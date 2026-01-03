Prima pagină » Știri externe » Armata SUA l-a capturat pe Maduro al Venezuelei și l-a scos din țară cu soția, la ordinul lui Trump. Procurorul general SUA anunță că Maduro și soția au fost deja puși sub acuzare pentru „narcoterorism”. Vor fi judecați în America în curând

🚨 Armata SUA l-a capturat pe Maduro al Venezuelei și l-a scos din țară cu soția, la ordinul lui Trump. Procurorul general SUA anunță că Maduro și soția au fost deja puși sub acuzare pentru „narcoterorism”. Vor fi judecați în America în curând

03 ian. 2026, 09:34, Știri externe
Președintele american Donald Trump a anunțat, sâmbătă, că forțele americane l-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și pe soția sa, Cilia Flores , în urma unei operațiuni militare de amploare în Venezuela.
Actualizări
15:04

UPDATE. Noi imagini din atac

Imagini filmate de aproape ale atacurilor americane asupra portului La Guaira din Venezuela în această dimineață arată explozii puternice urmate de incendii.

15:00

UPDATE. Premierul Britanic Starter: „Nu am fost implicați în operațiunea din Venezuela”

Premierul britanic Starmer afirmă că Marea Britanie nu a fost implicată în operațiunea militară americană care l-a îndepărtat pe Maduro de la putere în Venezuela.

În timp ce a făcut apel la calm și la stabilirea faptelor, el a precizat că Londra se concentrează pe protejarea celor 500 de cetățeni britanici care se află încă în țară.

Starmer nu a vorbit încă cu Trump, dar spune că o va face.

Deocamdată, Marea Britanie se află în plin proces de limitare a pagubelor, așteptând să vadă ce va urma și sperând că lucrurile nu vor scăpa de sub control.

„Marea Britanie nu a fost implicată în niciun fel în această operațiune.

Ne concentrăm asupra cetățenilor britanici din Venezuela și colaborăm foarte strâns cu ambasada noastră.

Voi dori să vorbesc cu Trump. Voi dori să vorbesc cu aliații.

Cu toții ar trebui să respectăm dreptul internațional.

Să stabilim faptele și să pornim de acolo.

În Venezuela se află aproximativ 500 de britanici și depunem eforturi pentru a ne asigura că sunt protejați și primesc sfaturi adecvate.”

14:59

UPDATE. Imagini arată sistemul de apărare aeriană venezuelean distrus în apropierea aeroportului Higuerote după atacurile aeriene ale SUA.

14:57

UPDATE. Locațiile unde armata SUA a atacat în Venezuela

14:54

UPDATE. Mii de venezueleni se trezesc și sărbătoresc vestea capturării dictatorului comunist Maduro de către forțele armate americane.

14:51

UPDATE. Fumul continuă să se ridice în portul La Guaira din Venezuela, după atacurile americane din zori

14:49

UPDATE. Afișele cu președintele Nicolás Maduro, capturat de SUA, sunt rupte în toată Venezuela.

14:41

UPDATE. Celebrări în Venezuela după capturarea lui Maduro de către armata americană

Celebrări în Venezuela după capturarea lui Maduro de către armata americană.

14:36

UPDATE. Statele Unite l-au acuzat pe Maduro și pe soția lui de „narcoterrorism”, iar cei doi vor fi judecați în curând, a anunțat procurorul general Bondi

„Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare în Districtul Sudic din New York.
Nicolas Maduro a fost acuzat de conspirație la narcoterorism, conspirație la importul de cocaină, deținere de mitraliere și dispozitive distructive și conspirație în vederea deținerii de mitraliere și dispozitive distructive împotriva Statelor Unite.
În curând, aceștia se vor confrunta cu mânia deplină a justiției americane pe teritoriul american, în instanțele americane.
În numele întregului Departament de Justiție al SUA, aș dori să-i mulțumesc președintelui Trump pentru curajul de a cere răspundere în numele poporului american și mulțumiri imense armatei noastre curajoase care a condus misiunea incredibilă și de mare succes de a-i captura pe acești doi presupuși traficanți internaționali de narcotice”, a anunțat procurorul general al SUA, în urmă cu câteva minute.

