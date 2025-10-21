Cine e românca MILIONARĂ, vecină cu avocata decedată în explozia din Rahova. Avea o adevărată „fabrică de bani” care funcționa la etajul 5

Explozia devastatoare din cartierul Rahova, care a distrus complet un bloc de locuințe, scoate la iveală detalii neașteptate despre locatari. În apartamentul vecin celui al avocatei Vasilica Enache, unde s-a produs deflagrația, își avea sediul o firmă prosperă, condusă de o milionară româncă care administra o veritabilă „fabrică de bani” dintr-un apartament de bloc, scrie Cancan.ro.

Tragedia din Rahova scoate la iveală detalii neașteptate despre persoanele care locuiau în blocul de pe Strada Vicina nr. 1, aproape distrus de suflul deflagrației.

Lângă apartamentul avocatei Vasilica Enache, femeia care și-a pierdut viața în explozie, locuia o femeie de afaceri cu o avere de invidiat. Aceasta este administrator și asociat unic al firmei care funcționează de peste 16 ani în domeniul transporturilor și logisticii și care a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 6,4 milioane de lei și un profit net de peste 600.000 de lei, cu un singur angajat.

