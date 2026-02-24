Prima pagină » Actualitate » Maia Sandu, la patru ani de război: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor”

24 feb. 2026, 11:18
În contextul împlinirii a patru ani de la începerea invaziei ruse, Maia Sandu, Preşedinta Republicii Moldova, a transmis marţi, 24 februarie, un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean.

Șefa statului moldovean a făcut referire la rezistenţa acestuia şi la sacrificiile făcute şi, de asemenea, a promis să continue să sprijine această ţară.

Prin mesajul său, Maia Sandu a adus un omagiu celor care şi-au pierdut viaţa în cei patru ani de război şi a exprimat compasiune pentru familiile îndoliate, pentru cele rănite, precum şi pentru prizonierii de război care, potrivit spuselor sale, au fost torturaţi şi umiliţi în captivitate.

”În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare. Dârzenia poporului ucrainean este o lumină pentru întreaga lume liberă.
Ne înclinăm în fața memoriei celor care și-au pierdut viața în cei patru ani de război.
Împărtășim durerea celor care au pierdut pe cineva drag. Purtăm în amintire suferința celor care au fost răniți sau au fugit din calea armelor.
Nu uităm chinul prizonierilor de război torturați și umiliți în captivitate.
Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe. Ucraina merită o pace dreaptă. Iar noi vom sprijini Ucraina cu solidaritate neștirbită”, a scris Maia Sndu, pe pagina sa de Facebook.

