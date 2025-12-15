Prima pagină » Actualitate » Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, este cea care a oprit percheziția informatică a DNA în dosarul Coldea 2. Procurorii DNA nu au putut extrage probe din conversațiile clandestine dintre un controversat afacerist chinez și fostul prim adjunct SRI, deși aveau telefoanele. Gândul publică documentul

Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, este cea care a oprit percheziția informatică a DNA în dosarul Coldea 2. Procurorii DNA nu au putut extrage probe din conversațiile clandestine dintre un controversat afacerist chinez și fostul prim adjunct SRI, deși aveau telefoanele. Gândul publică documentul

15 dec. 2025, 12:16, Actualitate
Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina
Galerie Foto 4

Raluca Moroșanu, judecătoarea de penal a Curții de Apel București, devenită eroină a Recorder și protestatară, este cea care în iunie 2025 a oprit perchezițiile informatice în dosarul Coldea 2, într-o situație punctuală și importantă pentru procurorii DNA: relația ascunsă a fostului prim adjunct SRI, Florian Coldea, investigat la acea vreme de procurorii anticorupție, cu controversatul om de afaceri chinez, Wang Yan, din dosarul Shanghai. Coldea, potrivit procurorilor, era trecut clandestin în telefonul lui Yan drept „Sorin Georgescu”.

Deși prezentată public acum drept o luptătoare pentru o Justiție corectă și pentru devoalarea tuturor dedesubturilor, în dosarul Coldea 2 al DNA, magistratul Moroșanu a luat un alt tip de decizie. Efectul? A îngreunat munca parchetului anticorupție, în condițiile în care fostul șef al SRI, Florian Coldea era acuzat chiar de infracțiuni în legătură cu actul de Justiție, fiind anchetat că interferează prin intermediari și contra unor sume de bani chiar în cazuri aflate pe rolul instanțelor.

După dosarul Coldea 1 în care au emis acuzații oficiale, în paralel, procurorii DNA începuseră ancheta și în dosarul Coldea 2, având în vedere amploarea și complexitatea cazului care-l vizează pe fostul prim adjunct SRI. Însă anchetatorii au fost surprinși la acea vreme de refuzul judecătoarei Moroșanu. Sunt foarte rare situațiile în care un judecător oprește, fără o argumentație extrem de solidă, extragerea datelor din telefoane mobile – pentru a deveni probe într-un dosar – în condițiile în care chiar martorii pun la dispoziție dispozitivele.

Așa se face că, după decizia judecătoarei Moroșanu, procurorii DNA din dosar s-au trezit în fața unei situații aproape inexplicabile: aveau telefoanele, vedeau conversațiile ascunse dintre fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, și controversatul om de afaceri chinez, Wang Yan din speța Shanghai, doreau probele, dar nu le-au putut obține și nu le-au putut folosi în anchetă.

Respingerea de către judecătoarea Raluca Moroșanu a percheziției informatice a telefoanelor omului  de afaceri chinez, Wang Yan, în relație cu Florian Coldea/ în dosarul Coldea 2 – este singurul refuz întâmpinat de DNA – pe o asemenea problematică – la nivelul secției I, pe anul 2025. În acest an, niciun alt judecător de penal din România (în afară de Raluca Moroșanu) nu a mai respins perchezițiile informatice ale celei mai importante secții din DNA.

Încheiere instanță

Totul s-a întâmplat pe 3 iunie 2025, la Curtea de Apel București, potrivit documentelor consultate de Gândul.

Judecătoarea de drepturi și libertăți Raluca Moroșanu a fost chemată să se pronunțe pe încuviințarea unor percheziții informatice în dosarul Coldea 2. Procurorii descoperiseră discuții între Florian Coldea și controversatul om de afaceri chinez, Wang Yan, în două telefoane.

Încheierea instanței, consultată de Gândul, prezintă pe zeci de pagini cazul procurorilor în dosarul fostului prim adjunct al SRI, relațiile de afaceri și legăturile acestuia – în cazurile în care era anchetat pentru interferențe ilegale în actul de Justiție.

