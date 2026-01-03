15:00

Premierul britanic Starmer afirmă că Marea Britanie nu a fost implicată în operațiunea militară americană care l-a îndepărtat pe Maduro de la putere în Venezuela.

În timp ce a făcut apel la calm și la stabilirea faptelor, el a precizat că Londra se concentrează pe protejarea celor 500 de cetățeni britanici care se află încă în țară.

Starmer nu a vorbit încă cu Trump, dar spune că o va face.

Deocamdată, Marea Britanie se află în plin proces de limitare a pagubelor, așteptând să vadă ce va urma și sperând că lucrurile nu vor scăpa de sub control.

„Marea Britanie nu a fost implicată în niciun fel în această operațiune.

Ne concentrăm asupra cetățenilor britanici din Venezuela și colaborăm foarte strâns cu ambasada noastră.

Voi dori să vorbesc cu Trump. Voi dori să vorbesc cu aliații.

Cu toții ar trebui să respectăm dreptul internațional.

Să stabilim faptele și să pornim de acolo.

În Venezuela se află aproximativ 500 de britanici și depunem eforturi pentru a ne asigura că sunt protejați și primesc sfaturi adecvate.”