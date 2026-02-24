Prima pagină » Actualitate » Dragobete vs. Valentine’s Day. Care sunt diferențele dintre cele două sărbători ale dragostei

24 feb. 2026, 11:09, Actualitate
Dragobete vs. Valentine’s Day. Marți, 24 februarie 2026, cetățenii români sărbătoresc Dragobetele, ziua iubirii în tradiția populară. Se spune că ziua curentă este legată de începutul primăverii, precum și de promisiunile făcute din suflet. Tot în această zi, în funcție de regiune, sunt respectate anumite tradiții și superstiții. De altfel, vezi mai jos și care este diferența între Dragobete și Valentine’s Day.

Astăzi, 24 februarie 2026, se sărbătoresc Dragobetele, o zi dedicată iubirii în România. În graiul popular se spune că Dragobete ar fi fost fiul Babei Dochia. Tot această zi marchează și dezmorțirea naturii, fiind legată de începutul primăverii. Cândva, tinerii ieșeau la cules de flori, în zona rurală, apoi se întorceau în sat.

Desigur, sărbătoarea Dragobetelor nu este doar despre iubire, ci și despre belșug, noroc și sănătate. Se spunea că îți va merge bine tot anul, dacă sărbătorești ziua cu voie bună.

Dragobete, 24 februarie. De unde provine această denumire

Originea numelui Dragobete. De unde provine? Mai mulți specialiști au adus în discuție, de-a lungul timpului, proveniența numelui Dragobete. Unii dintre aceștia susțin că denumirea ar avea rădăcini în calendarul popular, unde ziua de 24 februarie era cunoscută drept „Cap de primăvară”. Cu alte cuvinte, ziua în care se credea că este începutul simbolic al acestui sezon.

Cine era Dragobete. În tradiția populară, este înfățișat ca un tânăr frumos și plin de energie, protector al iubirii și al păsărilor. În trecut se spunea că în această zi păsările își găsesc „jumătatea”. În zonele rurale, tinerele erau alergate de băieți, spre sat. Se spunea că anul era presărat de noroc, dacă un băiat ajungea la fata pe care o plăcea și ea îi răspundea cu un sărut. Era cunoscut și drept obiceiul „zburătoritului”.

Tot în această zi erau respectate și o serie de tradiții și superstiții. Printre ele se numără și spălatul feței cu zăpada strânsă în ziua de Dragobete, pentru a avea sănătate tot anul și un chip luminos.

Dragobete vs. Valentine’s Day: cu ce sunt diferite cele două sărbători?

Însă, care este diferența dintre Dragobete și Valentine’s Day? Valentine’s Day este sărbătorit pe 14 februarie, iar originile sale sunt ân Imperiul Roman. Data de 14 februarie a devenit un simbol al iubirii romantice, după ce, potrivit tradiției, Sfântul Valentin a fost întemnițat și executat pentru că oficia căsătorii în secret pentru soldații cărora li se interzisese să se însoare.

Dragobetele sunt sărbătorite pe 24 februarie, la români, fiind o sărbătoare tradițională care își are rădăcinile în credințele și obiceiurile vechi ale spațiului românesc. Spre deosebire de Valentine’s Day, sărbătoarea este legată de renașterea naturii, potrivit Stirileprotv.ro.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

