Noroc nesperat pentru un german care a găsit bilet de loterie pe care îl jucase acum șase luni și care era și câștigător – suma de 15 milioane euro – în buzunarul unei jachete. Bărbatul a verificat tichetul după șase luni, mai exact după ce loteria a publicat anunțuri pentru a-l descoperi pe marele câștigător. Acesta nu s-a gândit nicio clipă că biletul uitat într-o jachetă avea să-l facă mai bogat cu 15 milioane de euro. Loteria a încercat să identifice misteriosul câștigător timp de șase luni, în condițiile în care nimeni nu se prezenta să-și revendice premiul consistent.

Un german a găsit din întâmplare, într-una dintre jachetele sale, un bilet de loterie pe care îl cumpărase cu șase luni mai devreme. Descoperirea i-a adus 15,3 milioane de euro, a anunțat Lotto Hessen.

Norocosul câștigător a spus că auzise, din întâmplare, la radio că loteria se afla în căutarea persoanei care ghicise toate numerele corecte.

Mai mult, a mărturisit – fără să știe că este vorba chiar de el – că nu putea concepe de ce cineva nu ar merge să ridice o asemenea sumă, după ce a câștigat-o. Germanul recunoaște că nu s-a gândit niciodată că, de fapt, el era cel care trebuia să meargă să revendice suma.

„Am auzit la radio despre căutarea câștigătorului și m-am gândit: cât de prost poți să fii să nu te duci să ridici un astfel de premiu?”, a spus bărbatul, care locuiește în Hesse, potrivit unui comunicat de presă al companiei citat de Le Figaro.

Biletul se pierduse în buzunarul unei jachete

Bărbatul a spus că urmează să folosească acești bani pentru a întreține copilul pe care îl are alături de soția sa.

De asemenea, el dorește să cumpere și o canapea nouă, însă nu a oferit detalii despre alte proiecte la care ar dori să folosească acești bani. De obicei, cei mai mulți câștigători la Loto își ridică premiul în cel mult două săptămâni.

Sursă foto: Shutterstock

