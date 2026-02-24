Prima pagină » Actualitate » Ministrul Muncii pregătește „Pachetul anti-sărăcie” pentru români. Cine sunt pensionarii care vor primi până la 1.000 de lei

24 feb. 2026, 10:27, Actualitate
Ministrul Muncii pregătește „Pachetul anti-sărăcie” pentru români / Sursa FOTO: Mediafax

Ministrul Muncii a detaliat un set de măsuri sociale care ar urma să fie aplicate diferențiat, în funcție de nivelul veniturilor. Totodată, Florin Manole susține că există surse bugetare pentru implementarea acestor ajutoare, scrie Mediafax.

Luni, într-o intervenție la Antena 3, Manole a prezentat un pachet de măsuri sociale care ar urma să vizeze 2,8 milioane de pensionari și peste 120.000 de familii vulnerabile.

Impact bugetar de 2,7 miliarde de lei

Potrivit ministrului, impactul bugetar estimat este de aproximativ 2,7 miliarde de lei – 2,3 miliarde pentru pensionari și sub 400 de milioane pentru sprijinul destinat familiilor cu copii.

„Pentru pensionari propunem 1.000 de lei, în două tranșe egale, 500 și 500, inclusiv în decembrie, atunci când sunt vârfuri de cheltuieli. Este vorba de aproximativ 2,8 milioane de pensionari și de un impact bugetar de 2,3 miliarde de lei”, a declarat șeful Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Sprijinul financiar va fi diferențiat în funcție de nivelul pensiei:

  • pensionarii cu venituri mici ar urma să primească 1.000 de lei;
  • cei cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei ar beneficia de 800 de lei;
  • iar cei cu pensii cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei ar primi 600 de lei.

Sumele ar urma să fie acordate în două tranșe egale, dintre care una în luna decembrie, perioadă în care cheltuielile sunt mai ridicate.

Dublarea sprijinului social

În ceea ce privește familiile vulnerabile, Manole a explicat că prima categorie vizată este cea a copiilor cu dizabilități: „Am propus creșteri mai mari, în procent, pentru cei care au venituri mai mici, pentru că am vrut să fie creșteri cât de semnificative se poate. Avem peste 80.000 de copii în această situație”.

O altă măsură vizează dublarea tichetelor pentru grădiniță, acordate copiilor din familii cu venituri foarte mici – „Astăzi este vorba de 133 de lei pentru copiii din cele mai sărace familii, condiționați de prezența la grădiniță. Propunem dublarea acestui cuantum”.

Ministrul PSD a oferit și un exemplu privind nivelul veniturilor din familiile vulnerabile, fie monoparentale, fie biparentale: „În ceea ce privește veniturile familiilor cele mai sărace cu copii, vorbim atât despre familii monoparentale, cât și despre familii biparentale, care se află sub niște praguri de venit de ți-e rușine să le rostești. De exemplu, aproximativ 35.000 de familii monoparentale din România, cu unu, doi, trei sau patru copii, au un venit mediu per adult de maximum 366 de lei pe lună”, a declarat Manole.

Florin Manole a explicat că programul a fost gândit „în oglindă” cu înghețarea alocațiilor și că sprijinul trebuie direcționat către familiile cu venituri extrem de mici: „Sunt multe familii care au o situație materială decentă și pentru care înghețarea alocațiilor nu schimbă semnificativ bugetul. Dar pentru aceste 35.000 de familii, fiecare leu contează”.

Potrivit acestuia, aplicarea majorării alocațiilor ar fi avut un impact bugetar de puțin peste un miliard de lei, sumă care nu a mai fost cheltuită în urma înghețării acestora – „Dacă nu cheltuim un miliard pentru copiii de orice fel, haideți să cheltuim 300 și ceva de milioane pentru acei copii care realmente au nevoie”.

De unde vin banii

Întrebat despre finanțare, în contextul în care premierul Ilie Bolojan a cerut identificarea surselor, ministrul a amintit că majorarea salariului minim aduce venituri suplimentare la buget, inclusiv prin impozitul pe venit.

„Din multe efecte, unul este o colectare mai mare la buget pe impozitul pe venit, de exemplu. Bugetul va primi peste 700 de milioane de lei în plus din creșterea salariului minim, care se putea întâmpla în ianuarie. Dar o facem de la jumătatea anului. Ce o să facem cu banii ăștia în plus? Iată, o parte din acest pachet poate să se finanțeze din creșterea aceea”, a susținut Florin Manole.

„O parte mai mare s-ar fi putut finanța dacă majorarea se aplica de la 1 ianuarie, în conformitate cu directiva europeană transpusă în legislația românească”, a precizat ministrul, făcând referire la noile reguli privind stabilirea salariului minim, care prevăd actualizări periodice în funcție de indicatori economici și ar fi adus venituri bugetare suplimentare pe întregul an.

De asemenea, Manole a menționat încasările mai mari din TVA: „Dacă ne uităm la execuția bugetară din decembrie, vedem aproape 13 miliarde de lei în plus colectați din TVA. Poate o parte din acești bani sunt colectați într-o hărnicie mai mare și o eficiență mai mare – și nu sunt ironic aici – a ANAF”.

