile marcate în diverse culori, care indică ce sumă se acordă pentru persoanele cu handicap din zonele respective. Caramitru a subliniat că, din punct de vedere statistic, este imposbil ca persoanele care au nevoie de ajutor social să fie grupate pe Unități Administrativ-Teritoriale.
Acesta susține că ”frauda” din localități este vizibilă și că nu se poate ”să ai concentrații de 10 ori mai mari în o comună sau zonă față de altele”.