Screenshot

14:08

UPDATE. Atacul SUA asupra Venezuelei a durat mai puțin de 30 de minute, potrivit agenției AP. Trump a aprobat operațiunea de capturare a lui Maduro cu câteva zile în urmă, iar locația lui a fost urmărită de agenții CIA, potrivit CNN.

14:05

UPDATE. Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, cere dovezi că Maduro și soția sa sunt în viață

Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a făcut declarații televizate în care a condamnat atacurile SUA.

„Victime nevinovate au fost rănite mortal, iar altele au fost ucise în urma acestui atac terorist criminal”, a spus el și a îndemnat oamenii să iasă în stradă „cu calm și vigilență”. Saab a repetat, de asemenea, cererile formulate de alți oficiali privind dovada că Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, sunt în viață.

13:48

UPDATE. Ce acuzații îi aduc SUA lui Maduro

Nicolás Maduro a fost pus sub acuzare în Statele Unite pentru corupție, trafic de droguri și alte acuzații în 2020, iar Departamentul de Stat anunțase o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea sau condamnarea sa.

Anunțând capturarea lui Maduro, președintele Trump a declarat că aceasta a fost făcută în colaborare cu forțele de ordine americane. Actul de acuzare a fost depus în Districtul Sudic din New York.

Citește mai multe aici.

13:26

UPDATE. Pe rețelele de socializare au început să circule fotografii de la capturarea lui Nicolas Maduro

Prima fotografie cu Maduro după ce a fost capturat de Statele Unite

13:18

UPDATE. Reacția MAE Spania, după atacurile din Venezuela

„Ministerul Afacerilor Externe monitorizează îndeaproape situația din Venezuela, în coordonare cu partenerii noștri din Uniunea Europeană și din țările din regiune. Suntem în contact permanent cu Ambasada și Consulatul nostru din Caracas și cu unitatea consulară de urgență, monitorizăm situația comunității spaniole din țară.

Personalul Ambasadei și Consulatului Spaniei la Caracas, precum și familiile acestora, sunt bine. 
Spania solicită o dezescaladare și moderare a situației și le cere părților să acționeze întotdeauna cu respect pentru dreptul internațional și principiile Cartei ONU.
În acest sens, Spania este dispusă să își ofere bunele oficii pentru a obține o soluție pașnică și negociată la criza actuală.
Spania reiterează că nu a recunoscut rezultatele alegerilor din 28 iulie 2024 și a sprijinit întotdeauna inițiativele de a obține o soluție democratică pentru Venezuela. De asemenea, reiterează că a salutat și va continua să primească zeci de mii de venezueleni care au fost nevoiți să-și părăsească țara din motive politice și că este pregătită să asiste în căutarea unei soluții democratice, negociate și pașnice pentru această țară.“
13:02

UPDATE. Secretarul de stat american Rubio nu anticipează nicio altă acțiune în Venezuela

Secretarul de Stat al Statelor Unite, Marco Rubio, nu anticipează nicio altă acțiune împotriva Venezuelei în urma capturării lui Nicolás Maduro, a declarat un senator republican.

Mike Lee a confirmat arestarea președintelui Venezuelei, Maduro, în urma unei convorbiri telefonice cu Rubio.

„El [Rubio] nu anticipează nicio altă acțiune în Venezuela acum, că Maduro se află în custodia SUA”, spune senatorul Lee.

Lee adaugă că atacurile americane au fost „desfășurate pentru a-i proteja și apăra pe cei care executau mandatul de arestare”.

12:56

UPDATE. Rusia își reafirmă solidaritatea cu Venezuela după „actul de agresiune armată” comis de Statele Unite și face apel la dialog

Ministerul rus de Externe a condamnat „actul de agresiune armată împotriva Venezuelei” din partea Statelor Unite, calificând orice „scuză” prezentată pentru a justifica astfel de acțiuni drept „de nesuportat”.

