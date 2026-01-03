Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că forțele americane l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, în cadrul unei „lovituri de amploare” în Caracas. Dar cine este femeia care a ajuns în centrul atenției internaționale?

De la copilărie modestă la avocat al lui Hugo Chavez

Cilia Flores s-a născut pe 15 octombrie 1956 în Tinaquillo, un orășel din nord-vestul Venezuelei. „Era cea mai mică dintre șase frați și a crescut într-o colibă din cărămidă de lut cu podea de pământ”, relatează The National Post.

Tatăl său lucra ca agent de vânzări ambulant, iar familia s-a mutat ulterior la Caracas în căutarea unor oportunități mai bune.

Flores s-a înscris la o universitate privată pentru a studia dreptul penal și a câștigat notorietate ca avocat al lui Hugo Chavez, devenind ulterior procurorul general al Venezuelei.

Ca studentă, „nu era deosebit de interesată de politică”, notează sursa citată, lucrând part-time la o secție de poliție și căsătorindu-se cu un detectiv, cu care a avut trei copii. După obținerea diplomei, a lucrat ca avocat într-o firmă privată, înainte ca evenimentele Caracazo din 1989 să-i trezească o „chemare revoluționară”.

Ascensiunea politică și rolul alături de Maduro

Flores l-a cunoscut pe Hugo Chavez în perioada loviturii de stat eșuate din 1992, oferindu-se să-l ajute în apărarea sa legală. În același timp, a intrat în contact cu Nicolás Maduro, care ulterior avea să devină soțul ei. „Au început să-i facă cu ochiul” unul altuia și, după divorțurile lor, au devenit un cuplu.

Flores a jucat un rol important în campania care l-a adus pe Chavez la președinție în 1998 și a fost aleasă în Adunarea Națională în 2000. În 2007, ca lider al Adunării, nu a ezitat să numească parlamentarii opoziției „păcătoși”. În 2012 a devenit procuror general, iar după moartea lui Chavez în 2013, Maduro i-a succedat la președinție și cuplul s-a căsătorit în iulie 2013.

Ca primă doamnă, Flores a început cu mici schimbări la palatul prezidențial, însă curând „a început să preia un rol mult mai important”, devenind una dintre cele mai influente figuri politice din Venezuela.