Cererea procurorilor viza două persoane: Mihai Guțanu și celebrul om de afaceri chinez Wang Yan. Decizia? Judecătoarea admite percheziția informatică în cazul suspectului Mihai Guțanu, și el implicat în dosar, dar o oprește pe cea privindu-l pe controversatul om de afaceri chinez Wang Yan în relație cu Florian Coldea.

Cu privire la solicitarea de încuviințare a unor percheziții informatice pe cele două dispozitive aparținând suspectului Wang Yan, judecătorul de drepturi și libertăți o apreciază ca fiind neîntemeiată”, se scrie în încheiere.

Controversatul Wang Yan – urmărit penal pentru mărturie mincinoasă, dar DNA nu a putut extrage datele din telefoanele sale din discuțiile cu Florian Coldea

Judecătoarea Moroșanu admite în document că omul de afaceri chinez era urmărit penal în dosar pentru mărturie mincinoasă, dar consideră că o asemenea măsură de percheziție „nu justifică, în concret, producerea unei asemenea ingerințe în dreptul la viață privată al persoanei”.

Omul de afaceri chinez Wang Yan făcuse o serie de afirmații necorespunzătoare adevărului cu privire momentul din 2023 în care Florian Coldea se întâlnise cu Cătălin Hideg la restaurantul „Acave” și nu spusese despre  serviciile de consultanță și intermediere pe care Coldea le-ar fi făcut pentru Wang Yan.

După ce procurorii DNA au descoperit o relație de afaceri și amiciție între Wang Yan și Florian Coldea, dar și o serie de întâlniri între Cătălin Hideg, Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Rareș Dan, l-au audiat pe omul de afaceri chinez.

Procurorii DNA descoperiseră că Florian Coldea era salvat în telefonul lui Wang Yan drept „Sorin Georgescu”

Încurcat în declarații, Wang Yan își pusese la dispoziție telefoanele procurorilor. Însă după predare, DNA a descoperit că în telefonul lui Wang Yan – Florian Coldea era salvat, conspirat, sub numele de „Sorin Georgescu” și au găsit o serie de mesaje și corespondențe.

Întrebat de procurori ce este cu acele mesaje, Wang Yan „nu reține la ce anume făcea referire mesajul către Sorin Georgescu – având conținutul „s-a întâlnit cu Dumitru”, nu își amintește conversațiile cu Sorin Georgescu ( inculpatul Florian Coldea) privind datele de contact ale avocatului Rareș Dan, calitatea acestuia, deplasarea la Călugăreni, la domiciliul martorului Cătălin Hideg”, se arată în document.

Judecătoarea Raluca Moroșanu: „Aspectele nu au legătură cu obiectul cauzei, ci privesc pretinse relații dintre Wang Yan și numitul Coldea Florian sau societăți comerciale”

Încheiere instanță

Într-o asemenea situație, judecătoarea Raluca Moroșanu scrie că „constată că o mare parte din aspectele cu privire la care se susține că martorul ar fi declarat mincinos nu au legătură cu obiectul cauzei, ci privesc pretinse relații dintre Wang Yan și numitul Coldea Florian sau societăți comerciale, fiind menționate numele mai multor persoane care nu par avea legătură cu obiectul cauzei”.

Mai mult, în măsura în care aceste pretinse relații de afaceri ar fi relevante în cauză, procurorul are posibilitatea de a le valorifica și proba cu alte mijloace de probă – înscrisuri, martori, iar nu prin percheziționarea telefoanelor mobile ale suspectului Wang Yan. De asemenea, și celelalte aspecte indicate de procuror pot fi mijloace de probă”.

Judecătoarea Raluca Moroșanu: „Ingerința în dreptul la viață privată a suspectului Wang Yan ar fi excesivă

În concluzie, judecătorul de drepturi și libertăți Raluca Moroșanu apreciază că prin încuviințarea efectuării perchezițiilor informatice „ingerința în dreptul la viață privată a suspectului Wang Yan ar fi excesivă, iar aspectele indicate de procuror pot fi probate cu alte mijloace de probă, percheziționarea telefoanelor mobile ale suspectului nefiind necesară”.