„Reafirmăm solidaritatea noastră cu poporul venezuelean și sprijinul nostru pentru cursul de acțiune al conducerii bolivariene, menit să protejeze interesele naționale și suveranitatea țării”, a declarat Ministerul de Externe într-un comunicat.

Ministerul a adăugat că America Latină trebuie „să rămână o zonă de pace”.

„În situația actuală, este esențial, mai presus de toate, să se evite escaladarea ulterioară și să se concentreze pe găsirea unei soluții prin dialog”, se arată în declarație.

„Venezuelei trebuie să i se garanteze dreptul de a-și determina propriul destin fără nicio interferență externă distructivă, cu atât mai puțin interferențe militare.”

Potrivit Ministerului, Ambasada Rusiei la Caracas, capitala țării, funcționează normal și a adăugat: „Până în prezent, nu există informații despre cetățenii ruși afectați”.

12:53

UPDATE. Rubio spune că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator american

Statele Unite l-au arestat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, pentru a fi judecat pe teritoriul american, potrivit unui senator republican care susține că a vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio.

„Am fost informat că Nicolás Maduro a fost arestat de personal american pentru a fi judecat pentru acuzații penale în Statele Unite și că acțiunea militară pe care am văzut-o în această seară a fost efectuată pentru a-i proteja și apăra pe cei care execută mandatul de arestare”, a scris senatorul Mike Lee de Utah pe X sâmbătă dimineața.

„Această acțiune se încadrează probabil în autoritatea inerentă a președintelui, în temeiul articolului II din Constituție, de a proteja personalul american de un atac real sau iminent”, a adăugat Lee.

Cu câteva ore mai devreme, sâmbătă dimineață, Lee își exprimase îngrijorarea cu privire la atac, scriind în X: „Aștept cu nerăbdare să aflu ce, dacă există ceva, ar putea justifica constituțional această acțiune în absența unei declarații de război sau a unei autorizații pentru utilizarea forței militare”.

12:47

UPDATE. Cuba condamnă atacul „criminal” al SUA asupra Venezuelei și solicită o reacție internațională

Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a denunțat sâmbătă „atacul criminal” al Statelor Unite împotriva Venezuelei și a declarat că „#ZonaNoastrăDePace este atacată brutal”.

La rândul său, ministrul cubanez de externe, Bruno Rodríguez, a condamnat ferm agresiunea militară continuă a Statelor Unite împotriva Venezuelei . „Bombardamentele și actele de război împotriva Caracasului și a altor locații din țară sunt acte de lașitate împotriva unei națiuni care nu a atacat Statele Unite sau nicio altă țară”, a declarat el.

12:42

UPDATE. Populația civilă din Caracas, Venezuela, încearcă să părăsească orașul după atacurile SUA

Populația civilă din Caracas, Venezuela, încearcă să părăsească orașul după exploziile din diferite locuri, într-o atmosferă de incertitudine și frică. Mulți oameni caută adăpost sau se mută în zone mai sigure, în timp ce autoritățile evaluează situația și îndeamnă la calm.

12:10

UPDATE. Președintele argentinian Javier Milei sărbătorește capturarea lui Nicolás Maduro

Președintele argentinian Javier Milei sărbătorește capturarea lui Nicolás Maduro: LIBERTATEA AVANSEAZĂ! TRĂIASCĂ LIBERTATEA, LA NAIBA!

12:01

UPDATE. Trump laudă „operațiunea strălucită” din Venezuela

Președintele Donald Trump a lăudat ceea ce a numit o „operațiune strălucită” într-un scurt interviu telefonic acordat publicației The New York Times sâmbătă dimineață, la scurt timp după anunțul său că Statele Unite l-au capturat și înlăturat de la putere pe președintele Nicolás Maduro.

„Multă planificare bună și multe trupe extraordinare și oameni extraordinari”, a declarat Trump pentru Times. „A fost o operațiune genială, într-adevăr.”

Potrivit ziarului Times, Trump a refuzat să răspundă la întrebările legate de solicitarea autorizației Congresului pentru atac, declarând că va aborda această problemă la următoarea sa conferință de presă de la Mar-a-Lago, programată pentru ora 11:00 ET.

