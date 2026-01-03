Prima pagină » Actualitate » Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane

Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane

03 ian. 2026, 13:55, Actualitate
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că forțele americane l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, în cadrul unei „lovituri de amploare” în Caracas. Dar cine este femeia care a ajuns în centrul atenției internaționale?

De la copilărie modestă la avocat al lui Hugo Chavez

Cilia Flores s-a născut pe 15 octombrie 1956 în Tinaquillo, un orășel din nord-vestul Venezuelei. „Era cea mai mică dintre șase frați și a crescut într-o colibă din cărămidă de lut cu podea de pământ”, relatează The National Post.

Tatăl său lucra ca agent de vânzări ambulant, iar familia s-a mutat ulterior la Caracas în căutarea unor oportunități mai bune.

Flores s-a înscris la o universitate privată pentru a studia dreptul penal și a câștigat notorietate ca avocat al lui Hugo Chavez, devenind ulterior procurorul general al Venezuelei. 

Hugo Chávez (stânga), Nicolás Maduro (dreapta)

Ca studentă, „nu era deosebit de interesată de politică”, notează sursa citată, lucrând part-time la o secție de poliție și căsătorindu-se cu un detectiv, cu care a avut trei copii. După obținerea diplomei, a lucrat ca avocat într-o firmă privată, înainte ca evenimentele Caracazo din 1989 să-i trezească o „chemare revoluționară”.

Ascensiunea politică și rolul alături de Maduro

Flores l-a cunoscut pe Hugo Chavez în perioada loviturii de stat eșuate din 1992, oferindu-se să-l ajute în apărarea sa legală. În același timp, a intrat în contact cu Nicolás Maduro, care ulterior avea să devină soțul ei. „Au început să-i facă cu ochiul” unul altuia și, după divorțurile lor, au devenit un cuplu.

Flores a jucat un rol important în campania care l-a adus pe Chavez la președinție în 1998 și a fost aleasă în Adunarea Națională în 2000. În 2007, ca lider al Adunării, nu a ezitat să numească parlamentarii opoziției „păcătoși”. În 2012 a devenit procuror general, iar după moartea lui Chavez în 2013, Maduro i-a succedat la președinție și cuplul s-a căsătorit în iulie 2013.

Ca primă doamnă, Flores a început cu mici schimbări la palatul prezidențial, însă curând „a început să preia un rol mult mai important”, devenind una dintre cele mai influente figuri politice din Venezuela.

FLASH NEWS Cine va prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro. Opoziția rămâne tăcută în fața atacului Statelor Unite
14:43
Cine va prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro. Opoziția rămâne tăcută în fața atacului Statelor Unite
EDITORIAL “Operațiunea din Venezuela” aruncă definitiv în aer Ordinea Mondială. Asistăm la un “concert al marilor puteri” și o revenire la sfere de influență
14:33
“Operațiunea din Venezuela” aruncă definitiv în aer Ordinea Mondială. Asistăm la un “concert al marilor puteri” și o revenire la sfere de influență
CULTURĂ Nea Miron de la Feregi, declarat Tezaur Uman Viu. Are 73 de ani și de o jumătate de veac lucrează în lemn ca meșter popular
13:54
Nea Miron de la Feregi, declarat Tezaur Uman Viu. Are 73 de ani și de o jumătate de veac lucrează în lemn ca meșter popular
MILITAR Ce este Delta Force, unitatea de elită care l-a capturat pe Nicolas Maduro în Caracas
13:54
Ce este Delta Force, unitatea de elită care l-a capturat pe Nicolas Maduro în Caracas
FLASH NEWS Ce acuzații îi aduc Statele Unite lui Nicolas Maduro. Trump oferise o recompensă de 50 milioane de dolari pentru arestarea liderului Venezuelei
13:53
Ce acuzații îi aduc Statele Unite lui Nicolas Maduro. Trump oferise o recompensă de 50 milioane de dolari pentru arestarea liderului Venezuelei
VIDEO Imagini revoltătoare cu un bărbat din Sectorul 3 care distruge căsuțele pisicilor fără stăpân: „Ce minte și ce inimă să ai în tine să faci așa ceva?”
13:39
Imagini revoltătoare cu un bărbat din Sectorul 3 care distruge căsuțele pisicilor fără stăpân: „Ce minte și ce inimă să ai în tine să faci așa ceva?”