Ca atare, judecătorul Raluca Moroșanu a respins ca nefondată cererea de efectuare a percheziției informatice în acest caz.

Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe fostul prim adjunct SRI, Florian Coldea, în iulie 2025, într-un prim dosar privind interferențe ilegale în actul de Justiție. Coldea a fost acuzat oficial de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență și spălare de bani. În același dosar au fost fost trimiși în judecată și avocatul Doru Trăilă dar și Dumitru Dumbravă (ulterior decedat).

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Acuzații grave ale judecătoarei Raluca Moroșanu în ultimul interviu, dar fără dovezi

Tăriceanu intră în forță în războiul din justiție: „Instanțele au curajul să judece pe baza legii / Protestatarii se duc după fentă”

După procurori DNA, și judecători de la Tribunalul București se disociază de mișcarea USR/Rezist din Justiție: „Se încearcă denaturarea intenției noastre. Nu este corect să se arunce cu astfel de acuzații nefondate”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Alertă de securitate la Strasbourg, valiză suspectă pe aeroport. Mai mulți europarlamentari, printre care Diana Șoșoacă și Dan Barna, blocați în avion
13:31
Alertă de securitate la Strasbourg, valiză suspectă pe aeroport. Mai mulți europarlamentari, printre care Diana Șoșoacă și Dan Barna, blocați în avion
INEDIT Adio note, diplome sau teste de IQ! Creierul tinerilor români de top analizat cu tehnologia folosită de NASA. Cercetare în premieră
13:01
Adio note, diplome sau teste de IQ! Creierul tinerilor români de top analizat cu tehnologia folosită de NASA. Cercetare în premieră
LIFESTYLE Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
12:43
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre pământul matern”
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
Istoria, o temă folosită frecvent de producătorii de sloturi online (P)
HOROSCOP Singurele 3 zodii cu bani mulți în decembrie 2025. Modificări pe borna destinului pentru acești nativi. Nu mai pot da înapoi
14:36
Singurele 3 zodii cu bani mulți în decembrie 2025. Modificări pe borna destinului pentru acești nativi. Nu mai pot da înapoi
FLASH NEWS Guvernul premierului ceh Andrej Babiš a fost învestit. Cine este „Donald Trump de Cehia“ și care sunt primele pucte de pe agenda sa
13:59
Guvernul premierului ceh Andrej Babiš a fost învestit. Cine este „Donald Trump de Cehia“ și care sunt primele pucte de pe agenda sa
COMUNICAT Santa Claus brought toys and goodies for 300 children hospitalized at Grigore Alexandrescu and Dr. Victor Gomoiu hospitals
13:57
Santa Claus brought toys and goodies for 300 children hospitalized at Grigore Alexandrescu and Dr. Victor Gomoiu hospitals
COMUNICAT Jucării și bunătăți pentru 300 de copii internați la spitalele Grigore Alexandrescu și Dr. Victor Gomoiu, din partea lui Moș Crăciun
13:53
Jucării și bunătăți pentru 300 de copii internați la spitalele Grigore Alexandrescu și Dr. Victor Gomoiu, din partea lui Moș Crăciun
EXTERNE Cum reacționează Europa la concesiile teritoriale ale Ucrainei. Șefa MI6 spune că Marea Britanie e dedicată apărării Ucrainei
13:39
Cum reacționează Europa la concesiile teritoriale ale Ucrainei. Șefa MI6 spune că Marea Britanie e dedicată apărării Ucrainei
EXTERNE A plătit 227.000 de euro pe o casă cu vedere la mare, dar în trei luni a fost nevoit să o demoleze. Ce a pățit un bărbat din Marea Britanie
13:35
A plătit 227.000 de euro pe o casă cu vedere la mare, dar în trei luni a fost nevoit să o demoleze. Ce a pățit un bărbat din Marea Britanie

Cele mai noi