Statele Unite nu au suferit pierderi de personal în timpul operațiunii militare pe teritoriul Venezuelei, – The New York Times.

11:42

UPDATE. Ministrul Apărării din Venezuela susține că SUA au atacat ținte civile din Fort Tiuna, Caracas, Miranda, Aragua și La Guaira

Ministrul venezuelean al Apărării, Vladimir Padrino López, a acuzat SUA că a lovit populațiile civile din orașele Fuerte Tiuna, Caracas și din statele Miranda, Aragua și La Guaira cu rachete și rachete lansate din elicoptere de luptă.

El a adăugat că se adună informații cu privire la decesele și rănile survenite în urma exploziilor.

„Vom activa pe întreg spectrul spațiului geografic național și în perfectă fuziune populară, militară și polițienească, pregătirea operațională deplină prin desfășurarea masivă a tuturor mijloacelor terestre, aeriene, navale, fluviale și de rachete”, a declarat el într-un videoclip postat pe Instagram.

În contextul rapoartelor că reședința sa din Caracas a fost vizată de explozii, ministrul Apărării din Venezuela pare nevătămat 

Ministrul venezuelean al Apărării, Vladimir Padrino, a părut nevătămat în mesajul video postat pe conturile sale de socializare, în care a ordonat desfășurarea imediată a armatei sale în toată țara.

Padrino a cerut un front unit de rezistență împotriva „celei mai grave agresiuni” suferite vreodată de Venezuela și a adăugat că țara urmează „ordinele lui Maduro”, a cărui locație este necunoscută Guvernului, de a desfășura toate Forțele Armate.

„Ne-au atacat, dar nu ne vor supune”, a declarat ministrul Apărării.

11:25

UPDATE. Trump confirmă că atacul Statelor Unite a fost efectuat cu scucces. „Maduro a fost capturat și scos din țară împreună cu soția sa“

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat și scos din țară împreună cu soția sa. Această operațiune a fost realizată în colaborare cu forțele de ordine din SUA. Detaliile vor urma. Va avea loc o conferință de presă astăzi, la ora 11:00, la Mar-a-Lago. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP“

11:09

UPDATE. Statele Unite interzic operațiunile în spațiul aerian venezuelean pe fondul atacurilor

Forțele Aeriene ale SUA au emis, sâmbătă, un avertisment oficial prin care interzic tuturor aeronavelor să zboare deasupra spațiului aerian venezuelean, pe fondul atacurilor din capitala țării sud-americane.

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a interzis aeronavelor comerciale americane să opereze la orice altitudine deasupra spațiului aerian venezuelean, invocând riscuri de securitate generate de activitatea militară în curs deasupra Caracasului și a altor părți ale teritoriului venezuelean.

Notificarea, cunoscută sub numele de NOTAM, a intrat în vigoare sâmbătă la ora 2:00 dimineața, ora locală în Venezuela și va rămâne în vigoare timp de 23 de ore.

11:01

UPDATE. Casa ministrului apărării din Venezuela, Vladimir Padrino López, a fost bombardată

Nu există informații despre soarta oficialului deocamdată.

Maduro a declarat stare de urgență în țară. Ministrul Afacerilor Externe al Venezuelei a descris incidentul ca fiind o agresiune militară a SUA cu scopul de a ocupa petrolul și mineralele și a afirmat dreptul la autoapărare în conformitate cu articolul 51 din Carta ONU.

10:48

UPDATE. Venezuelenii își adună vehiculele blindate în fața palatului prezidențial din Caracas

10:34

UPDATE. Rapoartele susțin că un atac aerian american a lovit Cuartel de la Montaña 4F din Caracas, cazarma istorică care adăpostește muzeul și mausoleul lui Hugo Chávez

10:30

UPDATE. Imagini cu elicopterele americane care bombardează complexul militar venezuelean Fuerte Tiuna din Caracas.

10:23

UPDATE. CBS News: Trump a ordonat atacuri asupra unor baze militare venezuelene 

Președintele Trump a ordonat atacuri asupra unor situri din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare, au declarat oficiali americani pentru partenerul american al BBC, CBS News.
10:15

UPDATE. Maduro activează planurile de apărare

Președintele Nicolás Maduro a semnat starea de urgență și a ordonat ca toate planurile de apărare națională să fie implementate „la momentul oportun și în circumstanțele corespunzătoare”, potrivit unui comunicat guvernamental.

De asemenea, el a făcut apel la forțele sociale și politice ale Venezuelei să se mobilizeze și să apere țara.

10:14

UPDATE. Ministrul de externe al Venezuelei condamnă „agresiunea militară foarte gravă comisă de guvernul SUA”

Ministrul venezuelean de externe, Yvan Gil, a respins și a denunțat ceea ce a numit „o agresiune militară orchestrată de guvernul Statelor Unite”, descriind-o drept o încălcare a suveranității și a Cartei Națiunilor Unite.

„Obiectivul acestui atac nu este altul decât acapararea resurselor strategice ale Venezuelei, în special a petrolului și mineralelor, încercând să încalce cu forța independența politică a națiunii”, a afirmat el într-o postare pe Telegram.

09:58

UPDATE. Venezuela acuză SUA de atac

Guvernul venezuelean a declarat că „respinge, repudiază și denunță” „agresiunea militară” a SUA.

Acesta a acuzat SUA că încearcă „să acapareze resursele strategice ale Venezuelei, în special petrolul și mineralele sale, încercând să încalce cu forța independența politică a națiunii”.

„O astfel de agresiune amenință pacea și stabilitatea internațională, în special în America Latină și Caraibe, și pune în pericol grav viața a milioane de oameni”.

Casa Albă nu a făcut încă niciun comentariu.

Declarația adaugă că Nicolas Maduro a declarat „stare de tulburări externe pe întreg teritoriul național, pentru a proteja drepturile populației, funcționarea deplină a instituțiilor republicane și pentru a trece imediat la lupta armată”.  

„Întreaga țară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge această agresiune imperialistă”.

09:49

UPDATE. Președintele columbian: Venezuela este „atacată”

Președintele columbian Gustavo Petro a declarat că Venezuela este „atacată” și bombardată cu „rachete”.

„Caracas este atacat chiar acum. Alertează lumea: Venezuela a fost atacată”, scrie el pe X.

„Bombardează cu rachete. OAS (Organizația Statelor Americane) și ONU trebuie să se întâlnească imediat.”

09:38

UPDATE. EL Pais: Atacurile au vizat baza militară Fuerte Tiuna din Caracas, baza La Carlota și alte instalații precum Cazarma Montană, unde sunt înmormântate rămășițele lui Hugo Chávez

Rapoartele inițiale indică mai multe atacuri aeriene asupra bazei militare Fuerte Tiuna, principala bază aeriană a orașului Caracas , situată la sud de capitala Venezuelei, care a rămas complet fără curent electric, relatează El Pais.

De asemenea, au fost confirmate atacuri împotriva bazei aeriene La Carlota și a altor instalații militare din Caracas, cum ar fi Cazarma Montană, unde sunt înmormântate rămășițele lui Hugo Chávez, precum și în Maracay și La Guaira, și la aeroportul Higuerote de pe coasta centrală.

Videoclipurile postate de utilizatorii rețelelor de socializare arată, de asemenea, elicoptere zburând deasupra orașului.

Mai multe explozii au fost raportate, sâmbătă dimineață, în Caracas, capitala Venezuelei, relatează jurnaliștii CNN, care precizează că unele zone ale orașului erau fără electricitate. Prima explozie a fost înregistrată în jurul orei 1:50 dimineața, ora locală.

„Una a fost atât de puternică încât mi-a tremurat fereastra după ea”, a declarat corespondentul CNN, Osmary Hernandez.

Mai multe zone ale orașului au rămas fără electricitate, iar jurnaliștii CNN din capitala Venezuelei au putut auzi sunetul avioanelor după explozii.

Cauza exploziilor a fost neclară.

O înregistrare video obținută și verificată de CNN a arătat doi nori de fum ridicându-se pe cerul nopții printre luminile orașului. O strălucire portocalie poate fi văzută la baza unuia dintre nori. Apoi, în altă parte, se vede o scurtă străfulgerare, urmată de un bubuit înăbușit.

Publicațiile media venezuelene Efecto Cocuyo și Tal Cual Digital au relatat că explozii s-au auzit și în statul La Guaira, la nord de Caracas, și pe coasta țării, precum și în Higuerote, un oraș de coastă din statul Miranda.

Președintele american Donald Trump a avertizat în repetate rânduri că țara sa se pregătește să ia noi măsuri împotriva presupuselor rețele de trafic de droguri din Venezuela și că atacurile terestre vor începe „în curând”.

În octombrie, Trump a declarat că a autorizat CIA să opereze în Venezuela pentru a suprima fluxurile ilegale de migranți și droguri din națiunea sud-americană.

Săptămâna trecută, președintele Donald Trump a declarat că a lansat un prim atac terestru împotriva unui doc folosit de traficanții de droguri în luna decembrie. Încă nu există informații clare despre operațiune, deși mass-media americană a indicat că atacul a avut loc în regiunea Guajira Superioară, la granița cu Columbia.

Caracas îl acuză pe Trump că vrea să pună mâna pe rezervele de petrol ale țării

Președintele Nicolas Maduro, la rândul său, și-a exprimat încrederea în sistemul de apărare al țării sale, într-un interviu difuzat joi.

„Sistemul național de apărare a garantat și continuă să garanteze integritatea teritorială, pacea țării și utilizarea și exercitarea tuturor teritoriilor noastre”, a declarat președintele.

Trump îl acuză pe Maduro că conduce o vastă rețea de trafic de droguri, o acuzație pe care Caracas o neagă, susținând că Washingtonul vrea să-l răstoarne pentru a acapara rezervele de petrol ale țării, cele mai mari de pe planetă.

Recomandarea video

Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Digi24
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Cancan.ro
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Click
Surpriză în topul celor mai frumoase plaje din lume în 2026. Locul al doilea este ocupat de o destinație aflată la câteva ore de România
Digi24
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii
Cancan.ro
Laura Cosoi, ÎNSĂRCINATĂ pentru a 5-a oară! A făcut anunțul de ziua ei de naștere
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Slash, chitaristul legendar al trupei Guns N’ Roses, de la heroină la Grammy
ULTIMA ORĂ Restricţii de tonaj pe DN7. CNAIR a transmis zilele în care nu vor putea circula maşinile de mare tonaj
14:57
Restricţii de tonaj pe DN7. CNAIR a transmis zilele în care nu vor putea circula maşinile de mare tonaj
FLASH NEWS În ianuarie 2025, Şoşoacă a participat la învestirea lui Maduro. În 2026, Maduro este capturat de americani
14:42
În ianuarie 2025, Şoşoacă a participat la învestirea lui Maduro. În 2026, Maduro este capturat de americani
EDITORIAL “Operațiunea din Venezuela” aruncă definitiv în aer Ordinea Mondială. Asistăm la un “concert al marilor puteri” și o revenire la sfere de influență
14:33
“Operațiunea din Venezuela” aruncă definitiv în aer Ordinea Mondială. Asistăm la un “concert al marilor puteri” și o revenire la sfere de influență
PORTRET Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane
13:55
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane
CULTURĂ Nea Miron de la Feregi, declarat Tezaur Uman Viu. Are 73 de ani și de o jumătate de veac lucrează în lemn ca meșter popular
13:54
Nea Miron de la Feregi, declarat Tezaur Uman Viu. Are 73 de ani și de o jumătate de veac lucrează în lemn ca meșter popular
FLASH NEWS Ce acuzații îi aduc Statele Unite lui Nicolas Maduro. Trump oferise o recompensă de 50 milioane de dolari pentru arestarea liderului Venezuelei
13:53
Ce acuzații îi aduc Statele Unite lui Nicolas Maduro. Trump oferise o recompensă de 50 milioane de dolari pentru arestarea liderului Venezuelei

Cele mai noi